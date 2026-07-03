Un milagro entre ruinas: ocho días bajo los escombros del terremoto en Venezuela

En el desolador panorama de edificios derrumbados en La Guaira, donde un devastador doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 dejó un saldo trágico de miles de víctimas, ha emergido una historia que desafía la fatalidad: la resurrección de Hernán Gil, un vigilante de seguridad que pasó ocho días atrapado bajo un centro comercial prácticamente hecho escombros.

El edificio Galerías Playa Grande, ubicado en Catia La Mar, se desplomó como si alguien hubiera retirado la pieza central de un castillo de naipes. En el aparcamiento, en la planta -3, una pequeña caseta de hormigón donde Hernán cumplía su labor se transformó en su inesperado refugio. Según los rescatistas, el propio Hernán afirmaba que no tenía “ni una uña aplastada” tras más de una semana bajo toneladas de hormigón y acero.

Un rescate que retó las expectativas

Durante cinco días, Hernán fue considerado oficialmente un desaparecido más. Hasta que los equipos de emergencia, armados con tecnología avanzada, detectaron señales vitales bajo los escombros. Desde ese instante, se puso en marcha una operación que combinó ingeniería con medicina de emergencias y una buena dosis de nervios templados:

Más de 100 horas de trabajo casi continuo para abrir un acceso seguro a su posición.

de trabajo casi continuo para abrir un acceso seguro a su posición. Un numeroso grupo de rescatistas provenientes de siete a diez países , entre ellos Venezuela, Costa Rica, Chile, México, Portugal, El Salvador y Estados Unidos, coordinando maniobras meticulosas.

, entre ellos Venezuela, Costa Rica, Chile, México, Portugal, El Salvador y Estados Unidos, coordinando maniobras meticulosas. Utilización de cámaras introducidas por sondas para localizar con exactitud el espacio donde estaba atrapado y evaluar su estado físico.

para localizar con exactitud el espacio donde estaba atrapado y evaluar su estado físico. Instalación de una manguera para hidratarlo y mantenerlo estable mientras se cavaba un túnel para acceder a él.

Los bomberos describieron el entorno como una “estructura extremadamente inestable”: ocho plantas colapsadas, toneladas de hierro y hormigón, además de réplicas sísmicas que obligaban a frenar cada avance y recalibrar estrategias. Cada bloque retirado podía provocar nuevos derrumbes.

Finalmente, cuando lograron establecer contacto físico con él, Hernán fue inmovilizado, hidratado y evacuado en camilla entre aplausos y lágrimas. Llegó consciente y en buen estado general, aunque con una luxación en la clavícula como principal lesión; fue ingresado en la UCI de Caracas para observación.

¿Cómo se sobrevive ocho días bajo los escombros?

Más allá del impacto emocional, el caso ha suscitado el interés entre médicos y científicos especializados en emergencias. La supervivencia de Hernán puede considerarse casi un manual sobre las “mínimas condiciones necesarias” para mantenerse vivo tras un desastre:

Microespacio seguro

La caseta de hormigón donde se encontraba actuó como una cápsula protectora, evitando que su cuerpo fuera aplastado por los elementos estructurales del edificio. Esta diferencia marca la línea entre sobrevivir o enfrentar un colapso fatal. Integridad física casi intacta

Al no tener miembros atrapados, podía moverse ligeramente y cambiar su postura para evitar un síndrome de aplastamiento severo. Este síndrome puede causar fallo renal mortal al liberar toxinas cuando se elimina la presión sobre los tejidos. Temperatura y humedad relativamente estables

El subsuelo tiende a ofrecer temperaturas más constantes que las del exterior. Este “efecto sótano” reduce el riesgo tanto de hipotermia nocturna como del estrés térmico diurno; ambos son enemigos silenciosos en este tipo de situaciones. Hidratación temprana

Una vez localizado, la hidratación controlada fue fundamental. El cuerpo humano puede soportar varios días sin alimento; sin embargo, la falta de agua limita la supervivencia a tres o cuatro días en condiciones adversas. Aquí entra en juego la ciencia médica ante desastres: rehidratar sin causar sobrecarga a un organismo sometido a situaciones extremas. Estado psicológico

Aunque menos cuantificable, mantener la lucidez y responder a las instrucciones del equipo salvador ayuda a conservar energía y coordinar movimientos. Esto evita decisiones peligrosas dentro del reducido espacio.

