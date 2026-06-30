Venezuela, entre las réplicas y la rabia: el terremoto que desnudó al chavismo

Las imágenes de edificios derrumbados en Caracas y La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio han recorrido el mundo. La devastación material ha dado paso rápidamente a una ola de indignación política, acusaciones de negligencia y un profundo sentimiento de abandono que resuena en cada rincón.

Mientras la presidenta Delcy Rodríguez anunciaba el estado de emergencia y prometía una coordinación nacional, muchos venezolanos solo podían ver cuerpos atrapados entre los escombros, la escasez de maquinaria pesada y la falta de información precisa sobre víctimas y desaparecidos. Esta desconexión entre el discurso oficial y la realidad vivida ha alimentado una percepción de apatía, cristalizando en un sentimiento claro: el Estado no estaba preparado.

El doblete sísmico y una geología que no perdona

El país no sufrió un solo seísmo, sino un doblete sísmico: dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 separados por apenas 39-40 segundos. El primero debilitó estructuras ya envejecidas; el segundo las remató.

Tres factores explican por qué el impacto fue tan devastador:

Amplificación sísmica en suelos blandos

Valles y zonas costeras, como ciertas áreas de Caracas y La Guaira, están sobre sedimentos que actúan como una “gelatina” que multiplica las vibraciones.

Valles y zonas costeras, como ciertas áreas de Caracas y La Guaira, están sobre sedimentos que actúan como una “gelatina” que multiplica las vibraciones. Doble evento casi simultáneo

El segundo terremoto ocurrió cuando los edificios aún estaban vibrando y sus columnas ya habían sido comprometidas.

El segundo terremoto ocurrió cuando los edificios aún estaban vibrando y sus columnas ya habían sido comprometidas. Vulnerabilidad estructural

Muchas construcciones de las décadas de los 50 y 60 carecen de refuerzos modernos, mientras que otros edificios recientes presentan plantas bajas débiles utilizadas como aparcamientos.

Los sismólogos advierten que este tipo de eventos genera inevitablemente réplicas. Un experto señaló que estas sacudidas pueden continuar días, semanas o incluso meses, como sucedió tras el gran terremoto de Japón en 2011. Lo habitual sería experimentar un terremoto principal seguido por réplicas menores; sin embargo, Venezuela ha enfrentado una combinación mucho más destructiva con dos fuertes temblores seguidos por una larga cadena de sacudidas posteriores.

Réplicas: por qué son tantas y cuánto pueden durar

Especialistas consultados en la cobertura de BBC Mundo destacan que Venezuela se encuentra sobre el contacto entre las placas del Caribe y sudamericana, con fallas activas como la de Boconó, lo cual explica su sismicidad compleja y episódica.

En términos prácticos para los ciudadanos:

Es razonable esperar numerosas réplicas durante las primeras horas y días.

durante las primeras horas y días. La actividad puede extenderse semanas o meses , con intensidades variables.

, con intensidades variables. Las réplicas, aunque generalmente más débiles, pueden resultar peligrosas si la infraestructura ya está dañada.

Esta visión científica choca con la sensación generalizada entre la población sobre improvisación. Muchos venezolanos sienten que la información técnica llega tarde y en fragmentos, además de que las recomendaciones de seguridad dependen más de redes sociales que de protocolos oficiales.

Ira contra el gobierno: entre acusaciones y silencios

El terremoto ha puesto a prueba al aparato chavista. Las críticas se centran en tres aspectos principales:

Respuesta lenta y descoordinada

Los vecinos denuncian que los primeros rescates fueron casi totalmente comunitarios, con escasa presencia de equipos profesionales y una gestión desigual entre las zonas centrales y periféricas. Servicios públicos debilitados

Años de crisis económica y sanciones han erosionado la capacidad del Estado para mantener hospitales, comunicaciones y energía. Tras el sismo, cortes eléctricos y fallos en telecomunicaciones dificultaron tanto el rescate como el registro adecuado de víctimas. Desconfianza en las cifras oficiales

Mientras algunos medios hablan ya de más de 1.700 muertos, el gobierno tarda en ofrecer cifras claras y verificables. Esta falta de transparencia alimenta la idea generalizada de que se busca minimizar el desastre.

En este contexto, la figura de Delcy Rodríguez se ha convertido en blanco directo del descontento popular. Se le acusa de priorizar el control político sobre la transparencia, aparecer más en ruedas de prensa que en zonas críticas y no haber promovido reformas efectivas para prevenir sismos a pesar del histórico terremoto ocurrido en Caracas en 1967.

El bloqueo aéreo a María Corina Machado y la dimensión política

La tragedia sísmica se entrelaza con la lucha por el poder. Desde Panamá, la líder opositora María Corina Machado ha denunciado que el régimen cerró el espacio aéreo venezolano para impedir su regreso justo durante esta emergencia. En un mensaje divulgado a través de redes sociales afirmó: “El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo”.

Este episodio abre diversas interpretaciones:

La oposición sostiene que se utiliza la emergencia para restringir la movilidad de líderes críticos e impedir así la llegada de ayuda internacional independiente.

e impedir así la llegada de ayuda internacional independiente. Hasta ahora no hay confirmación oficial sobre un cierre total del espacio aéreo; el gobierno opta por guardar silencio o responder indirectamente.

La denuncia incluye otro elemento preocupante: “Bloquear información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas”, advirtió Machado.

Para muchos venezolanos, este supuesto bloqueo aéreo se suma a una serie interminable de controles: restricciones mediáticas, presión sobre ONG e interminables trámites burocráticos que complican la entrada tanto de equipos como del personal especializado necesario. El resultado es un cóctel explosivo en plena crisis humanitaria.

Un futuro que tiembla en lo geológico y en lo político

La ciencia asegura que las réplicas seguirán ocurriendo; además, subraya que Venezuela debe aceptar su ubicación sobre fallas activas y necesita establecer políticas serias para prevenir desastres naturales mediante un urbanismo responsable y refuerzos estructurales adecuados. En contraste, lo político presenta otra realidad: un gobierno cuestionado por su ineficacia frente a una ciudadanía cada vez más organizada por su cuenta, así como una oposición dispuesta a aprovechar esta emergencia para denunciar limitaciones a las libertades civiles e incluso al bloqueo aéreo a María Corina Machado.

Entre cada nuevo temblor terrestre y cada acusación contra el poder chavista, Venezuela transita por un terreno inestable que ya no es solo geológico; es profundamente político también.