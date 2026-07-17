Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el sur de México y activa el riesgo de tsunami en la región

El sur de México vivió este viernes una fuerte sacudida tras registrarse un terremoto de magnitud 7,4 frente a las costas de Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala. El fenómeno obligó a activar alertas de tsunami en distintos puntos del litoral del Pacífico, especialmente en zonas de Chiapas y Oaxaca, donde se prevén alteraciones del nivel del mar de hasta poco más de un metro.

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina advirtió del riesgo de corrientes intensas en puertos y recomendó evitar las playas mientras permanezca vigente la alerta. Aunque el olor anómalo podría ser limitado, las autoridades insisten en extremar la precaución.

El temblor ocurrió a las 08:48 hora local y tuvo su origen a baja profundidad, lo que incrementó su percepción en numerosas localidades. En ciudades como San Cristóbal de Las Casas o Tapachula, la población salió a calles y espacios abiertos tras notar el movimiento, mientras se aplicaban protocolos de evacuación en edificios públicos, comercios y centros de trabajo.

A pesar de la intensidad, no se han confirmado víctimas ni daños materiales significativos. Los equipos de emergencia y protección civil permanecen desplegados para inspeccionar infraestructuras y descartar riesgos mayores, en un operativo que continúa activo.

El sismo también generó inquietud por la ausencia de alerta sísmica audible en algunas zonas, incluida la Ciudad de México, donde el sistema no se activó debido a que la energía inicial del movimiento no alcanzó los niveles requeridos.

Minutos después del evento principal se registró una réplica perceptible, lo que prolongó la incertidumbre entre la población. Las autoridades han pedido mantener la calma, evitar rumores y seguir únicamente la información oficial, además de revisar instalaciones domésticas como gas y electricidad.

En paralelo, Guatemala experimentó varios temblores durante la misma mañana, uno de ellos de magnitud 5,6, que obligó a evacuar edificios clave como la sede presidencial y el Congreso. Aunque no se emitió alerta de tsunami en ese país, los organismos de emergencia mantienen vigilancia ante posibles afectaciones.

La región, situada en una zona de alta actividad tectónica, está acostumbrada a este tipo de fenómenos, aunque episodios de esta magnitud reactivan el recuerdo de grandes terremotos del pasado y mantienen en alerta a toda la población.