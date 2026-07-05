Las viviendas sociales que el chavismo levantó en La Guaira, bajo sospecha tras los derrumbes

Las viviendas sociales que Hugo Chávez presentó como insignia de su proyecto político se han transformado hoy en uno de los puntos más vulnerables de la crisis en La Guaira. Tras los sismos, varios complejos de la Gran Misión Vivienda han sufrido daños o incluso colapsos totales. Así, la atención ha pasado de la propaganda a la realidad estructural. En el epicentro del debate se encuentra el Urbanismo Hugo Chávez, donde residentes y expertos describen acabados deficientes, fisuras y materiales que, según testimonios obtenidos por BBC Mundo, incluían “pisos de cemento y poliespán” en una parte de la construcción.

El problema no se limita a un único edificio. La Guaira fue un punto clave del programa habitacional del chavismo: según datos recientes, allí se levantaron casi 5.000 viviendas dentro de esta misión. Sin embargo, los daños reportados en todo el país afectan a más de 28.000 venezolanos, quienes ven sus hogares amenazados por posibles derrumbes o graves averías. Esta cifra pone en perspectiva la magnitud del desastre: no se trata únicamente de escombros, sino de un parque residencial completo bajo revisión.

Qué falló y por qué tantos edificios no resistieron

La explicación técnica revela una combinación de factores que contribuyeron al colapso. Según BBC Mundo, hay tres aspectos clave para entender por qué tantos edificios sucumbieron en La Guaira: la proximidad al epicentro del sismo, las características del suelo y las irregularidades en la construcción. El periodista y geólogo Feliciano de Santis señala que el impacto fue especialmente severo debido al doblete sísmico y porque la energía se liberó muy cerca de la costa norte venezolana.

Dos elementos adicionales son recurrentemente mencionados por los especialistas:

Suelos blandos o parcialmente consolidados , comunes en áreas costeras y zonas propensas a deslaves.

, comunes en áreas costeras y zonas propensas a deslaves. Deficiencias en diseños y materiales, con edificaciones que no siempre cumplieron con las normas antisísmicas o carecieron de una supervisión adecuada.

Al mismo tiempo, otros expertos advierten que la vulnerabilidad de Venezuela no es algo nuevo. La falta de control, las construcciones apresuradas durante los periodos de bonanza petrolera y el deterioro del monitoreo público sobre las obras han incrementado el riesgo a lo largo del tiempo. El resultado es evidente ahora: edificios que parecían robustos han sufrido daños desproporcionados, mientras otros construidos en condiciones similares han demostrado ser más resistentes.

El caso de La Guaira y el peso de la Misión Vivienda

La Guaira se convirtió en el escaparate del programa habitacional del chavismo. Después de las lluvias e inundaciones de 2010, el gobierno trasladó a familias a nuevos urbanismos y presentó estas construcciones como prueba del potencial estatal. Más de diez años después, el reciente terremoto ha puesto en tela de juicio la calidad real de muchas de esas viviendas y su mantenimiento posterior.

Aquí surge otra grieta, esta vez institucional. Diversas voces han solicitado auditorías técnicas independientes, acceso a estudios sobre el suelo y revisión minuciosa de planos y permisos. La cuestión fundamental es si los daños son consecuencia únicamente del sismo o si hubo fallos previos en diseño, materiales y supervisión. Desde un punto de vista político, esto representa un golpe doble: primero, ante la emergencia humanitaria; segundo, frente al desgaste uno de los grandes símbolos del chavismo.

Qué puede pasar ahora

El escenario inmediato dependerá del resultado de las inspecciones y de la capacidad del Estado para distinguir entre edificios reparables e inmuebles inhabitables. La presión sobre las autoridades aumentará si las revisiones confirman que algunas viviendas públicas no estaban preparadas para soportar un evento sísmico tan potente. Además, podría incrementarse el descontento social si las familias continúan esperando dictámenes mientras permanecen frente a sus casas sin saber si podrán regresar o no.

La evolución del caso marcará algo más que una mera evaluación técnica. Si se confirma que existieron fallos estructurales generalizados, La Guaira quedará como un aviso sobre las consecuencias de construir rápidamente, sin vigilancia adecuada y con reparaciones tardías. Y ese aviso ya ha comenzado a resonar mucho más allá de las costas venezolanas.

Fuentes: BBC Mundo: el derrumbe de La Guaira y el urbanismo chavista bajo la lupa BBC Mundo: los tres factores que explican los derrumbes en el terremoto de Venezuela