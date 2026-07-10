Cuba dispara su maquinaria represiva: récord de presos políticos y menores encarcelados

La cifra impresiona y, sobre todo, confirma una tendencia: el régimen cubano no solo no ha relajado la represión desde las protestas del 11 de julio de 2021, la ha convertido en política de Estado. Cinco años después del estallido, la isla bate su récord de presos políticos en plena combinación de crisis económica, apagones y descontento social.

Según el último informe de Prisoners Defenders, al cierre de junio se contabilizan 1.306 personas privadas de libertad por motivos políticos y 40 de ellas detenidas siendo menores de edad, el registro más alto desde que la organización empezó a documentar estos casos. Esta constatación llega justo a horas del quinto aniversario del 11J y sintetiza el giro del sistema hacia la represión preventiva y masiva.

Un récord que no es un accidente

Este nuevo récord no aparece de la nada. Solo en junio, 32 nuevos casos de presos políticos fueron verificados, mientras que otros 21 se mantienen bajo investigación. En los últimos doce meses, de julio de 2025 a junio de 2026, la lista acumuló 264 encarcelados, lo que supone una media de 22 al mes. Esta máquina represiva opera de forma estable, casi rutinaria.

Algunos datos clave del informe de Prisoners Defenders ilustran la situación:

1.306 presos políticos activos.

activos. 32 nuevos presos confirmados en junio.

confirmados en junio. 40 menores detenidos , máximo histórico.

, máximo histórico. 16 de esos menores encarcelados en prisiones de adultos.

encarcelados en prisiones de adultos. Incremento sostenido de mujeres encarceladas por motivos políticos.

La ONG resume este momento crítico con una frase elocuente: “dos siniestros nuevos récords de represión”.

Del 11J a la represión permanente

El 11J fue un punto de inflexión. Aquel día, miles de cubanos salieron a protestar, exigiendo cambios políticos y mejoras económicas. En respuesta, el Estado intensificó su enfoque represivo en tres frentes:

Procesos penales masivos con condenas que superan los 30 años. Uso del nuevo Código Penal aprobado en 2022, que amplió figuras vagamente definidas como “desacato”. Vigilancia digital y territorial para neutralizar actos de disidencia.

Informes previos indican que alrededor del 65% de los presos políticos provienen directamente de las protestas del 11J. Esta jornada no solo marcó un recuerdo, sino el origen del patrón represivo que alimenta las cárceles.

A su vez, organizaciones como Human Rights Watch reportan que el gobierno mantiene una política sistemática de detenciones arbitrarias, acoso a activistas y restricciones severas a la libertad de expresión. La represión en Cuba es estructural.

Menores en el centro del patrón represivo

El dato de los 40 menores detenidos es alarmante. Prisoners Defenders verifica que al menos 16 de estos menores están en prisiones de adultos y sufren un régimen equiparable al de otros internos.

Organizaciones como Cubalex advierten sobre un patrón dirigido a menores en contextos de protesta. Sus investigaciones destacan:

Adolescentes detenidos tras protestas por apagones.

Traslados a prisiones de adultos con poco o ningún aviso a las familias.

Documentados casos de malos tratos y aislamiento.

Este enfoque sobre menores es un mensaje de advertencia para las familias: cualquier desafío tiene consecuencias penales.

La reacción internacional y la presión externa

La escalada represiva ha captado la atención internacional. Recientemente, la Unión Europea ha debatido la situación en la isla, con eurodiputados sugiriendo el uso de la cláusula democrática en el diálogo político. Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a miembros del régimen.

ONG como Freedom House describen la situación como un “punto de inflexión”, apuntando a una represión que no cesa a pesar de promesas de reformas. La presión internacional se traduce más en simbolismo y menos en cambios tangibles, con el gobierno cubano eligiendo ansiosamente el control.

¿Hacia dónde puede evolucionar la represión?

De cara al quinto aniversario del 11J, emergen varias tendencias:

Represión preventiva : más vigilancia y detenciones rápidas.

: más vigilancia y detenciones rápidas. Penalización del entorno de los presos políticos : familiares y activistas sufren hostigamiento.

: familiares y activistas sufren hostigamiento. Normalización del miedo: la combinación de crisis económica y represión busca disuadir cualquier intento de protesta.

La situación es crítica. Un panorama donde la juventud crece en un contexto de represión y descontento. A corto plazo, se prevé que el número de presos políticos pueda seguir aumentando si siguen las crisis económicas. En el medio plazo, dependerá de la capacidad de la sociedad civil para organizarse y de la presión internacional efectiva.

Un país entre rejas: datos, historias y cicatrices

Detrás de cada cifra hay vidas. Madres que hacen colas para visitar a sus hijos, familias que venden lo que pueden para pagar abogados, barrios donde el miedo reemplaza al murmullo de la protesta. Historias de activistas y ciudadanos atrapados en un sistema represivo se multiplican.

Algunos rasgos comunes en los testimonios:

Condenas desproporcionadas por actos de protesta pacífica.

por actos de protesta pacífica. Problemas de salud sin atención adecuada en prisión.

sin atención adecuada en prisión. Exilio forzado: liberaciones atadas a la salida del país.

Cuba entra así en el quinto aniversario del 11J con más presos políticos que nunca, dejando huellas que difícilmente se borrarán, pues cada cifra es una biografía atrapada entre barrotes, un grito silenciado en la historia de la isla.

Quien quiera seguir el detalle de estas cifras y casos puede consultar fuentes confiables que reportan la alarmante escalada de la represión en Cuba ante el nuevo aniversario del 11J.