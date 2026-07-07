Petro adelanta su salida del poder y llama a movilizarse contra el nuevo gobierno

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que dejará el poder antes de lo previsto y fijó el 20 de julio como la fecha definitiva para su salida, rompiendo con la tradición de traspaso durante la investidura del nuevo mandatario.

El jefe de Estado explicó que no participará en los actos habituales de agosto, al considerar esas fechas simbólicamente negativas, y optó por vincular su despedida con la conmemoración nacional de la independencia. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse en todo el país ese mismo día para respaldar las reformas impulsadas durante su gobierno.

La decisión llega tras unas elecciones ajustadas en las que Abelardo de la Espriella, con apoyo internacional y un discurso de línea dura, se impuso sobre Iván Cepeda, figura cercana al actual presidente. Petro, sin embargo, ha puesto en duda la transparencia de los resultados y asegura que prepara acciones legales con supuestas pruebas de irregularidades.

El ambiente político se ha tensado aún más por las declaraciones del presidente electo, quien ha prometido llevar a Petro ante instancias judiciales, incluso fuera del país. A su vez, Cepeda ha advertido que podría promover la desobediencia civil si no se cumplen ciertas condiciones, entre ellas la renuncia a la doble nacionalidad de De la Espriella.

Las diferencias entre ambos bloques también se reflejan en el plano internacional. Mientras Petro ha criticado políticas clave de Estados Unidos, como la lucha antidrogas y la gestión migratoria, Washington ha respondido con sanciones que afectan directamente al mandatario y su entorno.

De la Espriella asumirá la presidencia con un programa centrado en la seguridad, el impulso a la inversión privada y una reducción significativa del aparato estatal. Su llegada coincide con un momento contradictorio: Petro mantiene altos niveles de apoyo por avances sociales, pero enfrenta fuertes cuestionamientos por el deterioro de la seguridad en el país.