Venezuela lucha por levantarse tras los terremotos mientras crece la ayuda global

Venezuela continúa recibiendo apoyo internacional tras los devastadores terremotos ocurridos hace casi una semana, que han dejado un elevado número de víctimas y graves daños materiales. En los últimos días, han ingresado al país más de 1.200 toneladas de ayuda humanitaria, según informó el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

El balance oficial sitúa la tragedia en al menos 1.943 fallecidos y más de 10.500 personas heridas, cifras que reflejan la magnitud del desastre.

Uno de los puntos más golpeados ha sido Catia La Mar, en el estado La Guaira, una zona costera cercana a Caracas donde numerosos edificios se vinieron abajo. Desde allí, Blanco destacó la rápida movilización internacional: alrededor de 30 países han enviado asistencia y han coordinado esfuerzos con autoridades venezolanas.

El funcionario subrayó que, pese al impacto de la tragedia, la cooperación entre naciones ha sido ejemplar. A su juicio, esta respuesta conjunta marca un momento significativo en la historia reciente del país.

En las próximas horas se espera la llegada de nuevos equipos especializados en rescate, así como más recursos destinados a reforzar la atención médica en los centros habilitados, especialmente en las áreas más afectadas.

Entre los países que han contribuido se encuentran Estados Unidos, España, México, Colombia, Francia, Alemania y varias naciones de América Latina, Europa y Asia, entre otros.

Ayuda alimentaria en marcha

La crisis también ha obligado a desplegar una respuesta humanitaria a gran escala. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU prevé asistir a unas 500.000 personas que se encuentran en refugios temporales.

Su directora en Venezuela, Stephanie Hochstetter, explicó que ya se han distribuido alimentos de emergencia a unas 1.200 personas, aunque se espera que esta cifra aumente considerablemente en los próximos meses. Para ello, el organismo ha solicitado inicialmente 50 millones de dólares, aunque reconoce que esta cantidad no será suficiente para cubrir todas las necesidades.

Por su parte, el PMA confirmó que dispone actualmente de más de 3.000 toneladas de alimentos dentro del país y mantiene coordinación con sus oficinas internacionales para ampliar el suministro si la situación lo requiere.

En medio de las labores de rescate, las autoridades han informado que 6.461 personas han sido salvadas, mientras que, en las primeras horas tras el desastre, entre 13.400 y 13.500 lograron ponerse a salvo por sus propios medios o con ayuda de familiares.