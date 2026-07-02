Venezuela decreta siete días de duelo por las miles de víctimas de los terremotos

Desde la tarde de este miércoles, Venezuela entra en un periodo de luto nacional de una semana para honrar a las más de 2.200 personas que perdieron la vida tras los potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio.

La decisión fue anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien expresó el profundo impacto que ha dejado la tragedia en el país, señalando que la nación atraviesa un momento de dolor colectivo por la magnitud de las pérdidas humanas.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ejecutivo manifestó su solidaridad con las familias afectadas y dedicó palabras de apoyo a los heridos, desaparecidos y a todas las comunidades golpeadas por el desastre. En el mismo mensaje se confirmó que el duelo oficial comenzó a las 18:00 horas de este miércoles.

Rodríguez también aseguró que el Estado se mantendrá al lado de los damnificados, reiterando el compromiso de acompañar a la población en medio de la emergencia y de reforzar las acciones de protección.

Mientras tanto, la mandataria continúa visitando el estado La Guaira, una de las regiones más castigadas por los movimientos telúricos, donde supervisa directamente los daños y coordina la respuesta institucional. Según la televisión estatal, los equipos de emergencia y asistencia social permanecen desplegados en todo el territorio afectado.

El balance más reciente de las autoridades eleva la cifra de fallecidos a 2.295, mientras que más de 11.000 personas han resultado heridas y al menos 6.400 han sido rescatadas.