Zhang Zhidong, de estudiante brillante a «Rey del fentanilo»

En un coche detenido a las afueras de Culiacán, un miembro del cártel de Sinaloa —que se hace llamar Enrique— describe sin rodeos cómo funciona una de las rutas más peligrosas del mundo: la que lleva los componentes del fentanilo desde Asia hasta laboratorios clandestinos en México. Según él, todo cambió gracias a un solo hombre.

Ese hombre es Zhang Zhidong, un ciudadano chino de 39 años al que dentro del crimen organizado conocen como “Hermano Wang”. Para algunos, fue el cerebro que logró unir a fabricantes químicos en China con productores de droga en México, creando un puente que multiplicó la producción de fentanilo, una sustancia hasta 50 veces más potente que la heroína.

Zhang fue detenido en México en 2024. Su caso dio un giro inesperado cuando escapó de su arresto domiciliario, presuntamente atravesando una pared, y huyó en avión privado. Tras un recorrido que incluyó Cuba y Rusia, fue capturado de nuevo y finalmente extraditado a Estados Unidos en 2025, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses lo consideran uno de los traficantes más peligrosos del planeta.

Pero su historia comienza lejos de los cárteles.

Graduado en Filología Hispánica por la prestigiosa Universidad de Pekín, Zhang llegó a México en 2011 para trabajar en una empresa minera de capital chino. Quienes lo conocieron entonces lo describen como inteligente, adaptable y con una gran habilidad para moverse entre culturas. Hablaba español con soltura y entendía rápidamente los códigos sociales del país.

Sin embargo, ese talento también le abrió otras puertas.

Según antiguos compañeros, hacer negocios en ciertas regiones implicaba interactuar con grupos criminales. Zhang no solo se adaptó a ese entorno, sino que, con el tiempo, comenzó a construir relaciones tanto en ámbitos legales como ilegales. Tras la quiebra de la empresa minera en 2013, decidió quedarse en México.

A partir de entonces, su actividad tomó un rumbo distinto. Excolegas aseguran que empezó a ofrecer servicios financieros sospechosos, como el cambio de divisas en condiciones ventajosas, lo que levantó sospechas de lavado de dinero. Paralelamente, investigaciones judiciales lo sitúan desde 2016 al frente de una red internacional dedicada al tráfico de drogas.

Dentro del cártel, su papel habría sido decisivo. Testimonios apuntan a que fue él quien facilitó el acceso a los precursores químicos necesarios para fabricar fentanilo. Estas sustancias, producidas principalmente en China, eran enviadas por aire o mar y distribuidas en México a laboratorios clandestinos.

Uno de los “cocineros” de la organización, identificado como Luis, recuerda el momento en que Zhang presentó esos productos. A partir de ahí, dice, la producción se intensificó. También describe las condiciones extremas en los laboratorios: exposición constante a químicos letales y muertes frecuentes entre quienes manipulaban las sustancias.

El impacto del fentanilo es devastador. Una cantidad mínima puede resultar mortal, y cada año provoca decenas de miles de muertes, especialmente en Estados Unidos. Este contexto ha llevado a que autoridades estadounidenses califiquen el tráfico de esta droga como una amenaza de nivel extremo.

Según investigaciones, Zhang no solo coordinaba el suministro de químicos, sino que también gestionaba una compleja red de empresas fantasma y cuentas bancarias para mover millones de dólares. Su operación, presuntamente, se extendía por varios continentes, conectando América, Asia y Europa.

Expertos en crimen organizado destacan que perfiles como el suyo son raros pero cruciales: intermediarios capaces de conectar mundos que normalmente no interactúan directamente.

Su caída tuvo consecuencias inmediatas. Miembros del cártel aseguran que, tras su detención, conseguir precursores se volvió más difícil, lo que incluso habría afectado la calidad del fentanilo producido. Sin embargo, esa disrupción no duró mucho.

Como ocurre en este tipo de redes, el vacío se llena rápidamente.

Según fuentes dentro del propio cártel, ya hay nuevas figuras tomando el relevo. La estructura se adapta, busca rutas alternativas y encuentra nuevos intermediarios. En palabras de uno de ellos: el negocio continúa, con o sin Zhang.

Su historia, más allá del personaje, expone cómo funciona una cadena global donde la química, el dinero y la violencia se entrelazan. Y también deja claro que, aunque caiga una pieza clave, el sistema está diseñado para seguir en marcha.