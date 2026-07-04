Trump y Marco Rubio frenan a María Corina para blindar su control sobre Venezuela

La detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses ha abierto una oportunidad histórica para Venezuela, pero también ha desatado una lucha silenciosa por el verdadero control en esta “nueva” etapa. En este complicado tablero de ajedrez, Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han dejado claro que el regreso de María Corina Machado a Caracas no se alinea con sus planes para manejar el país sudamericano.

Desde Washington se emite un mensaje inequívoco: la transición será supervisada desde la Casa Blanca y los actores locales solo podrán actuar dentro de un guion ya establecido. Este libreto deja escaso margen para liderazgos que pretendan desafiar el control político y simbólico que ejerce la pareja Trump-Rubio.

Trump marca el perímetro político

Luego de la operación militar Resolución Absoluta y la captura de Maduro junto a Cilia Flores, Trump declaró que su administración “gobernará” Venezuela de forma provisional, hasta lograr una “transición segura”. Esto no es un detalle menor: en esencia, establece a Estados Unidos como la autoridad principal en aspectos como:

La seguridad interna y los mandos militares venezolanos

El cronograma y el diseño de una eventual transición política

El control sobre los ingresos petroleros, cruciales para la recuperación del país

En este contexto, Trump ha dejado entrever que “sería muy difícil” que María Corina Machado asuma la presidencia de Venezuela, argumentando que “no tiene apoyo ni respeto dentro del país”. Estas palabras parecen estar dirigidas a deslegitimar a una figura que combina un fuerte respaldo político interno con reconocimiento internacional tras haber recibido el Nobel de la Paz en 2025.

El veto implícito no es únicamente personal. Trump envía un mensaje claro al conjunto de la oposición: será la Casa Blanca quien determine quién es viable y quién no en el nuevo orden político venezolano.

Marco Rubio, el proconsul en Caracas

Si Trump establece la línea estratégica, Marco Rubio se encarga de llevarla a cabo sobre el terreno. Su rol se asemeja cada vez más al de un proconsul con capacidad para:

Negociar directamente con Delcy Rodríguez , actual presidenta encargada

, actual presidenta encargada Definir el ritmo de las reformas económicas y la apertura del sector petrolero

Condicionar ayudas, sanciones y los tiempos de la transición

Rubio lidera lo que se ha denominado un plan en tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. Este esquema se basa en una idea fundamental: Washington controla entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, vende ese crudo en mercados internacionales y gestiona los ingresos resultantes. El propio Rubio ha admitido que Estados Unidos decide cómo se distribuyen esos fondos.

En términos prácticos, el secretario de Estado actúa como administrador político y económico de un país formalmente soberano, donde el chavismo todavía ocupa espacios en las instituciones mientras un gobierno “interino” parece más preocupado por satisfacer a Washington que por buscar una salida democrática.

La incapacidad chavista, expuesta desde las 6.04 del Día de San Juan

El colapso institucional del chavismo quedó al descubierto desde las 6.04 P.M. del Día de San Juan, cuando las explosiones en Caracas y otras ciudades demostraron que el Estado no podía proteger ni su propia capital ni a su líder. Esta incapacidad ha tenido tres efectos políticos inmediatos:

Ha permitido a Estados Unidos capitalizar la tragedia y presentarse como garante del orden y la seguridad en Venezuela. Ha obligado al entorno chavista a aceptar concesiones unilaterales, como la liberación de presos políticos y una reapertura parcial del sistema. Ha fortalecido a Delcy Rodríguez como gestora de la crisis, aunque sin un proyecto propio más allá del guion establecido por Washington.

Desde ese momento, queda claro que el chavismo sin Maduro es un aparato sin liderazgo político real y con reacciones torpes. Esta debilidad transforma al régimen en socio subordinado ante Trump y Rubio, reforzando la percepción de que el poder efectivo ha cruzado definitivamente el Caribe.

Por qué molestan María Corina y su viaje a Caracas

En este nuevo panorama, el posible regreso de María Corina Machado a Caracas representa un riesgo para quienes actualmente ostentan el poder. Hay tres razones clave:

Capacidad de movilización interna : aunque Trump ponga en duda su apoyo popular, muchos dentro de la oposición la consideran un referente capaz de aglutinar descontento tanto frente al chavismo como ante la tutela estadounidense.

: aunque Trump ponga en duda su apoyo popular, muchos dentro de la oposición la consideran un referente capaz de aglutinar descontento tanto frente al chavismo como ante la tutela estadounidense. Autonomía política : su trayectoria combativa contra el régimen y su discurso sobre soberanía hacen difícil integrarla en un esquema transicional bajo control estadounidense.

: su trayectoria combativa contra el régimen y su discurso sobre soberanía hacen difícil integrarla en un esquema transicional bajo control estadounidense. Legitimidad internacional: su reconocimiento fuera del país, incluido el Nobel recibido, complica que Washington pueda marginarla sin afrontar consecuencias diplomáticas negativas.

Por ello, su planeado viaje a Caracas se ha convertido en un tema incómodo. Funcionarios cercanos a Trump han expresado sus dudas sobre este regreso e insinuado que no forma parte del plan trazado. La prioridad para Trump y Rubio es mantener todo bajo control, evitando actores capaces de reescribir las reglas del juego.

Cuanto más pueda María Corina representar una alternativa independiente, más amenazadora se vuelve su presencia en Venezuela para quienes intentan consolidar su poder.

¿Transición o tutela prolongada?

Bajo las promesas oficiales sobre “estabilización” y “transición segura”, surge una realidad incómoda: Venezuela atraviesa una etapa marcada por una estabilidad tensa, caracterizada por:

Un chavismo debilitado pero aún presente en instituciones clave

Estados Unidos dominando tanto los recursos petroleros como la agenda política

Una oposición fracturada donde figuras como María Corina están bajo vigilancia tanto por parte de Washington como del régimen

El espacio para desarrollar un proyecto autónomo venezolano es limitado. Existe el riesgo real de que la captura de Maduro sea presentada como el cierre definitivo de una era cuando podría convertirse simplemente en el inicio prolongado del control estadounidense donde Trump y Marco Rubio seguirán decidiendo quién entra o sale del escenario político.

En este contexto, cada vuelo que María Corina Machado decide no tomar hacia Caracas representa una victoria silenciosa para aquellos que desde Washington o Miraflores prefieren tener una Venezuela manejable… pero nunca completamente libre.

Fuentes