Italia tiende la mano a Perú tras triunfo electoral de Fujimori

La jefa de Gobierno de Italia, Giorgia Meloni, saludó públicamente la elección de Keiko Fujimori como nueva presidenta del Perú y dejó abierta la puerta a una etapa de mayor cooperación entre ambas naciones.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la líder italiana destacó el resultado electoral peruano y expresó su interés en impulsar una relación más estrecha.

En su publicación, subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta en asuntos clave como la seguridad y el combate al crimen organizado que opera a nivel internacional.

Le mie più sincere congratulazioni alla Presidente eletta del Perù, @KeikoFujimori, per il risultato elettorale. Sono certa che insieme rafforzeremo ulteriormente il partenariato bilaterale e lavoreremo per affrontare le sfide comuni, a partire dalla sicurezza e dal contrasto… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 3, 2026

Meloni remarcó que estos desafíos compartidos requieren coordinación entre países aliados para garantizar estabilidad y bienestar, señalando que Italia está dispuesta a fortalecer los lazos con Perú en ese camino.

Desde Lima, Fujimori respondió al gesto diplomático destacando el valor del respaldo italiano y coincidió en la necesidad de consolidar una agenda común. La presidenta electa aseguró que ambos países pueden avanzar en iniciativas que no solo refuercen la seguridad, sino que también generen nuevas oportunidades de desarrollo.

En paralelo, la líder peruana continúa recibiendo mensajes de reconocimiento por parte de autoridades y gobiernos extranjeros, en lo que marca el inicio de una etapa de acercamientos internacionales tras su reciente elección.