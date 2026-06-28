El ladrón régimen chavista impide que la ayuda humanitaria llegue a las víctimas del terremoto

¡Hay que ser miserables!

La tragedia provocada por el reciente terremoto en Venezuela no solo deja destrucción y víctimas, sino también una creciente polémica por la actuación del gobierno chavista. Diversas denuncias señalan que las autoridades están obstaculizando la llegada de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas, dificultando la labor de rescate en un momento clave.

En lugar de facilitar el acceso, el Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez ha desplegado un fuerte control sobre carreteras, centros de acopio y puntos de entrada a las áreas devastadas. Estas medidas, justificadas oficialmente como un intento de mantener el orden, están siendo señaladas por voluntarios y activistas como un bloqueo directo a la asistencia.

Rescatistas independientes aseguran que se ven obligados a sortear controles y restricciones para poder llegar a los lugares donde aún hay personas atrapadas bajo los escombros. Armados con herramientas básicas, avanzan contra reloj mientras denuncian que los cuerpos de seguridad dificultan su paso en plena fase crítica de búsqueda de supervivientes.

🇻🇪 Terremotos en #Venezuela: Ciudadanos de Catia La Mar denuncian la falta de apoyo del Estado e impedimentos a la ayuda civil ➡️ https://t.co/TtHbeN24rT pic.twitter.com/HUnslWaR8o — FRANCE 24 Español (@France24_es) June 28, 2026

El gobierno ha impuesto además un sistema de permisos obligatorios para quienes deseen colaborar. Los voluntarios deben registrarse previamente en Caracas para obtener autorización, un procedimiento que, según múltiples testimonios, ralentiza la movilización y deja fuera a quienes intentan ayudar de inmediato.

La situación ha generado escenas de tensión. En algunos puntos del país, grupos de ciudadanos han desafiado los controles oficiales y han logrado avanzar por la fuerza hacia las zonas colapsadas. Columnas de voluntarios transportando alimentos y suministros han optado por movilizarse sin autorización ante la urgencia.

Las críticas también apuntan a un posible control político de la ayuda. Sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos denuncian que las restricciones permiten al gobierno decidir quién distribuye los recursos, abriendo la puerta a irregularidades, extorsión y uso partidista de la asistencia.

Entre las denuncias más graves figuran casos de bloqueos a vehículos con equipos de rescate, impedimentos para trasladar alimentos y agua, e incluso exigencias de dinero para permitir el paso. También se reporta el cierre de centros de acopio independientes y la prohibición de iniciativas ciudadanas de ayuda.

Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. Las primeras 72 horas tras un desastre de este tipo son decisivas para encontrar sobrevivientes, pero las trabas denunciadas estarían reduciendo las posibilidades de salvar vidas.

El balance provisional de la catástrofe ya suma centenares de fallecidos y miles de heridos, con especial impacto en regiones como La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo. En medio del dolor, crece la indignación de quienes ven cómo la ayuda, en lugar de fluir con rapidez, queda atrapada entre controles y decisiones políticas.