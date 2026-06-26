Saqueos masivos y escenas de violencia agravan el desastre en Venezuela tras los terremotos

En medio de la devastación provocada por los fuertes terremotos que sacudieron la costa venezolana, la ciudad de La Guaira se ha convertido en escenario de saqueos generalizados y episodios de violencia que complican aún más la emergencia humanitaria. Aprovechando el colapso de infraestructuras y la limitada presencia de autoridades en algunos sectores, grupos numerosos irrumpieron en locales comerciales dañados para llevarse todo tipo de mercancía.

Los hechos se registraron en múltiples puntos de la ciudad, donde la destrucción dejó expuestos negocios y depósitos. Testigos relatan que decenas de personas forzaron entradas debilitadas o accedieron a través de paredes derrumbadas, generando escenas de caos en medio de calles cubiertas de escombros. En varios casos, se produjeron enfrentamientos entre saqueadores por el control de productos, lo que derivó en agresiones físicas y situaciones de alta tensión.

Los artículos sustraídos incluyeron alimentos, medicamentos y productos básicos, pero también electrodomésticos y equipos electrónicos de gran tamaño. Algunos individuos actuaron en grupos organizados, mientras otros aprovecharon la confusión para actuar de manera oportunista. En ciertos puntos, comerciantes y vecinos intentaron impedir los robos, lo que desencadenó discusiones violentas y episodios de intimidación.

Una de las zonas más afectadas fue Catia La Mar, donde testigos observaron a personas saliendo apresuradamente de establecimientos semidestruidos con bolsas, cajas y mochilas cargadas de mercancía. En una farmacia gravemente dañada, los estantes quedaron completamente vacíos tras el ingreso masivo de saqueadores, mientras que en otros comercios se reportaron destrozos adicionales provocados durante los robos.

La situación obligó al despliegue urgente de fuerzas de seguridad, incluyendo unidades antimotines, que intentan contener los disturbios y restablecer el orden. Sin embargo, la magnitud de la catástrofe y la extensión de las áreas afectadas dificultan el control total de la ciudad. En algunos sectores, la presencia policial ha generado momentos de tensión con grupos que se resisten a abandonar los lugares saqueados.

El clima de desesperación, marcado por la escasez y la incertidumbre, ha contribuido a intensificar estos episodios. Mientras continúan las labores de rescate entre los escombros, la combinación de necesidad, miedo y falta de control ha derivado en una escalada de violencia que agrava el impacto del desastre.