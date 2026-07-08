Venezuela improvisa un cementerio para las víctimas de los terremotos mientras aumentan las denuncias por abandono y saqueos

El cementerio de emergencia que se ha levantado en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio se ha convertido en un símbolo desgarrador de la catástrofe. A tan solo una hora por carretera de La Guaira, las autoridades han habilitado fosas para sepultar a las víctimas, mientras decenas de cuerpos aún no tienen nombre y continúan las búsquedas de desaparecidos.

La BBC retrata este lugar provisional como una solución urgente ante una tragedia que ya ha cobrado más de 3.500 vidas y ha dejado cerca de 300 cuerpos sin reclamar. Este relato coincide con lo que han informado otros medios: retroexcavadoras trabajando sin descanso, cruces improvisadas y un registro de sepulturas diseñado para identificar posteriormente a aquellos que no pudieron ser reconocidos en el momento.

La búsqueda que no cesa

Un caso emblemático es el de los adolescentes que ensayaban su baile de fin de curso cuando ocurrió el devastador sismo. Uno de ellos, Gonzalo José Márquez Pérez, de 16 años, estaba practicando la coreografía escolar cuando el edificio se derrumbó. Su familia sigue buscándolo entre los escombros.

Este relato añade una capa adicional de dolor a una crisis ya desbordante. De acuerdo con la BBC, algunos familiares han logrado encontrar a sus hijos con vida entre la devastación, pero la incertidumbre continúa afectando a muchas otras familias que exigen información, equipos de rescate y acceso real a las zonas más afectadas. Además, la falta de datos concretos sobre desaparecidos alimenta una sensación de vacío institucional que varios medios han señalado como una crítica importante hacia la gestión oficial.

Un Estado bajo cuestionamiento desde el primer día

La respuesta del Gobierno chavista se encuentra en el centro del debate público. Los informes desde el terreno revelan una movilización tardía, escasa coordinación y una dependencia notable del esfuerzo ciudadano para retirar escombros y localizar supervivientes.

Esta crítica no proviene únicamente de la oposición política. El descontento se manifiesta en testimonios locales y en la cobertura mediática que destaca el contraste entre la magnitud del desastre y la capacidad real del Estado para reaccionar. Las primeras 72 horas cruciales para el rescate transcurrieron en gran medida entre improvisación, desorganización y denuncias sobre abandono. En un entorno así, la erosión de confianza en las instituciones se intensifica, convirtiendo cada decisión administrativa en un motivo de sospecha.

Saqueos, abusos y una crisis de autoridad

A esta desconfianza se suman las denuncias sobre saqueos entre los restos de los edificios. Según información oficial, cuatro policías fueron detenidos en Venezuela acusados de apropiarse indebidamente de dinero y otros bienes encontrados en la zona afectada por el desastre en La Guaira. Esta situación surgió tras las quejas vecinales y denuncias públicas sobre algunos funcionarios que habrían aprovechado el caos para beneficiarse económicamente con lo recuperado entre los escombros.

Este episodio no debe considerarse un hecho aislado. Refuerza la percepción generalizada de que la tragedia no solo ha puesto al descubierto la fragilidad material del país, sino también el deterioro de sus mecanismos de control. Cuando la autoridad se siente ausente o capturada por corruptelas, el daño humanitario se multiplica y el proceso de recuperación se ralentiza considerablemente.

Qué podría suceder ahora

El desenlace inmediato dependerá de tres factores clave:

La capacidad para identificar a los cuerpos aún sin nombre.

El progreso en las búsquedas de desaparecidos, especialmente entre aquellas familias que no aceptan cerrar el capítulo oficial sobre las cifras.

La presión para que la ayuda humanitaria y la gestión del desastre abandonen el ámbito propagandístico e ingresen a una fase real de coordinación efectiva.

Por ahora, el panorama está marcado por una mezcla intensa de duelo, rabia y desconfianza. El cementerio provisional en La Guaira no solo da sepultura a las víctimas del terremoto; también pone al descubierto el costo político asociado a una respuesta que muchos venezolanos consideran insuficiente y tardía.

Fuentes: BBC Mundo, “El cementerio de emergencia en el que Venezuela entierra a los muertos tras los terremotos”; BBC Mundo, “Los adolescentes que ensayaban su baile de fin de curso cuando ocurrieron los terremotos de Venezuela”