No es casualidad que muchos equipos hablen del “milagro”. Pero detrás del fenómeno hay también física, biología y técnicas avanzadas funcionando al límite.

Tres factores del desastre en La Guaira

Mientras la historia de Hernán simboliza esperanza renovada, persiste una pregunta inquietante: ¿por qué tantos edificios colapsaron en La Guaira? Especialistas coinciden en tres grandes factores que se combinaron como si fueran parte de una tormenta perfecta:

Impacto directo por las ondas sísmicas

La costa de La Guaira está muy próxima a la falla de San Sebastián, donde interactúan las placas Caribe y Sudamericana. El doblete sísmico liberó energía a poca profundidad; las ondas impactaron casi directamente contra el frente costero. Características del suelo Zonas sobre sedimentos blandos (como cuencas fluviales) amplificaron los movimientos telúricos actuando como auténticos altavoces sísmicos.

En áreas con suelos parcialmente consolidados, antiguos deslizamientos y rellenos irregulares generaron capas con resistencia intermedia. Estas eran más propensas a deformarse y transmitir vibraciones extremas hacia las estructuras edificadas. Calidad y diseño constructivo

Ingenieros consultados han señalado posibles irregularidades estructurales así como el uso de materiales deficientes; también hay dudas sobre si algunas edificaciones cumplían con normas sismorresistentes adecuadas. Se mencionan edificios reconstruidos tras los deslaves ocurridos en 1999 sin garantías claras sobre permisos ni controles adecuados.

La combinación entre estructuras no adaptadas al entorno sísmico junto con suelos amplificadores explica por qué algunas manzanas colapsaron mientras otras resistieron mejor.

Comparar esta situación con países sísmicamente preparados como Chile refuerza la idea: tanto la normativa como su cumplimiento son tan cruciales como los aspectos geológicos implicados.

Datos curiosos e historias entre escombros

A raíz historias como la vivida por Hernán surgen datos interesantes que la ciencia lleva años investigando:

En grandes terremotos se han registrado supervivencias durante periodos que llegan hasta los 14 días bajo escombros; esto suele asociarse a pequeños “bolsillos”de aire hallados en baños o escaleras.

bajo escombros; esto suele asociarse a pequeños “bolsillos”de aire hallados en baños o escaleras. Los equipos actuales utilizan: Geófonos para captar golpes o voces amortiguadas. Cámaras térmicas para detectar calor corporal oculto entre el hormigón. Drones y modelos 3D para planificar rutas que minimicen riesgos adicionales durante las excavaciones.

No solo se rescatan seres humanos: durante las labores sobre Galerías Playa Grande fue hallado vivo un pequeño gato entre los escombros; este felino se convirtió rápidamente en símbolo local resiliencia.

La sismología explica cómo un fenómeno denominado “doblete sísmico” , tal como ocurrió recientemente en Venezuela —dos grandes terremotos consecutivos— puede comprometer primero las estructuras existentes antes rematarlas con el segundo impacto; esto representa un escenario particularmente peligroso para edificios antiguos.

, tal como ocurrió recientemente en Venezuela —dos grandes terremotos consecutivos— puede comprometer primero las estructuras existentes antes rematarlas con el segundo impacto; esto representa un escenario particularmente peligroso para edificios antiguos. Existen estudios dedicados al análisis del número creciente historias sobre “milagros” tras terremotos. Cada caso similar al vivido por Hernán aporta valiosa información destinada a mejorar protocolos tanto para rescates como para diseño urbano futuro.

En La Guaira queda mucho camino por recorrer desde el punto vista científico. Sin embargo, entre ruinas e investigaciones aceleradas permanecerá grabada la imagen del vigilante saliendo consciente tras ocho largos días bajo tierra; recordándonos que incluso dentro del desamparo estadístico hay cabida para vislumbrar algo esperanzador.