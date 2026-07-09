La factura sísmica de Venezuela: reconstruir un país en ruinas y sin músculo financiero

Los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio no solo arrasaron edificios; también han dejado al descubierto una economía debilitada y un Estado incapaz de hacer frente a una catástrofe de tal magnitud.

Según las primeras estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños materiales directos se valoran en aproximadamente 6.700 millones de dólares, lo que representa cerca del 6% del PIB venezolano. Este es solo el impacto inmediato: viviendas, comercios, escuelas, vehículos y activos físicos destruidos. Sin embargo, la reconstrucción implica un gasto mucho mayor que simplemente reponer ladrillos.

Varios estudios coinciden en que el coste total de la reconstrucción —considerando infraestructuras, pérdida de actividad económica y recuperación a largo plazo— podría oscilar entre 10.000 y más de 37.000 millones de dólares:

Proyecciones iniciales de analistas y reaseguradoras: ≥ 10.000 millones de dólares .

. Estimaciones de economistas locales: entre 14.900 y 48.400 millones , con un promedio estimado en 28.900 millones de dólares (hasta el 26% del PIB ).

, con un promedio estimado en (hasta el ). Cálculo global que incluye daños en edificaciones e infraestructuras esenciales: 37.000 millones de dólares para inmuebles y redes de agua, energía, transporte, telecomunicaciones y sector petrolero.

Aunque la variabilidad en estas cifras es notable, el mensaje es claro: la reconstrucción de Venezuela será un esfuerzo monumental que superará varias veces su presupuesto anual y una parte significativa de su PIB.

Dónde está el daño y cuánto vale levantarlo

Los datos más precisos señalan dos grandes áreas donde se concentrarán los costos:

Edificaciones residenciales, comerciales y educativas : Daño estimado: 24.000 millones de dólares . Miles de viviendas colapsadas, oficinas inutilizables y escuelas que no podrán reabrir sin intervenciones profundas.

: Infraestructura clave (agua, energía, telecomunicaciones, carreteras, puertos, aeropuertos, petróleo y gas): Daño estimado: 13.000 millones de dólares . Impacto directo en la capacidad productiva, así como en el transporte y la exportación.

(agua, energía, telecomunicaciones, carreteras, puertos, aeropuertos, petróleo y gas):

A pesar de que las refinerías y terminales petroleras parecen haber sufrido daños moderados y no estructurales, hay consenso en que los efectos sobre la actividad económica serán severos y prolongados. En un momento en que la economía comenzaba a mostrar signos tímidos de recuperación, el terremoto llega como un jarro de agua fría justo cuando el país empezaba a respirar algo más aliviado gracias a factores externos.

Ruina sobre ruinas: un Estado sin capacidad y una sociedad exhausta

La tragedia se suma a una década marcada por crisis continuas. Venezuela enfrenta esta nueva adversidad tras años caracterizados por:

Hiperinflación y colapso del poder adquisitivo.

Falta crónica tanto de inversión pública como privada.

Infraestructura ya deteriorada antes del desastre, especialmente en servicios básicos.

Emigración masiva que ha llevado consigo a profesionales cualificados como técnicos e ingenieros.

En este panorama sombrío, la imagen “ruina sobre ruinas” no es meramente figurativa. La catástrofe tiene lugar en:

Un país donde un tercio de la población depende de ayuda humanitaria .

. Un entramado institucional con mecanismos débiles para control, auditoría y planificación.

Fuerzas armadas sobredimensionadas en mando pero con escasa capacidad logística real para llevar a cabo rescates o labores reconstructivas.

Durante años, el chavismo ha incrementado significativamente el número de generales dentro del ejército; incluso más que muchos ejércitos más grandes. Sin embargo, durante las horas críticas posteriores al seísmo, gran parte del rescate efectivo ha dependido más bien del apoyo internacional y agencias como las Naciones Unidas que del aparato militar local preparado para emergencias.

El contraste entre la inversión política dirigida hacia lo militar y la precariedad operativa sobre el terreno alimenta esa sensación colectiva: hay “más generales que grúas” y “más jerarquía que capacidad” para despejar escombros.

¿Con qué recursos cuenta Venezuela?

El gran dilema no radica solo en cuánto costará la reconstrucción sino también en con qué dinero podrá llevarse a cabo un país ahogado por la deuda, sancionado e incapaz prácticamente de acceder a mercados financieros.

