Corina Machado desafía el cerco del chavismo y promete regresar pese al bloqueo aéreo

La dirigente opositora María Corina Machado afirmó que hará todo lo necesario para volver a Venezuela cuanto antes, incluso negociar con quien sea preciso, después de que el Gobierno cerrara el espacio aéreo para impedir su entrada. Desde Panamá, donde tenía previsto embarcar rumbo a su país, explicó en un vídeo que su intención era estar presente junto a los ciudadanos en un momento que calificó de profundamente doloroso.

Tras el devastador terremoto registrado el Día de San Juan, Machado activó un plan para regresar. Sin embargo, su intento se topó con varios obstáculos. Según información difundida por Bloomberg, desde Washington se habrían realizado gestiones para bloquear la ruta que pensaba utilizar, pasando por Curazao, la misma vía que empleó anteriormente para salir del país.

La opositora subrayó que su retorno no responde a un interés personal, sino a la necesidad de acompañar a una sociedad golpeada por la tragedia. Aseguró que millones de venezolanos desean reunirse en este momento crítico y recalcó que no desistirá en su intento de regresar.

Mientras tanto, portavoces del Gobierno ya habían advertido que estaban al tanto de sus movimientos y que tomarían medidas para impedir su llegada. Machado denunció además una serie de restricciones impuestas por las autoridades, como limitaciones al acceso de ayuda humanitaria, obstáculos a rescatistas internacionales y presiones sobre medios de comunicación.

En su mensaje, insistió en la urgencia de estar presente para colaborar en las labores de apoyo y consuelo, y acusó al Ejecutivo de intentar silenciar la magnitud de la tragedia. Según expresó, la población busca despedir a sus fallecidos con dignidad, en contraste con lo que considera un intento oficial de ocultar la realidad.