Caracas busca apoyo global para reconstruirse tras una tragedia histórica

La administración venezolana ha iniciado gestiones con actores internacionales clave para obtener financiamiento y asistencia que permita enfrentar las graves consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó que existen diálogos en marcha con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de acceder a recursos destinados a la reconstrucción.

Durante una comparación pública, Rodríguez detalló que también se han establecido vínculos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Estas instituciones, según se explicó, ya han planteado opciones de ayuda directa no reembolsable, así como mecanismos de crédito orientados a la recuperación del país.

El impacto de los sismos continúa reflejándose en cifras alarmantes. Más de 2.500 personas han perdido la vida y al menos 12.400 han resultado heridas. Además, cerca de 855 estructuras presentan daños de diversa magnitud, lo que agrava la crisis habitacional y de infraestructura.

Como respuesta inicial, el Ejecutivo habilitó un fondo equivalente a 200 millones de dólares, junto con una cuenta internacional administrada a través de la CAF para canalizar donaciones. Este mecanismo, según las autoridades, contará con sistemas de supervisión para garantizar la transparencia en el uso de los recursos, que estarán dirigidos principalmente a la construcción de viviendas.

En paralelo, especialistas internacionales han comenzado a llegar al país. Entre ellos, un equipo técnico procedente de Israel que trabajará en la evaluación estructural de edificaciones afectadas, especialmente aquellas que no colapsaron pero presentan daños que podrían comprometer su estabilidad.

Las pérdidas económicas también son significativas. Un análisis preliminar basado en datos satelitales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estima los daños en unos 6.700 millones de dólares, incluyendo viviendas, comercios y otros activos.

El número de personas desplazadas continúa creciendo. Más de 12.800 ciudadanos han quedado sin hogar, mientras que agencias internacionales como ACNUR calculan que al menos 16.000 han tenido que trasladarse a refugios o residencias temporales.

En el ámbito regional, Brasil ha mostrado interés en reforzar su apoyo. El ministro de Defensa, José Múcio, visitó recientemente Venezuela para explorar nuevas vías de cooperación humanitaria y participar en la evaluación de proyectos destinados a la reconstrucción.