1. Recursos internos: poco margen y muchas urgencias

Entre los recursos propios destacan:

Reservas en el FMI : El Gobierno ha anunciado que utilizará inicialmente 200 millones de dólares provenientes de los 4.500 millones disponibles en Derechos Especiales de Giro para establecer un fondo destinado a la reconstrucción. Este fondo se enfocará principalmente en infraestructuras esenciales, hospitales y viviendas básicas.

: Ingresos petroleros : Se proyecta ingresos alrededor de 28.000 millones de dólares para 2026. Esta cifra podría permitir financiar parcialmente la reconstrucción durante varios años; no obstante está condicionada por: Sanciones vigentes limitando acceso a mercados. La necesidad imperiosa destinar parte significativa a gastos corrientes e importaciones.

: Capacidad fiscal doméstica : Prácticamente agotada tras años marcados por caídas significativas del PIB real junto con desplomes importantes en recaudación fiscal y una dolarización informal extendida.

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En términos prácticos, resulta evidente que Venezuela no puede asumir sola una factura potencialmente cercana o superior a los 30.000 millones de dólares, sin sacrificar aún más el bienestar ya deteriorado de su población.

2. Ayuda internacional: necesaria pero insuficiente

La reconstrucción dependerá crucialmente del apoyo externo. Hasta ahora, los fondos confirmados son modestos comparados con lo vasto del desastre:

ONU y agencias humanitarias : Han lanzado un plan humanitario con aproximadamente 274 millones de dólares recaudados hasta ahora; además otros 32 millones provienen del sector privado. El objetivo total asciende a alcanzar los 632 millones , destinados a atender a unas 5,5 millones personas vulnerables .

: Estados Unidos : Ha comprometido más de 300 millones de dólares destinados a ayuda humanitaria así como logística y suministros necesarios.

: Unión Europea, Reino Unido entre otros países han proporcionado ayudas humanitarias por varios millones e incluso equipos especializados para rescate .

Al sumar todas estas aportaciones confirmadas hasta ahora queda claro que siguen lejos muy lejos del rango estimado necesario para realizar una reconstrucción completa. Por ahora cubren:

Las necesidades inmediatas derivadas del desastre humanitario.

Refugios temporales junto con servicios básicos como salud o alimentación.

Reparaciones elementales en infraestructuras críticas.

Sin embargo no garantizan inversiones estructurales sostenibles a largo plazo para vivienda o servicios públicos esenciales.

Política bajo los escombros: poder, elecciones y legitimidad

La catástrofe sísmica ha impactado directamente sobre una arquitectura política ya tensa desde hace tiempo. La situación democrática lleva años “bajo los escombros”, atrapada entre:

Crisis profunda respecto a su legitimidad institucional.

Concentración abrumadora del poder dentro del aparato chavista.

Elecciones cuestionadas junto con fragmentación interna oposicionista.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas desde el Ejecutivo ante esta emergencia gestionando tanto las labores urgentes como negociaciones con organismos internacionales tales como el FMI, Banco Mundial o Banco Interamericano . Esta posición le otorga centralidad política justo cuando el país atraviesa su momento más crítico.

Simultáneamente persisten presiones tanto internas como externas instando a Rodríguez a convocar elecciones presidenciales pronto; ahora bajo observación adicional por cómo se maneja esta catástrofe natural. La reconstrucción plantea tres dilemas políticos cruciales:

¿Quién tendrá control sobre los fondos millonarios destinados?

¿Cómo se distribuirán las ayudas dentro un país polarizado?

¿Se aprovechará esta emergencia para reconfigurar estructuras políticas o simplemente reforzarán lo existente?

En este entorno institucional frágil existe un alto riesgo relacionado con posibles politicizaciones sobre recursos destinados a la reconstrucción —o su uso para fortalecer lealtades— lo cual resalta aún más la necesidad imperiosa planteada por organismos multilaterales respecto mecanismos claros sobre transparencia .

Un país que se juega su futuro entre cemento, dólares y poder

La tarea reconstructiva tras los sismos será mucho más que solo ingeniería o finanzas involucradas; representará una verdadera prueba sobre si realmente puede lograr rehacer sus estructuras físicas sin continuar desmoronando su tejido social e institucional existente. Aunque los costes están bastante claros; lo verdaderamente crucial será determinar quién controla esta obra monumental mientras otros siguen quedándose bajo los escombros.

Fuentes: análisis sobre coste económico relacionado con procesos reconstructivos tras terremotos ocurridos recientemente en Venezuela publicado por BBC Mundo.