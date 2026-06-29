¿Por qué la megacárcel de Bukele tiene fascinada a la derecha americana?

La imagen de cientos de hombres con tatuajes, descalzos y con el cuerpo inclinado hacia adelante en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) se ha convertido en un potente símbolo del nuevo enfoque punitivo en la política global. Esta estética de control absoluto, combinada con la drástica reducción de homicidios en El Salvador, ha llevado al denominado modelo Bukele a ser una referencia para partidos y líderes de derecha dura en América, incluida la estadounidense, que buscan soluciones rápidas ante la inseguridad y el temor a la migración.

En campañas electorales y debates dentro de Estados Unidos y en el resto de la región, el Cecot se menciona como un ejemplo claro de cómo “eliminar el crimen” a través del encarcelamiento masivo, regímenes excepcionales y megacárceles que parecen estar más diseñadas como vitrinas del orden que como instituciones para la reinserción social. El resultado es lo que los analistas denominan paz punitiva: estadísticas que reflejan menos delitos, pero una mayor vulneración de derechos en la práctica.

Cómo funciona la megacárcel de Bukele

El Cecot se presenta como una prisión de máxima seguridad destinada a “terroristas”, aunque en realidad alberga a decenas de miles de supuestos pandilleros detenidos bajo un régimen excepcional. Algunos aspectos clave del modelo son:

Tiene capacidad para albergar a decenas de miles de reclusos, organizados en módulos con alta densidad.

Presenta vigilancia extrema, con cámaras, sensores y presencia militar constante.

Mantiene un aislamiento casi total del exterior, donde las comunicaciones y visitas son muy restringidas.

Se rige por un régimen disciplinario severo, donde las sanciones colectivas y la falta de garantías procesales son prácticas comunes según testimonios tanto de internos como de ONG.

Periodistas que han podido ingresar a esta prisión. como los de la BBC, describen el lugar como un “cementerio de hombres vivos” debido al nivel extremo de control, hacinamiento y la falta de perspectivas para muchos internos, que están detenidos sin una sentencia firme y tienen escaso acceso a defensa legal. Esta mezcla entre espectáculo del orden y opacidad judicial es lo que irónicamente atrae tanto a los discursos favorables a una mano dura.

Datos y curiosidades del Cecot

Dentro de los elementos más destacados en la propaganda oficial y su difusión internacional se encuentran:

El Cecot es concebido como el núcleo central en la “guerra contra las maras”, presentado casi como una solución mágica al problema violento.

El propio Bukele lo ha promocionado en redes sociales como una infraestructura “a prueba de fugas”, reforzando su imagen como carcelero confiable para Washington en la región.

en la región. Entre las reformas penitenciarias se ha implementado el plan “Cero ocio”, que transforma las jornadas diarias de los presos en trabajo obligatorio sin tiempo libre.

La cárcel actúa además como escaparate geopolítico: recibe delegaciones extranjeras y sirve como referencia para proyectos similares en países vecinos.

Del Salvador a la derecha americana: megacárceles como política

El impacto del Cecot trasciende las fronteras salvadoreñas. Este modelo se alinea perfectamente con las agendas estadounidenses sobre seguridad y control migratorio, particularmente durante el auge del trumpismo, que ve a El Salvador como un Estado “tapón” ante los flujos migratorios y una plataforma carcelaria útil para externalizar la represión.

Este encaje se traduce en varias tendencias:

Candidatos republicanos y analistas conservadores hacen constantes referencias al “modelo Bukele”, defendiendo su importación al contexto estadounidense, sobre todo en lo relacionado con temas fronterizos.

Se plantean propuestas para reforzar centros destinados a detención migrante y ampliar cooperación con gobiernos que ofrecen megacárceles junto con regímenes excepcionales como herramientas regionales para mantener el control.

Imágenes del Cecot se utilizan incluso como material promocional durante campañas políticas, asociándose con la idea de “recuperar las calles” mediante fuerza bruta y encarcelamientos masivos.

A su vez, organizaciones dedicadas a los derechos humanos y expertos en seguridad advierten sobre los peligros que implica replicar estas políticas en otros países; pueden consolidar sistemas donde se normaliza la vulneración de derechos básicos, se criminaliza la pobreza y se refuerza el autoritarismo bajo pretexto de seguridad.

La megacárcel como franquicia regional

El efecto contagio no se limita solo a Estados Unidos; también América Latina está viendo nacer numerosos proyectos inspirados por las “megacárceles al estilo Bukele”. En Costa Rica, por ejemplo, ya han presentado el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), diseñado específicamente para albergar a los criminales más peligrosos e inspirado directamente por el Cecot con asistencia técnica del gobierno salvadoreño.

Algunas características sobresalientes de esta nueva prisión incluyen:

Situada en Alajuela , aproximadamente 20 km al norte de San José.

, aproximadamente 20 km al norte de San José. Capacidad proyectada para 5.100 reclusos distribuidos en cinco módulos.

distribuidos en cinco módulos. Restricciones severas sobre envíos y llamadas telefónicas; cada interno puede hacer solo 10 minutos semanales.

Se presenta políticamente como una respuesta directa ante un contexto histórico marcado por homicidios atribuidos mayormente al narcotráfico.

Esta exportación del modelo refuerza aún más la imagen pública de Bukele como referente entre las fuerzas radicales hispanohablantes y proveedor efectivo de soluciones punitivas para gobiernos ansiosos por encontrar atajos frente al desafío que supone la inseguridad.