Casas de cartón: el terremoto expone el pufo y la pifia criminal del chavismo

Hay propagandas que se desmoronan antes que las propias mentiras que las sostienen.

En Venezuela, eso ocurre literalmente. Las viviendas construidas por el régimen de Nicolás Maduro como símbolo del éxito de la Revolución Bolivariana, muchas de ellas fabricadas con materiales importados de Turquía en el marco de acuerdos billonarios firmados con el mayor secretismo, se están cayendo a pedazos mientras sus habitantes siguen viviendo dentro de ellas.

El programa Gran Misión Vivienda Venezuela fue el proyecto estrella de Hugo Chávez a partir de 2011 y su principal herramienta electoral en los años siguientes.

La promesa era construir millones de viviendas para los más pobres, sacarlos de los ranchos de los cerros caraqueños y darles un hogar digno. El régimen cumplió, en parte, con los números: efectivamente construyó cientos de miles de unidades. Lo que no cumplió fue con la calidad. Lo que entregó, en muchos casos, fueron casas de cartón.

Los materiales turcos y los contratos que nadie ha explicado

La conexión turca en el programa de viviendas venezolano es uno de los capítulos más oscuros de la historia económica del chavismo y uno de los menos investigados, precisamente porque el régimen nunca ha permitido el escrutinio independiente de sus contratos internacionales.

A partir de 2012 y especialmente durante los años de la presidencia de Maduro, Venezuela firmó contratos multimillonarios con empresas turcas para la construcción de viviendas prefabricadas. Los acuerdos, celebrados en el marco de la alianza estratégica que ambos países han cultivado, implicaron el pago de miles de millones de dólares de ingresos petroleros venezolanos a cambio de paneles, módulos y sistemas constructivos que llegaban desde Turquía en barco.

El problema que los habitantes de esas viviendas han ido descubriendo con el tiempo es que los materiales no eran los adecuados para el clima venezolano, que los sistemas constructivos no cumplían con los estándares mínimos de resistencia estructural y que la calidad de los componentes era, en muchos casos, tan deficiente que el deterioro comenzaba antes de que las familias terminaran de mudarse.

Lo que les pasa a las casas: humedad, grietas y paredes que se deshacen

Los testimonios de los beneficiarios del programa que se han atrevido a hablar públicamente, arriesgándose a perder la vivienda que el régimen les asignó, describen un catálogo de patologías constructivas que en cualquier país con instituciones independientes habría generado una investigación inmediata.

Las paredes absorben la humedad con una voracidad que ningún material de construcción debería tener. Los paneles se agrietan en patrones que los ingenieros estructurales identifican como señales de problemas de cimentación o de materiales inadecuados para las cargas que soportan. Los revestimientos se caen revelando estructuras interiores que en algunos casos son literalmente cartón prensado o derivados de baja resistencia mecánica. Los sistemas de impermeabilización no funcionan y los techos filtran agua con las primeras lluvias. Los marcos de puertas y ventanas se deforman. Las instalaciones eléctricas y de fontanería, instaladas con premura y sin los controles de calidad mínimos, producen averías constantes desde el primer año.

En los barrios donde se concentran estas viviendas del programa chavista, los vecinos han aprendido a hacer reparaciones improvisadas con materiales que ellos mismos compran o consiguen en un país donde la escasez de materiales de construcción es crónica. Parches de cemento sobre grietas que vuelven a abrirse. Plásticos sobre techos que filtran. Maderas clavadas donde los marcos han cedido. Es la revolución socialista mantenida con reparaciones de urgencia pagadas por los propios beneficiados.

El negocio que benefició a todos menos a los venezolanos

Los contratos con las empresas turcas no fueron solo un fracaso técnico. Fueron, según la documentación disponible y los testimonios de personas con conocimiento de las negociaciones, un negocio redondo para quienes los gestionaron desde el lado venezolano.

