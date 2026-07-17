Argentina: Milei respalda la pancarta por las Malvinas y la califica de «válida y lícita»

El triunfo de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo se celebró por lo deportivo, sino que también desató un fuerte debate político a nivel internacional. Tras el 2-1 en Atlanta, varios jugadores de la Albiceleste mostraron una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, lo que provocó reacciones inmediatas tanto en Buenos Aires como en Londres.

El presidente argentino, Javier Milei, respaldó públicamente el gesto al considerarlo una expresión legítima del sentir nacional. En declaraciones radiales, afirmó que los futbolistas tienen derecho a manifestarse y subrayó que ese mensaje forma parte de la identidad colectiva del país. No obstante, intentó separar el episodio del conflicto diplomático con el Reino Unido, insistiendo en que “el fútbol debe seguir siendo fútbol”.

Desde el lado británico, la respuesta no tardó en llegar. El entorno del primer ministro Keir Starmer criticó la acción y sugirió que podría violar las normas de la FIFA que prohíben mensajes políticos en el terreno de juego. Por ello, solicitaron que el organismo evalúe si corresponde una sanción.

El origen del cartel también añadió un matiz particular a la historia. Según se conoció, fue elaborado por aficionados argentinos que lograron introducirlo al estadio de forma clandestina y lanzarlo al campo en los minutos finales del partido. El mediocampista Giovani Lo Celso fue quien lo recogió y lo mostró junto a sus compañeros.

Mientras tanto, en Argentina, el gesto fue recibido con emoción por parte de excombatientes de la guerra de 1982. Diversas organizaciones y veteranos expresaron su agradecimiento al equipo, señalando que la acción representó un reconocimiento simbólico a una causa que sigue muy presente. Algunos destacaron que, aunque el deporte no cambia los hechos históricos, sí puede contribuir a sanar heridas emocionales.

La victoria ante Inglaterra, cargada de significado por el pasado entre ambos países, tendrá ahora continuidad deportiva el próximo domingo, cuando Argentina enfrente a España en la final del torneo.