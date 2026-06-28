Dinorah Figuera, la apuesta de Washington en una Venezuela devastada

La imagen de Dinorah Figuera atravesando una Caracas desfigurada por los temblores ilustra el choque entre dos crisis: una transición política aún en construcción y una tragedia sísmica que ha sumido a la capital en su peor momento en décadas. En esta ciudad marcada por edificios derrumbados y calles cubiertas de polvo, Washington ha decidido dar un giro y apostar por una figura diferente a María Corina Machado para buscar una salida negociada al chavismo.

Quién es Dinorah Figuera y por qué llega ahora

Según un perfil publicado por BBC Mundo, la dirigente regresó a Venezuela tras ocho años de exilio en España para asumir un encargo directo del Departamento de Estado de Estados Unidos. En dicho artículo se menciona que Figuera, médica de profesión, fue diputada opositora y llegó a presidir la Asamblea Nacional electa en 2015, el último Parlamento reconocido internacionalmente como legítimo frente al aparato institucional del chavismo.

En declaraciones que recoge BBC Mundo, Figuera señala: “estoy aceptando una invitación que me extendió el Departamento de Estado de los Estados Unidos”, una frase que subraya el carácter político de su regreso y el respaldo claro de Washington. Su misión declarada incluye:

Dialogar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez .

. Promover la creación de una autoridad electoral “fidedigna” .

. Actuar como intermediaria entre la oposición institucional de 2015 y los representantes estadounidenses en esta nueva fase de transición.

Esta combinación —su legitimidad parlamentaria previa, un perfil menos polarizante y su conexión orgánica con la infraestructura opositora de 2015— ayuda a entender por qué Estados Unidos la considera una pieza valiosa en un tablero que sigue siendo extremadamente volátil. BBC Mundo destaca que su trayectoria se ha enfocado más en la gestión institucional que en el liderazgo carismático, lo que resulta más adecuado para su papel como negociadora que como candidata presidencial.

Dado el contexto actual, marcado además por el caos tras los terremotos, Washington parece estar buscando a alguien capaz de sentarse con el chavismo sin provocar un choque frontal inmediato que haga estallar cualquier posibilidad de negociación.

¿Por qué no eligieron a María Corina Machado?

El contraste con María Corina Machado es evidente. Machado es hoy el rostro más conocido de la oposición venezolana y un símbolo firme contra el régimen de Nicolás Maduro, habiendo movilizado a millones de votantes en las últimas elecciones y emergiendo como figura unificadora dentro de un sector opositor fragmentado. Sin embargo, Estados Unidos no ha decidido colocarla al frente de esta fase negociadora.

Existen varios factores determinantes:

Inhabilitación política : Machado está inhabilitada durante 15 años para ocupar cargos públicos, decisión adoptada por la Contraloría y ratificada por las instituciones vinculadas al chavismo.

: Machado está inhabilitada durante 15 años para ocupar cargos públicos, decisión adoptada por la Contraloría y ratificada por las instituciones vinculadas al chavismo. Alta polarización : su figura genera grandes apoyos, pero también despierta un rechazo contundente entre oficialistas, quienes incluso han descartado públicamente negociar con ella como interlocutora principal.

: su figura genera grandes apoyos, pero también despierta un rechazo contundente entre oficialistas, quienes incluso han descartado públicamente negociar con ella como interlocutora principal. Riesgo de bloqueo: ponerla al mando en una mesa con el chavismo durante una emergencia nacional podría convertir cada gesto en un pulso simbólico más que en un avance concreto sobre reglas electorales o garantías institucionales.

Mientras tanto, Estados Unidos ha promovido a Figuera como presidenta de la Asamblea Nacional del 2015 para liderar esta fase negociadora e ubica a Machado en un rol más centrado en ejercer presión política y articular la oposición social. Esta estrategia busca equilibrar dos frentes:

Que la oposición más dura mantenga capacidad para movilizarse y ejercer presión.

Que las negociaciones con el chavismo cuenten con una figura menos confrontativa al frente.

Caracas tras los terremotos: política entre escombros

Todo esto no sucede en un vacío. Caracas atraviesa uno de los episodios más traumáticos en su historia reciente después de los dos terremotos que sacudieron al país en cuestión de segundos. Los sismos, con magnitudes 7,2 y 7,5, se sintieron en gran parte del territorio y causaron el colapso total de edificios completos, especialmente en Caracas y La Guaira.

Las imágenes provenientes de la capital muestran:

Edificios derrumbados.

Miles de personas aterrorizadas permaneciendo en las calles ante posibles réplicas.

Servicios básicos y hospitales operando al límite máximo.

En cuestión de horas, la política venezolana tuvo que compartir espacio con equipos internacionales dedicados al rescate y operaciones contrarreloj entre los escombros bajo un estado de emergencia declarado por el gobierno. En esta Caracas sacudida, la presencia de Figuera se interpreta de diversas maneras: algunos lo ven como una señal clara de que la transición sigue adelante incluso ante la catástrofe; otros lo consideran como un intento por parte de Washington para aprovechar este impacto emocional para reorganizar el tablero político.

Por qué Venezuela es tan sísmica (y por qué estos terremotos han sido tan destructivos)

Los expertos advierten que Venezuela está situada en una zona sísmica activa, rodeada por varias fallas geológicas que afectan especialmente las áreas más impactadas. Un análisis reciente señala:

El país experimenta temblores regularmente.

En este caso se dio lugar a un “doblete sísmico”: dos terremotos significativos separados solo por 39 segundos.

La segunda sacudida fue más superficial y liberó mucha mayor energía, multiplicando así su efecto destructivo.

Además, no solo hay que considerar la magnitud:

La calidad del terreno es más blanda en zonas costeras como La Guaira, lo que amplificó los movimientos telúricos y desestabilizó estructuras enteras.

La falta de cultura sísmica junto con normas constructivas poco estrictas han incrementado considerablemente el número total de edificios colapsados.

Los sismos ocurridos esta semana superan sus impactos recientes no solo por su magnitud aislada sino también debido a la combinación del doblete sísmico junto con la alta densidad urbana afectada y las infraestructuras precarias acumuladas durante años. En una Caracas ya golpeada por crisis económicas profundas y migración masiva, este terremoto ha empujado a muchas familias hasta sus límites.

Transición, terremotos y una apuesta arriesgada

En medio del caos presente, apostar por Dinorah Figuera refleja la intención estadounidense de mantener su enfoque sobre la transición política mientras Venezuela enfrenta temblores tanto físicos como sociales. El éxito o fracaso desta estrategia dependerá aún de varios factores:

Si Figuera puede avanzar hacia la creación de un árbitro electoral creíble con aceptación del chavismo.

Si la oposición logra aceptar sin fracturas que Machado no lidere esta etapa negociadora.

Si esta crisis sísmica no se convierte en justificación para posponer indefinidamente cambios profundos.

Lo cierto es que mientras los venezolanos prosiguen buscando supervivientes entre los restos desmoronados del hormigón, el futuro político del país se discute entre diplomáticos y negociadores tratando evitar quedar sepultados bajo las ruinas del antiguo sistema.

En este contexto complejo, el perfil detallado elaborado por BBC Mundo sobre quién es Dinorah Figuera, esa opositora enviada desde Estados Unidos para negociar con el chavismo durante momentos críticos podría ser clave justo cuando Venezuela tiembla tanto interna como externamente.