Terremotos en Venezuela: la tragedia que consolida el eje Trump–Marco Rubio y la tutela de Washington

La tierra tembló en dos ocasiones y, en un abrir y cerrar de ojos, reveló una realidad más profunda que las fallas geológicas: un país que se ha convertido de facto en un protectorado estadounidense. La tragedia se desata en un Estado fallido, en medio de una operación de poder que trasciende la mera ayuda humanitaria.

Los potentes terremotos —de magnitud 7,2 y 7,5— que sacudieron el norte de Venezuela han dejado al menos 188 fallecidos y más de 1.500 heridos, además de miles de familias sin hogar y barrios enteros reducidos a escombros. Aún hay víctimas sin contabilizar y escasa presencia de autoridades en algunas áreas afectadas, según los equipos de rescate que han sido enviados a la franja costera y al oeste de Caracas.

Un país tutelado: de la captura de Maduro a la emergencia sísmica

Esta catástrofe llega en un momento crítico, cuando Venezuela opera prácticamente como una colonia bajo la administración estadounidense. Desde la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses durante una operación nocturna, Donald Trump dejó claro que su país “administraría” temporalmente Venezuela, aprovechando sus riquezas petroleras y prometiendo una “transición segura”.

Dicha transición gira en torno a una figura clave: Delcy Rodríguez, presidenta interina surgida del chavismo pero reconocida por la Casa Blanca como interlocutora principal. En los últimos meses:

Washington ha coordinado operaciones tanto militares como energéticas con el gobierno de Rodríguez, incluyendo la recuperación de un petrolero interceptado en el Caribe con el apoyo de la Guardia Costera y la Marina estadounidenses.

Trump ha catalogado al gobierno de Rodríguez como “aliado” y ha cerrado acuerdos para vender entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, supervisando los ingresos bajo control estadounidense.

Analistas se refieren abiertamente a una transición tutelada, donde Estados Unidos gestiona aspectos como seguridad, sanciones y gran parte del flujo financiero del país.

En este marco, la tragedia provocada por los terremotos no solo pone a prueba las capacidades administrativas de Rodríguez, sino también cuestiona la credibilidad del esquema tutelar que ha transformado a Venezuela en un laboratorio para intervenciones prolongadas.

Doblete sísmico y devastación en un Estado sin Estado

Los seísmos llegaron con fuerza: primero uno de magnitud 7,2 y apenas 39 segundos después otro más potente, alcanzando los 7,5. Se trata de uno de los fenómenos tectónicos más potentes registrados en esta zona en un siglo. La respuesta sobre el terreno pone en evidencia el contraste entre la prometida eficiencia logística desde Washington y la fragilidad institucional heredada del chavismo.

Las imágenes son desgarradoras:

Edificios derrumbados en La Guaira y el oeste caraqueño, con cientos atrapados entre los escombros.

Vecinos trabajando con sus propias manos para remover los restos sin maquinaria pesada ni presencia organizada del Estado.

Comunicaciones interrumpidas, hospitales desbordados y cuerpos acumulándose en morgues improvisadas.

Durante años, el chavismo se presentó como defensor del pueblo. Sin embargo, hoy la realidad es otra: un régimen incapaz de proteger a sus ciudadanos cuando más lo necesitan. La falta de regulaciones constructivas adecuadas, junto con la corrupción en obras públicas y el desmantelamiento del servicio civil multiplican las consecuencias letales del desastre.

Trump activa el músculo militar y humanitario

Pocas horas después del desastre, el gobierno Trump movilizó una respuesta que combina ayuda humanitaria con poder militar:

El presidente autorizó una operación integral que incluye equipos para búsqueda y rescate, transporte aéreo militar y coordinación directa con las autoridades interinas venezolanas.

Washington destina 150 millones de dólares para ayudar a Venezuela: 50 millones son nuevas subvenciones bilaterales a ONG operativas sobre el terreno; los otros 100 millones van al fondo común del ONU para emergencias.

para ayudar a Venezuela: 50 millones son nuevas subvenciones bilaterales a ONG operativas sobre el terreno; los otros 100 millones van al fondo común del ONU para emergencias. Se ha establecido una célula interinstitucional entre el Departamento de Estado y el Departamento Militar para aprovechar recursos militares ya presentes en el Caribe e incrementar rápidamente el flujo de personal y materiales.

Simultáneamente, Marco Rubio, secretario estatal, enfatiza lo político detrás esta operación: ha mantenido conversaciones con Delcy Rodríguez prometiendo una respuesta “contundente” mientras presenta a Estados Unidos como aliado esencial durante esta búsqueda entre escombros.

La operación militar destinada a ayudar se superpone con la presencia anterior de Marines y otras tropas estadounidenses en el Caribe. Esto explica la rapidez inusual con que se está gestionando esta respuesta logística. Los mismos recursos que sostienen su control sobre el petróleo ahora sirven para establecer puentes aéreos o montar hospitales improvisados.

Delcy Rodríguez entre la dependencia y la legitimidad

La presidenta interina enfrenta su mayor desafío hasta ahora. Esta catástrofe le exige demostrar su capacidad para coordinar esfuerzos, ser transparente e gestionar recursos mientras navega un delicado equilibrio:

Internamente debe convencer a una población traumatizada que aún existe un Estado capaz de rescatarles, atenderles y reconstruir lo perdido.

Externamente tiene que manejar una avalancha masiva de ayuda internacional donde Estados Unidos juega un papel central sin convertirse únicamente en administradora local bajo decisiones tomadas desde Washington.

Rodríguez ha solicitado asistencia masiva; ha declarado estado de emergencia aceptando rescatistas provenientes no solo desde Estados Unidos sino también desde México, Qatar o República Dominicana. Naciones Unidas afirma estar “completamente movilizada” mientras varios gobiernos latinoamericanos envían equipos especializados.

Sin embargo, surge una pregunta entre analistas políticos: ¿quién realmente dirige esta crisis? Trump ha declarado públicamente que su administración está “al mando” sobre Venezuela; su vicepresidente junto a líderes militares manejan gran parte del control estratégico.

En este contexto, la tragedia dentro este Estado fallido se convierte en un reflejo claro del nuevo entramado del poder caribeño:

Estados Unidos controla seguridad, petróleo e incluso ahora las emergencias humanitarias.

La alianza Trump–Marco Rubio–Venezuela se consolida como un eje operativo que mezcla geopolítica con gestión energética y desastres.

se consolida como un eje operativo que mezcla geopolítica con gestión energética y desastres. El chavismo se transforma efectivamente en una administración tutelada; aunque conserva símbolos visibles ha perdido control efectivo sobre su territorio ante esta crisis.

La reconstrucción será larga e irregular. Lo cierto es que estas primeras horas dejan claro cómo se difumina cada vez más la línea entre ayuda humanitaria y control político. Cada réplica sísmica parece reforzar un mensaje inequívoco: hoy por hoy en Venezuela, Washington no solo está presente para rescatar; también establece las directrices futuras.

Recientes análisis internacionales sugieren cómo la catástrofe coincide con esta etapa tutelar estadounidense; además subrayan cómo responder ante estos temblores refuerza al eje Trump–Rubio–Rodríguez como nueva columna vertebral del poder caraqueño. Todo esto ocurre mientras Venezuela intenta levantarse entre ruinas físicas pero también políticas, tal como señala El Mundo en su crónica sobre esta tragedia junto al nuevo tablero geopolítico venezolano.