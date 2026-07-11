El terremoto que desnuda a Venezuela: tragedia, cifras y responsabilidad

Caracas y la costa central de Venezuela se convirtieron en un paisaje de ruinas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país en menos de un minuto de diferencia. La tragedia humana es inmensa, pero también lo es la factura política y social que queda al descubierto entre los escombros.

En cuestión de días, el relato oficial pasó de centenares de muertos a miles. Primero se habló de 589, luego de 920, más tarde de 1.450 y, finalmente, de 2.954. La última actualización del gobierno chavista cifra los muertos por encima de los 4.300, con más de 16.700 heridos y decenas de miles de personas sin hogar. Este dramático aumento en las cifras alimenta la desconfianza y la sensación de improvisación en la respuesta oficial.

Un desastre sísmico sin precedentes

Los sismos del 24 de junio, con epicentros en los estados Carabobo y Yaracuy, son considerados el desastre sísmico más letal de Venezuela en al menos un siglo. El anterior gran terremoto, en 1967, causó 245 muertos; ahora se habla de más de 4.000 víctimas mortales.

Los datos más recientes apuntan a más de 4.300 fallecidos y cerca de 16.740 heridos registrados. Además, más de 17.900 personas han perdido su vivienda y 850 edificios han sido afectados, con unos 190 colapsos totales. Estas cifras son motivo de duda por parte de organizaciones civiles y forenses, que sugieren que el número total de víctimas podría ser mayor al reconocido oficialmente, simbolizando el choque entre propaganda y realidad en medio del dolor.

Edificios que caen como naipes

Uno de los aspectos más inquietantes del desastre es cómo numerosos bloques de viviendas se derrumbaron con excepción sorprendente, lo que deja al descubierto un preocupante historial de construcción de estándares deficientes, falta de supervisión y corrupción en los contratos de obra pública.

Los informes preliminares indican el colapso total de al menos 190 edificios, muchos de los cuales fueron construidos en las últimas décadas. Ingenieros en diversos medios destacan problemas en la calidad del hormigón y del acero, junto con la falta de refuerzos antisísmicos. La combinación de estructuras débiles y temblores potentes garantiza que el cemento, igual que la política, no puede asumir la responsabilidad por sí solo.

Una gestión de emergencia cuestionada

La respuesta oficial, aunque ambiciosa, ha sido desproporcionada en su ejecución. El gobierno afirma haber desplegado más de 30.000 efectivos, pero varios analistas subrayan tres problemas principales: el caos en la coordinación entre autoridades, la falta de transparencia en la información y la insuficiencia de refugios. Aunque se han habilitado campamentos temporales para unas 12.800 personas, se sospecha que el desplazamiento real es mucho mayor.

La crítica también recae en el control que el gobierno ha impuesto sobre el acceso a la información, lo cual agrava la percepción de una desconexión entre el poder y las víctimas.

El impacto internacional y las pérdidas humanas

El impacto del desastre ha resonado en distintas partes del mundo. Países como China y Ecuador han enviado ayuda humanitaria, mientras que Estados Unidos anunció miles de millones en asistencia. Organismos como Unicef advierten que cerca de 680.000 niños necesitan ayuda urgente, no solo en términos materiales, sino también psicológicos.

Entre los muertos hay decenas de extranjeros, incluyendo al menos 34 ciudadanos españoles, lo que ha propiciado la activación de operaciones de rescate y repatriación coordinadas entre las autoridades de ambos países. Esta tragedia también ha reavivado el debate sobre las condiciones de vida de expatriados en países con infraestructuras frágiles y sobre la necesidad de protocolos de seguridad ante riesgos sísmicos.

Curiosidades en medio del desastre

En medio de este panorama de devastación, han surgido historias que desdibujan la línea entre la realidad y la ficción:

Una piscina de lujo en la costa se transformó en un “mar interior”; las imágenes de las olas corriendo de un lado a otro se volvieron virales.

Algunas cámaras de seguridad captaron a vecinos que, tras sentir el primer temblor, salieron a la calle justo antes de que el segundo sismo derrumbara su edificio, salvando sus vidas por un estrecho margen.

Los sismólogos informan que, en apenas unos días, se registraron más de un centenar de réplicas; esto ha llevado a muchos ciudadanos a dormir con zapatillas puestas y mochilas listas por si acaso.

La catástrofe ha generado un renovado interés por la ciencia del suelo, espoleando charlas sobre fallas geológicas y cómo preparar mochilas de emergencia.

En cada rincón devastado por el desastre, hubo antes vida, rutina y planes por cumplir. Aunque el mapa físico ha cambiado, la memoria de las personas no se derrumbará tan fácilmente.