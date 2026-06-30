El voto en el extranjero que favoreció a Keiko Fujimori

La noche electoral en Perú parecía que se dirigía hacia un final conocido cuando Roberto Sánchez mantenía una ligera ventaja. Sin embargo, todo dio un giro inesperado en el momento en que comenzaron a llegar las actas del voto en el extranjero. La candidata de la derecha, Keiko Fujimori, logró remontar y pasó a encabezar el conteo oficial de la ONPE, con más del 98% de las actas contabilizadas. En una elección donde los resultados pueden decidirse por décimas, el sufragio exterior dejó de ser un mero apéndice para convertirse en una pieza clave del tablero político.

Este cambio no fue fortuito. El voto desde fuera de Perú ha mostrado durante años una inclinación hacia opciones conservadoras y, en esta segunda vuelta, esa tendencia se intensificó. El resultado: un país dividido, con Sánchez liderando en el territorio nacional y Fujimori dominando ampliamente entre los residentes en otros continentes.

Cómo el exterior transformó la elección

De acuerdo al recuento oficial, con las actas contabilizadas al 98,25%, Keiko Fujimori se mantenía al frente con alrededor del 50%, mientras que Roberto Sánchez se quedaba apenas atrás con un ajustado 49,99%. La paradoja se refleja en el mapa electoral:

En territorio peruano, Sánchez lidera con un 50,21%.

En el exterior, Fujimori se impone con cerca del 63,4% frente al 36,6%.

Este notable diferencial explica por qué, a pesar de perder dentro del país, la candidata de Fuerza Popular logró posicionarse por delante gracias a los votos de la diáspora. Asia se ha convertido en su bastión más sólido, donde los apoyos alcanzan casi el 90%, mientras que en América logra alrededor del 66,7% y supera el 55% en Europa.

Uno de los focos cruciales es Estados Unidos, donde reside cerca del 30% de la migración peruana. Allí, Fujimori arrasó con un 76,5% de los votos válidos frente al 23,5% de Sánchez; esto representa más de 30.000 sufragios de diferencia. En una elección que puede resolverse por unos pocos miles de votos, este respaldo externo equivale a varias regiones enteras dentro del país.

El voto que llegó desde España

Si Estados Unidos aporta volumen a los resultados, España representa un símbolo importante. Es el segundo destino más elegido por la migración peruana y uno de los lugares donde el fujimorismo ha encontrado un respaldo especialmente firme. Según datos oficiales, Keiko Fujimori obtuvo en España cerca del 60,1% de los votos frente al 39,9% para Roberto Sánchez. Esta ventaja de 20 puntos proviene de un país que alberga a más de 200.000 residentes peruanos y más de 100.000 electores solo en la demarcación consular de Madrid.

En esta segunda vuelta, el voto desde España se organizó en:

14 ciudades habilitadas para sufragar como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Bilbao.

Largas colas en recintos como IFEMA o la Fira de Barcelona; muchos testimonios expresaban preocupaciones sobre inseguridad, corrupción y deterioro institucional en Perú.

Un ambiente marcado por un “voto por descarte”, donde muchos electores acudieron más para frenar al adversario que por entusiasmo hacia su candidata.

La comunidad peruana en España tiene su propia lectura sobre la política local. Parte de estos votantes están asentados en barrios con rentas bajas y han estado expuestos a un discurso mediático español muy polarizado. Esto les lleva a proyectar sobre el escenario peruano las batallas culturales que vive España. Así es como:

Se asocia a Roberto Sánchez con una izquierda “castillista” vinculada al caos y al riesgo económico.

con una izquierda “castillista” vinculada al caos y al riesgo económico. Se percibe a Keiko Fujimori como un dique contra la izquierda y el populismo; sin embargo pesa sobre ella el legado autoritario y los casos de corrupción relacionados con su padre.

En tertulias y grupos de WhatsApp entre peruanos circulan comparaciones simplistas: “Sánchez es como Pedro Sánchez”, “otra vez comunismo como pasó con Castillo”, “en España ya vemos lo que hace la izquierda”. Esta asociación está presente también en columnas españolas que equiparan a Roberto Sánchez con un “comunista radical”, reforzando así un voto ideológico más alineado con posturas conservadoras.

Peruanos en España y su rechazo hacia la izquierda

Más allá de las etiquetas ideológicas, entre los residentes peruanos en España hay una desconfianza generalizada hacia la izquierda y hacia Pedro Sánchez específicamente. No tanto debido a un análisis profundo sobre política española sino por una mezcla entre experiencias personales y relatos mediáticos recientes:

Muchos llegaron huyendo de crisis económicas y corrupción asociadas a gobiernos “estatistas” o “socialistas”.

En España han vivido debates sobre inmigración y regularizaciones bajo una fuerte polarización; aquí la derecha acusa al Gobierno de Sánchez de favorecer a migrantes sin papeles mientras abandona a las clases trabajadoras.

Esa narrativa resuena entre parte del colectivo peruano que se ve como trabajador “esforzado” frente a otros grupos señalados por sectores extremistas.

En este contexto generalizado contra la izquierda surge una preferencia marcada por opciones conservadoras cuando se trata de votar por Perú. El propio discurso de Keiko Fujimori, centrado en generar miedo ante posibles desastres económicos provocados por Roberto Sánchez, refuerza esa conexión psicológica entre lo que algunos perciben como fracasos o excesos vinculados a la izquierda española.

La ecuación visible en muchos centros electorales españoles es clara:

No más experimentos como Castillo. Es mejor votar por quien prometa orden y estabilidad. En España ya sabemos lo que ocurre con la izquierda.

Desde esta perspectiva no sorprende el apoyo hacia Fujimori entre la diáspora; aunque sí evidencia una brecha notable respecto al interior del país.

Una grieta política que se amplía

El peso del voto exterior no solo inclinó el resultado; también profundizó las divisiones internas. En Perú hay sectores cercanos a Roberto Sánchez que sienten frustración porque compatriotas radicados fuera decidan sobre una presidencia cuyas consecuencias vivirán día tras día. Por otro lado, los migrantes defienden su derecho a influir sobre un país cuyo sostén financiero proviene muchas veces de sus remesas y donde muchos esperan regresar.

Esta tensión da pie a debates incómodos:

¿Debería considerarse el voto exterior equivalente al voto dentro del país?

¿Hasta qué punto las experiencias políticas ajenas influyen realmente sobre las decisiones ideológicas?

¿Cómo impactará esta brecha futura reformas institucionales o las relaciones del próximo gobierno con la diáspora?

Por ahora queda claro que ya no podemos ver el exterior como un mero apéndice estadístico. La carrera presidencial peruana se decidió significativamente gracias al apoyo recibido desde IFEMA, pabellones de Fira Barcelona o centros electorales situados en Nueva Jersey o Buenos Aires. Y esa imagen —con Keiko Fujimori liderando gracias al respaldo exterior— permanecerá grabada en la memoria política nacional; reflejo palpable de unos años marcados por malestar e incertidumbre mirando cada vez más allá de sus fronteras.

Fuentes: [El peso del voto de los peruanos en el exterior profundiza la grieta política en el país]