La cuarta fue la vencida: 3 claves de la victoria de Keiko Fujimori en Perú

La historia se repite, pero esta vez con un final distinto. Keiko Fujimori se enfrenta a otra larga y tensa noche de recuento, con el país dividido y las acusaciones a flor de piel. Sin embargo, la líder de Fuerza Popular no se queda al margen: por fin se alza como presidenta electa después de quince años de intentos y tres fracasos anteriores.

Según los resultados finales proporcionados por la ONPE, Fujimori logró el 50,135% de los votos válidos (9.223.396 sufragios), frente al 49,865% correspondiente al izquierdista Roberto Sánchez, quien obtuvo 9.173.755 votos. La diferencia es mínima: apenas 49.641 votos, uno de los márgenes más ajustados que se han visto en décadas en la política peruana. Esta cifra refleja un cambio sutil pero significativo en un electorado que durante años había hecho de Fujimori tanto la candidata más popular como la más cuestionada.

A partir de este resultado, es posible identificar tres claves que ayudan a entender por qué “a la cuarta fue la vencida”.

1. Un antivoto que se reduce y un miedo a la incertidumbre

En las elecciones de 2011, 2016 y 2021, el principal obstáculo para Keiko Fujimori fue el denominado antivoto: millones de votantes dispuestos a elegir cualquier opción con tal de evitar el regreso del fujimorismo al poder. Sin embargo, esta vez ese muro comienza a desmoronarse.

Los datos oficiales indican que el país sigue dividido casi por mitades simétricas, pero hay una novedad: el rechazo hacia Fujimori se ha moderado lo suficiente como para permitirle captar apoyos esenciales en segmentos urbanos y de clase media que antes le eran esquivos. Esta disminución del antivoto no significa una rehabilitación total de su figura, pero sí muestra una mayor disposición a considerarla como “el mal menor” frente a una alternativa percibida como más incierta.

Este cambio se debe a varios factores:

Un cansancio social ante la inestabilidad política.

El temor a nuevas crisis institucionales tras años con presidentes destituidos.

La desconfianza hacia Roberto Sánchez, quien ha enfrentado cuestionamientos sobre cómo financia su partido y es visto como carente de experiencia gubernamental.

En este contexto, parte del electorado que anteriormente votaba contra Fujimori opta ahora por abstenerse, votar en blanco o incluso brindarle su apoyo, impulsados más por el miedo al caos que por entusiasmo hacia su candidatura.

2. La remontada desde el exterior y la geografía del voto

La victoria de Keiko Fujimori no solo se gesta en Lima. De hecho, dentro del territorio peruano, pierde por unos 32.000 votos frente a Roberto Sánchez. El giro crucial proviene del voto exterior: los peruanos residentes en el extranjero.

La distribución geográfica del resultado revela:

En varias regiones del interior, especialmente andinas, Sánchez tiene ventajas claras sobre Fujimori.

En Lima y otros núcleos urbanos costeros, las diferencias son menores o favorecen a la candidata de derecha.

En el exterior, el respaldo de la diáspora le otorga a Fujimori una ventaja decisiva de 81.655 votos, suficiente para inclinar la balanza y compensar su derrota interna.

Este comportamiento confirma una fractura política ya visible en elecciones pasadas:

Un voto más conservador entre los peruanos en el extranjero, muchos con experiencias migratorias vinculadas a crisis anteriores.

Un voto crítico hacia el legado fujimorista en regiones que sufrieron directamente las políticas implementadas durante los años noventa.

El objetivo esta vez no radica tanto en cambiar la opinión de quienes le son adversos, sino en maximizar la participación y preferencia entre aquellos segmentos y territorios más dispuestos a considerarla como una opción viable.

3. Una campaña más contenida y una oferta de “estabilidad”

Después de tres fracasos consecutivos, Keiko Fujimori ajusta su estrategia electoral. La campaña para 2026 se centra menos en confrontar y más en proyectar una imagen de gestión predecible ante el riesgo de más años sumidos en crisis institucionales.

Algunos aspectos destacados de esta táctica son:

Mensajes dirigidos hacia empresarios, clases medias urbanas y trabajadores preocupados por temas como inflación y empleo.

Promesas orientadas al respeto por las instituciones democráticas, contrastando con las experiencias pasadas relacionadas con su padre y con las recientes percepciones sobre inestabilidad.

Un discurso insistente sobre la necesidad urgente de “cerrar el ciclo de improvisaciones” en el poder.

Este enfoque resuena con un contexto social marcado por la fatiga. Después de diez años repletos de presidentes cambiantes y destituciones constantes, una parte del electorado valora más ahora la previsibilidad que el deseo radical por cambios drásticos. Fujimori logra así ocupar ese espacio asociado al “orden”, aunque su apellido siga vinculado a un pasado autoritario.

Por otro lado, la campaña de Roberto Sánchez combina un mensaje transformador con momentos tensos políticamente hablando; incluso denuncia fraude tras los resultados ajustados. Esta narrativa logra movilizar sus bases pero no alcanza suficientes apoyos entre aquellos situados en el centro político donde prevalece más el miedo al conflicto que las ganas por cambios radicales.

¿Qué dice esta elección sobre el futuro político de Perú?

La victoria ajustada de Keiko Fujimori, obtenida por menos de 50.000 votos, plantea un escenario delicado para Perú. El país queda fragmentado casi en dos bloques idénticos; cuenta con una presidenta electa que llega respaldada por un apoyo limitado y con un pasado controvertido. Su mandato es claro: evitar otra fase inestable.

Las tres claves —la reducción del antivoto, el peso del voto exterior y su propuesta centrada en estabilidad— indican una tendencia emergente:

El rechazo al fujimorismo ya no es suficiente para derrotarla.

La diáspora surge como un actor crucial en contiendas tan cerradas.

La demanda por orden puede prevalecer sobre esa necesidad imperiosa de cambio cuando las crisis institucionales se extienden demasiado.

El futuro dependerá entonces no solo de cómo gestione esa tensión sino también si convierte esta victoria estrecha en un gobierno capaz realmente de construir consensos; será determinante saber si este “a la cuarta fue la vencida” marca realmente el inicio de un nuevo ciclo político o si es simplemente otro capítulo más dentro del largo vaivén institucional peruano.