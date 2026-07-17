La red internacional de Vox se expande: Abascal teje su mapa americano

La imagen de Santiago Abascal acompañado de líderes de la derecha radical en América Latina y Estados Unidos ya no es simple anécdota; se ha convertido en una pieza clave de su estrategia, como detalla El Mundo. La orientación internacional de Vox se hace cada vez más evidente, ya que el partido intenta contrarrestar su disminución de influencia en España participando en foros, cumbres y medios de comunicación en el continente americano.

Recientemente, Abascal ha realizado una serie de viajes, reuniones y fotografías junto a aliados que van desde congresistas republicanos afines a Donald Trump hasta figuras de la derecha chilena y argentina. Todo esto forma parte de un espacio político que amalgama nacionalismo, conservadurismo cultural y una cruzada contra el “globalismo”.1 No se trata solo de gestos vacíos; se concretan en redes de apoyo, narrativas compartidas y lazos que pueden afectar campañas, influencia mediática y presión diplomática.1

Un tablero americano cada vez más poblado

La presencia internacional de Vox se articula en torno a tres ejes fundamentales:

Estados Unidos y el universo trumpista

La derecha dura latinoamericana

Los vínculos con Israel y otros actores conservadores

En Estados Unidos, Abascal ha fortalecido su relación con figuras cercanas a Trump, participando en eventos donde se realza el nacional-populismo, se ponen en entredicho las instituciones multilaterales y se critican las políticas migratorias, consideradas como una amenaza inminente. Según fuentes del entorno de Vox, estas conexiones buscan:

Compartir estrategias de comunicación digital y usar plataformas afines. Integrarse en el ecosistema mediático conservador estadounidense. Colaborar con think tanks que desarrollan discursos críticos con la agenda climática y social.

En América Latina, el paisaje es más fragmentado, pero igualmente significativo. Abascal y Vox han estrechado lazos con:

Sectores de la derecha chilena que se oponen al proceso constituyente.

Líderes argentinos que intentan aprovechar el descontento económico.

Referentes conservadores de Colombia y México que ven en Vox un portavoz en Europa.

Este entramado da lugar a una especie de «internacional reaccionaria» con mensajes comunes: rechazo a la inmigración irregular, defensa de un orden social tradicional y enfrentamientos con gobiernos progresistas de la región.1

Entre Dios, Trump y Netanyahu: una red ideológica compleja

La apuesta internacional de Vox trasciende el ámbito americano. También se fundamenta en un triángulo ideológico que une religión, seguridad y geopolítica.

Con Estados Unidos, la relación se centra en la figura de Trump y su círculo político, que atrae a gran parte de la derecha radical europea, a pesar del repliegue de algunos partidos tras las últimas elecciones.

y su círculo político, que atrae a gran parte de la derecha radical europea, a pesar del repliegue de algunos partidos tras las últimas elecciones. Con Israel, el vínculo se forma en torno al apoyo a Benjamín Netanyahu , defendiendo a Occidente, luchando contra el terrorismo islamista y respaldando políticas de seguridad más contundentes.

, defendiendo a Occidente, luchando contra el terrorismo islamista y respaldando políticas de seguridad más contundentes. En Europa, Vox busca posicionarse como un puente entre las distintas derechas nacionalistas, aprovechando su agenda antiinmigración y su oposición a la “ingeniería social” que atribuyen a la Unión Europea.

Lo que une todo esto es la intención de presentar a Vox como parte de un frente global que combate el «globalismo progresista», ilustrando sus batallas en España como un capítulo más de una guerra cultural internacional.1

Sin embargo, la tensión surge cuando estas alianzas chocan con la legislación europea y los compromisos internacionales de España, especialmente en cuestiones de derechos humanos, igualdad y memoria democrática. Expertos y juristas advierten que varias iniciativas que Vox promueve en acuerdos regionales son inviables con los tratados firmados por España, lo que coloca al Partido Popular en una situación delicada cada vez que establece acuerdos.

Impacto en la política española y europea

Este giro hacia América tiene consecuencias internas notables. Por un lado, Abascal se presenta como un líder global, a pesar de que su poder parlamentario ha disminuido. Por otro, crea tensiones:

Con los socios europeos más moderados del PP.

Con la imagen de España en foros donde se evalúan el Estado de derecho y los derechos fundamentales.

A nivel europeo, la cercanía de Vox al trumpismo y a la derecha dura latinoamericana contrasta con el intento de algunas fuerzas conservadoras de distanciarse de las estrategias más radicales.1 Mientras ciertos partidos europeos evitan asociarse con Trump, Vox se mueve en sentido contrario, complicando su integración en una futura gran alianza de derechas que pretenda tener influencia institucional en Bruselas.

A medio plazo, el éxito de esta estrategia internacional dependerá de tres elementos:

Los resultados de las elecciones en Estados Unidos y en los países líderes de América Latina. La capacidad de Vox para seguir teniendo influencia en gobiernos autonómicos y locales en España. La respuesta de las instituciones europeas ante posibles violaciones de tratados y convenios internacionales.

Si las condiciones electorales favorecen a los aliados de Abascal en América, su red podría adquirir fuerza; de lo contrario, podría transformarse en un entorno de derrotados con un alto ruido mediático pero escaso poder real.

Un “ecosistema Vox” más allá de las urnas

Además de los cálculos políticos, la expansión internacional de Vox tiene un ángulo casi sociológico. Construye un espacio simbólico que permite al votante sentirse parte de una comunidad global que comparte causas, enemigos y referencias culturales.1

En este contexto:

Se exalta a líderes polémicos como Trump o Netanyahu como defensores de Occidente.

o como defensores de Occidente. Se emplean redes sociales para coordinar campañas y tendencias.

Se gestionan donaciones, invitaciones a eventos y colaboraciones mediáticas que fortalecen el sentimiento de pertenencia.

Una curiosidad de este fenómeno es el uso de referencias históricas y culturales que Abascal y su equipo emplean para conectar con América: guiños al pasado colonial, apelaciones a una comunidad hispánica idealizada y la evocación de figuras como el virrey José Fernando de Abascal y Sousa, símbolo de un orden imperial que contrasta con las narrativas emancipadoras de América Latina. Ese juego de símbolos, complementado con selfies, discursos apasionados y viajes fugaces, ilustra hasta qué punto Vox considera que su futuro también se juega al otro lado del Atlántico.