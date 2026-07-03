Milei acelera el ajuste del Estado mientras la corrupción sacude su gabinete

Javier Milei ha hecho de la disminución del Estado su principal bandera política, y los datos reflejan hasta dónde ha llegado su ajuste. Al asumir la presidencia, se encontró con 343.357 empleados públicos; para mayo de 2026, esa cifra había caído a 273.365, lo que representa una disminución del 20,4% en menos de dos años, según un informe de Libre Mercado y las cifras oficiales que utiliza ese medio.

El recorte no se debe únicamente a despidos aislados. El Gobierno ha implementado una combinación de retiros voluntarios, bajas en contratos y una política de contención salarial que también impacta al sector público. En marzo, por ejemplo, se oficializó un esquema de aumentos escalonados para la administración nacional hasta mayo de 2026, con incrementos mensuales del 2,5%, 2,2%, 2%, 1,7% y 1,5%, además de una suma fija de $40.000 en mayo.

Este ajuste se alinea con el mensaje central de Milei: reducir el aparato estatal, contener el gasto y reorganizar la administración. Sin embargo, el costo político de esta estrategia comienza a hacerse evidente. La reducción del empleo público refuerza la narrativa sobre disciplina fiscal, pero también tensa las relaciones con sindicatos, trabajadores y gobernadores que observan cómo esta contracción del Estado se traduce en menos recursos para mantener servicios y empleos en un país ya afectado por la inflación y la recesión.

Una reforma con coste social y político

La magnitud del recorte indica que no se trata de una simple corrección. La pérdida de más de 69.900 puestos desde el inicio del mandato refleja un cambio profundo en el sector público nacional. Para quienes apoyan al Gobierno, la conclusión es clara: menos empleados significan menos déficit. En cambio, sus detractores argumentan que esta estrategia debilita las capacidades del Estado en áreas críticas y repercute negativamente en salarios y servicios.

A esto hay que añadir un contexto económico aún frágil. Los aumentos acordados para 2026 están por debajo del ritmo inflacionario que arrastra Argentina, lo cual alimenta el descontento entre los trabajadores públicos. En términos prácticos, el Gobierno busca mantener su discurso sobre orden fiscal mientras gestiona una estructura más reducida, con menos gastos y más conflictos laborales.

El golpe de la corrupción en la cúpula

Ahora a esta presión se suma el impacto político de un escándalo de corrupción que ha salpicado a uno de los colaboradores más cercanos a Milei. Manuel Adorni, quien hasta ahora ocupaba el cargo de jefe de Gabinete y era uno de los hombres más leales al presidente, ha presentado su renuncia tras meses bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades patrimoniales.

Las informaciones indican que este caso viene arrastrándose desde marzo cuando fueron revelados gastos ostentosos no declarados; además, en junio Adorni admitió haber omitido unos 500.000 dólares en sus declaraciones juradas. Este escándalo afecta gravemente al discurso anticorrupción con el que Milei construyó parte importante de su imagen política. También crea una grieta incómoda: mientras el Gobierno despide miles para demostrar rigor fiscal, uno de sus hombres clave cae bajo sospecha por su patrimonio y conducta.

La prensa internacional ha interpretado esta renuncia como un serio golpe para la imagen del Ejecutivo. Mientras tanto, Milei intenta cerrar la crisis mediante un relevo rápido y una transición ordenada; sin embargo, el daño ya está hecho: la narrativa sobre la “casta” pierde credibilidad cuando los problemas emergen desde dentro mismo del poder.