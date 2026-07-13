El Gobierno Sánchez reconoce que cuenta ya con medio millón de nuevos votantes para 2027

El cálculo es sencillo, pero políticamente explosivo: medio millón de nuevos ciudadanos con derecho a votar en las elecciones generales y autonómicas de 2027.

El Gobierno Sánchez lo presenta como una consecuencia natural de la ley de nietos, mientras que la oposición lo observa como el inicio de una trama de “pucherazos” contemporáneos.

Este fenómeno, que antes sonaba a anécdota familiar —nietos de exiliados recuperando la nacionalidad de sus abuelos—, se perfila como un factor electoral de primer orden, particularmente en el voto exterior y en circunscripciones muy reñidas.

El Tribunal Supremo ha avalado las líneas generales del nuevo reglamento de extranjería, aunque ha anulado varios preceptos, entre ellos el que denegaba automáticamente determinadas autorizaciones de residencia y regularización de familiares de inmigrantes por tener antecedentes penales.

A partir de ahora, la Administración deberá realizar una valoración individualizada de cada caso cuando estén en juego derechos familiares especialmente protegidos o situaciones relacionadas con la ciudadanía europea. Y recuerda que deben ponderarse circunstancias como la gravedad del delito, el tiempo transcurrido, la situación familiar o el interés de los hijos menores.

Igualmente, la sentencia anula varias normas que afectaban a menores extranjeros, como impedir el acceso a determinadas autorizaciones de residencia por el mero hecho de que el menor estuviera casado, pues podría perjudicar a las víctimas de matrimonios forzados. Además, declara ilegal una previsión que suavizaba la obligación de las administraciones de prestar atención inmediata a los menores extranjeros no acompañados al dejar claro que dicha atención constituye una obligación legal incondicionada.

Qué ha dicho exactamente el Gobierno

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha fijado la cifra y el horizonte temporal: se estima que 500.000 nuevos nacionalizados por la ley de nietos podrán votar en las próximas elecciones. Hasta la fecha:

Más de 300.000 ya tienen pasaporte español .

. Alrededor de 600.000 tienen reconocido el derecho a la nacionalidad.

a la nacionalidad. De un total de 2,4 millones de solicitudes, unas 544.722 han sido aprobadas y más de 306.000 ya están inscritos como españoles.

Torres ha señalado que, aunque no se tramitarán todos los expedientes antes de las elecciones, se espera que para el verano de 2027 el número de nacionalizados alcance ese medio millón. El Gobierno ha tenido cuidado de enfatizar que se trata de un proceso gradual.

Qué es la ‘ley de nietos’ y quién se beneficia

La ley de nietos permite que puedan optar a la nacionalidad aquellas personas nacidas fuera de España cuyos padres, abuelos o bisabuelos fueron españoles y se exiliaron por motivos diversos. También incluye a hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978. Con más de 400.000 descendientes de exiliados ya reconocidos, el impacto en el mapa electoral podría ser notable.

Es importante aclarar que esto no supone un aumento automático del censo de residentes en España, sino que se trata de una ampliación del electorado exterior (CERA), cuya significancia dependerá de la cantidad de inscritos que finalmente decidan votar.

Dónde y cómo podrán votar estos nuevos ciudadanos

Los nacionalizados podrán votar en elecciones generales, autonómicas y europeas, pero no en municipales. Su influencia se concentrará en:

El Congreso de los Diputados .

. Parlamentos autonómicos donde el voto exterior tenga un peso significativo.

Elecciones al Parlamento Europeo.

El proceso para poder ejercer el voto implica varios pasos:

Resolución favorable de la nacionalidad. Inscripción en el Registro Civil y obtención de pasaporte o DNI. Alta en el censo correspondiente (incluido el Censo Electoral de Residentes Ausentes, CERA, sí residen fuera).

Aunque se estime un incremento del 3,1% en el censo total, en la práctica probablemente la cifra efectiva será más baja, pero en provincias donde el último escaño se decide por unos pocos cientos de votos, esto podría ser determinante.

La batalla política: ¿memoria histórica o “ingeniería electoral”?

La cifra de 500.000 nuevos votantes ha desencadenado debates intensos. Desde la derecha, se acusa al Gobierno de utilizar la ley como una forma de “ingeniería electoral”, favoreciendo a un electorado que probablemente se incline más hacia la izquierda. Torres, por su parte, defiende que se trata de un deber de reparación histórica, no un diseño táctico.

Planos del debate

Histórico-jurídico : la reparación de los exiliados y sus descendientes.

: la reparación de los exiliados y sus descendientes. Demográfico-electoral : quién vota y desde dónde.

: quién vota y desde dónde. Político-partidista: las implicaciones para los diferentes partidos.

Curiosamente, la participación histórica del voto exterior ha sido baja, lo que ni los optimistas del censo ni los escépticos pueden ignorar.

Qué puede cambiar en 2027: escenarios y efectos posibles

Situar esos 500.000 potenciales votantes en contexto resulta esencial:

Dato clave Cifra aproximada Relevancia política Solicitudes ley de nietos/memoria 2,3–2,4 millones Gran bolsa, no toda se traduce en voto Derecho a nacionalidad ya reconocido >400.000 Núcleo del nuevo electorado exterior Nacionalizados inscritos >300.000 Base actual en crecimiento Estimación de nuevos votantes ~500.000 Incremento significativo pero no determinante

Los efectos pueden enfocarse en circunscripciones pequeñas donde los escaños se deciden por pocos votos, y así, el voto exterior puede inclinar la balanza.

Un fenómeno con muchas cifras… y algunas curiosidades

Más allá del ruido, el proceso accede a cifras fascinantes:

Los consulados se han convertido en oficinas de genealogía familiar ; las solicitudes mezclan documentos de exilio con relatos personales.

; las solicitudes mezclan documentos de exilio con relatos personales. En latitudes como Argentina, México o Cuba , obtener la nacionalidad se valora como un gesto hacia la memoria y como una vía hacia Europa.

, obtener la nacionalidad se valora como un gesto hacia la memoria y como una vía hacia Europa. La participación en las elecciones europeas puede ser simbólicamente mayor, conectando al voto con la idea de ciudadanía europea.

puede ser simbólicamente mayor, conectando al voto con la idea de ciudadanía europea. Si todos los solicitantes completaran el proceso, el censo podría incrementarse más de un 3%, aunque la burocracia y el desinterés jugarán en su contra.

La ley de nietos, en fin, transforma historias familiares de exilio en una estrategia electoral contemporánea, donde los apellidos que una vez fueron olvidados podrían volver a resonar en las urnas.