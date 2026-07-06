La chavista Delcy Rodríguez se querella contra Aldama en España y contrata a Baltasar Garzón

La corrupta chavista encargada por Trump y Marco Rubio de gestionar temporalmente Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciado los trámites legales para querellarse en España contra el empresario Víctor de Aldama después de que este afirmara que fue la exmano derecha de Nicolás Maduro quien le entregó un sobre de la petrolera PDVSA vinculado a la presunta financiación irregular del Partido Socialista.

Para llevar a cabo esa acción legal, Rodríguez ha confiado en el despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, con quien mantiene una estrecha relación. La elección de Garzón como representante jurídico de una dirigente chavista en un caso que afecta directamente al PSOE tiene una carga política que difícilmente puede separarse de su dimensión estrictamente legal.

Aldama condena cumplida, colaboración con la justicia en marcha

El contexto en que Delcy lanza esta acción judicial es significativo. Aldama fue condenado por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo y ha anunciado que continuará colaborando con la justicia en las causas que mantiene abiertas la Audiencia Nacional. Entre ellas, el procedimiento que permanece bajo secreto sumarial relacionado con el descontrol de pagos en efectivo en la sede de Ferraz.

Es exactamente ese contexto el que hace especialmente llamativa la decisión de Delcy de querellarse ahora. Aldama es el testigo que más daño potencial puede hacer al entorno del Gobierno: ya demostró con el caso Koldo que lo que anuncia acaba materializándose en condenas. Su colaboración continuada con la justicia en causas que implican a Ferraz convierte cualquier acción legal contra él en un movimiento que los analistas leen más como intento de neutralizar a un testigo incómodo que como defensa de la propia reputación.

El sobre de PDVSA y las acusaciones de Aldama

Las declaraciones que han provocado la querella son las que Aldama realizó tanto en sede judicial como en entrevistas posteriores: afirmó haber recibido de Delcy Rodríguez un sobre de PDVSA, la petrolera venezolana, que según él contendría documentación relacionada con una presunta financiación irregular del PSOE.

En su versión, ese material formaría parte de una trama más amplia que mezcla petróleo venezolano, intermediarios y pagos cuyo destino final habría llegado al entorno socialista. Aldama aseguró que parte del dinero o los favores asociados a esa relación terminaron en el ecosistema del partido gobernante.

Hasta el momento no existe verificación pública independiente de esas acusaciones con los datos disponibles. Pero esa ausencia de verificación no es lo mismo que una refutación, y la historia reciente de Aldama como fuente es la de alguien cuyas afirmaciones han acabado siendo corroboradas por los tribunales con una consistencia que hace difícil descartarlas por principio.

Garzón y Delcy: una relación que dice mucho

La incorporación de Baltasar Garzón como representante jurídico de la vicepresidenta venezolana añade una dimensión que en cualquier otro contexto resultaría simplemente llamativa y que en este resulta directamente explosiva.

Garzón es el exjuez que fue inhabilitado por el Tribunal Supremo español en 2012 y que desde entonces ejerce como abogado con una práctica internacional que incluye clientes y causas en América Latina. Su relación con el entorno chavista no es nueva. Su presencia en este caso indica que Delcy Rodríguez no está buscando simplemente una representación legal competente en España: está buscando una figura con conocimiento del sistema judicial español, contactos en el mundo político y capacidad para gestionar el impacto mediático de un caso que mezcla petróleo, corrupción y el partido gobernante español.

Que la vicepresidenta de un Gobierno que España no reconoce formalmente como legítimo haya elegido a un exjuez español con relaciones en el ecosistema de izquierda para combatir las declaraciones de un empresario que apunta al PSOE no es una coincidencia de agenda. Es una decisión estratégica con múltiples dimensiones que los investigadores de la Audiencia Nacional están, con toda probabilidad, analizando con atención.

La derivada política para el Gobierno

Este episodio se produce en un contexto particularmente complicado para el Ejecutivo de Sánchez y para el debate sobre sus vínculos con Caracas. La relación entre el Gobierno socialista y el régimen venezolano ha sido objeto de controversia desde el primer mandato: el episodio de Delcy en Barajas, donde la vicepresidenta venezolana aterrizó ilegalmente con 40 maletas en presencia del entonces ministro Ábalos, es uno de los episodios más citados de esa relación opaca.

Las afirmaciones de Aldama sobre contactos entre intermediarios, petróleo venezolano y supuestas contraprestaciones al PSOE han proporcionado munición a la oposición y han alimentado un relato que Delcy intenta revertir desde los tribunales. Pero la estrategia tiene un riesgo inherente: un procedimiento judicial activo obliga a desvelar documentos, declaraciones y conexiones que el secreto de la causa mantenía fuera del debate público.

Si el procedimiento avanza, lo relevante no será solo la dimensión penal o civil. También pesará el impacto político de lo que vaya saliendo en cada fase del proceso. Y Aldama, que seguirá colaborando con la justicia en causas que incluyen el procedimiento bajo secreto sobre los pagos en efectivo en Ferraz, no dejará de serlo porque Delcy se haya querellado contra él.

Garzón sabe que está metiendo a su clienta en un procedimiento que puede producir efectos imprevistos. Delcy sabe que no querellarse también tenía un coste. Y Aldama sabe exactamente lo que tiene en sus manos.

El sobre de PDVSA sigue sin abrirse públicamente. Pero el procedimiento que puede obligar a hacerlo acaba de comenzar.