Los sobreprecíos en los contratos de construcción del estado venezolano son una característica tan sistemática de la gestión chavista que los economistas que han estudiado el régimen los consideran un mecanismo estructural de transferencia de riqueza pública hacia el entorno del poder político. En el caso de las viviendas turcas, las estimaciones de expertos que han analizado los precios pagados frente a los precios de mercado internacional de materiales y sistemas constructivos equivalentes sugieren márgenes de sobreprecio de entre el 30 y el 60 por ciento en algunos contratos.

Eso significa que por cada vivienda construida, una fracción significativa del dinero que los venezolanos necesitaban para tener un hogar digno acabó en comisiones, sobornos y desvíos que el régimen nunca ha tenido que explicar ante ningún organismo de control independiente porque en Venezuela esos organismos dejaron de ser independientes hace décadas.

La propaganda que contradice la realidad

El contraste entre la propaganda del régimen y la realidad de las viviendas es tan escandaloso que resulta difícil de comprender sin entender cómo funciona el control de la información en la Venezuela de Maduro.

Las cadenas estatales siguen presentando el Gran Misión Vivienda como uno de los grandes logros de la revolución. Los funcionarios siguen inaugurando nuevas etapas del programa con celebraciones y discursos. Los carteles con la cara de Chávez y los eslóganes de la revolución siguen adornando las fachadas de edificios donde los ascensores no funcionan desde hace años, donde el agua llega de forma irregular y donde las paredes de los apartamentos tienen grietas que los ingenieros calificarían de estructuralmente preocupantes.

Los habitantes de esas viviendas aprenden rápidamente que quejarse públicamente tiene consecuencias. Perder la vivienda asignada por el régimen, que técnicamente sigue siendo propiedad del Estado, es una posibilidad real para quien critique demasiado abiertamente las condiciones en que vive. El silencio es el precio de mantenerse bajo el techo que, aunque se caiga a pedazos, es el único que tienen.

La relación Venezuela-Turquía: más que viviendas

La conexión entre el chavismo y Turquía va mucho más allá de los contratos de construcción. Recep Tayyip Erdoğan y Nicolás Maduro han construido una relación que combina intereses económicos, afinidades autoritarias y utilidad mutua en el escenario geopolítico global.

Turquía ha sido uno de los países que más activamente ha ayudado a Venezuela a sortear las sanciones internacionales, actuando como intermediario en transacciones financieras y comerciales que de otra forma habrían sido bloqueadas. A cambio, el régimen venezolano ha proporcionado a Turquía contratos de obras públicas, acceso a recursos naturales y una relación bilateral que Erdoğan utiliza para demostrar su capacidad de operar con independencia de las presiones occidentales.

Las viviendas turcas son el símbolo más visible de esa relación, pero están lejos de ser su componente más importante. En el trasfondo hay acuerdos de petróleo, transacciones en oro y transferencias financieras que los organismos internacionales de seguimiento han documentado con creciente detalle.

Lo que queda de la promesa

El Gran Misión Vivienda Venezuela construyó, según las cifras del propio régimen, más de cuatro millones de unidades entre 2011 y 2025. Si esa cifra es cierta, y hay razones para dudar de la exactitud de las estadísticas oficiales venezolanas, es una cantidad extraordinaria para un país con la economía destruida que Venezuela tiene.

Lo que no dicen esas cifras es en qué condiciones están esas cuatro millones de unidades. Cuántas de ellas tienen problemas estructurales graves. Cuántas requieren reparaciones urgentes que sus habitantes no pueden pagar con los salarios que el colapso económico venezolano les permite ganar. Cuántas serán inhabitables en los próximos años si no reciben las intervenciones que los propietarios privados en cualquier país democrático habrían podido exigir al constructor responsable.

La respuesta a esas preguntas no está disponible porque el régimen no permite las auditorías independientes que podrían responderlas. Lo que sí está disponible son los testimonios, los vídeos y las fotografías que los propios habitantes publican en las redes sociales cuando deciden que el miedo a perder la vivienda pesa menos que la necesidad de contar lo que está pasando con las paredes de su casa.

Las casas de cartón del chavismo no son una metáfora. Son literalmente lo que el régimen construyó con los petrodólares de un país que tenía los recursos para construir otra cosa.

Y los venezolanos que viven en ellas lo saben cada vez que llueve.