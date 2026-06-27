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Los terremotos en Venezuela dejan cerca de 1.000 muertos, cinco españoles, 3.360 heridos y 172 atrapados

Los equipos de rescate intensifican las labores en La Guaira, la zona más castigada, donde también se concentran los mayores daños materiales

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Rescate de una mujer sepultada PD.
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Las cifras no dejan de crecer y, con ellas, la dimensión de la tragedia. Venezuela sigue contando víctimas tras los terremotos del 24 de junio, que han dejado al menos 920 muertos, más de 3.300 heridos y decenas de personas aún atrapadas bajo los restos de edificios derrumbados.

En las zonas más golpeadas, el paisaje es de ruinas, sirenas y silencio interrumpido por los equipos de rescate. Especialmente en el estado de La Guaira, donde se concentra gran parte de la destrucción, con más de un millar de infraestructuras dañadas y hospitales que han quedado parcialmente inutilizados en medio de la emergencia.

Allí trabajan sin descanso cerca de 800 rescatistas, apoyados por unidades caninas llegadas de distintos países. Cada movimiento entre los escombros se mide con precisión, con la esperanza de encontrar señales de vida entre quienes siguen desaparecidos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, describió la situación como una de las peores catástrofes que ha vivido el país en décadas. Más de 4.000 personas han resultado damnificadas, muchas de ellas sin hogar y dependientes de refugios improvisados o de la ayuda de voluntarios.

Mientras tanto, las autoridades intentan mantener despejadas las vías de acceso a las zonas afectadas. La llegada masiva de ciudadanos con intención de ayudar ha obligado a pedir que se eviten desplazamientos innecesarios, para no obstaculizar la evacuación de heridos hacia centros sanitarios.

Entre las víctimas también hay ciudadanos españoles. El Gobierno de España ha confirmado cinco fallecidos y mantiene la búsqueda de más de un centenar de desaparecidos. Catorce de ellos continúan localizados bajo los escombros, en una carrera contrarreloj que concentra buena parte de los esfuerzos internacionales.

Un contingente español, formado por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, ingenieros del Ejército de Tierra y perros de rescate, ya opera sobre el terreno junto a las autoridades venezolanas. Su misión: abrirse paso entre los restos, localizar supervivientes y, en muchos casos, ofrecer respuestas a quienes aún esperan noticias.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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