Cadena perpetua para “El Mayo” Zambada: un desenlace que reconfigura el mapa del narcotráfico

Durante años, se mencionó a Ismael “El Mayo” Zambada como el líder que jamás se presentaba en un juzgado. Ese mito llegó a su fin en una corte federal de Brooklyn, donde un juez estadounidense le impuso cadena perpetua y una orden de confiscación millonaria, tal y como señala la crónica de BBC Mundo sobre la sentencia contra este veterano jefe del cartel de Sinaloa. El narcotraficante que se jactaba de no haber sido detenido, a sus casi 80 años, escuchó que pasará el resto de sus días entre rejas.

La situación presenta un alto simbolismo: el último de los fundadores históricos del cartel de Sinaloa que aún estaba libre se une ahora a la lista de importantes capos condenados en Estados Unidos, desde Joaquín “El Chapo” Guzmán hasta Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad mexicano hallado culpable de colaborar con la misma organización. La llegada de “El Mayo” Zambada al sistema penitenciario marca un nuevo capítulo en la narrativa del narcotráfico mexicano.

La sentencia: cadena perpetua y 15.000 millones de dólares

El tribunal federal del Distrito Este de Nueva York sentenció a “El Mayo” a prisión de por vida sin opción de salir en libertad condicional por dirigir durante décadas una organización criminal continua vinculada al cartel de Sinaloa, responsable del tráfico masivo de cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos. La justicia estadounidense considera que la gravedad y el alcance de los crímenes cometidos justifican la pena máxima.

Además, la sentencia incluye una orden de confiscación de 15.000 millones de dólares, una cifra que refleja las enormes ganancias acumuladas por la estructura que Zambada lideró durante más de 40 años de actividad. Este monto sitúa el caso entre los más ambiciosos esfuerzos por afectar económicamente al narcotráfico, aunque es incierto que el Estado logre recuperar más que una parte de esa cantidad.

Durante la audiencia, el juez Brian Cogan, quien ya había condenado a “El Chapo”, destacó la importancia de Zambada en el cartel de Sinaloa y la dimensión internacional de la red que comandó. El propio Zambada había reconocido por escrito que aceptaba la cadena perpetua y había solicitado ser trasladado a una institución con atención médica, lo que evidencia su aceptación del inminente destino carcelario.

Tabla de los puntos clave de la sentencia:

Elemento Detalle Pena principal Cadena perpetua sin libertad condicional Tribunal Corte federal en Brooklyn, Distrito Este de Nueva York Juez Brian Cogan Delitos reconocidos Organización criminal continua y tráfico masivo de drogas Decomiso económico 15.000 millones de dólares

Un capo que nunca fue detenido… hasta 2024

Durante mucho tiempo, “El Mayo” Zambada fue visto como el narcotraficante intocable: sin fotos recientes, sin apariciones en público y evitando capturas espectaculares. Mientras otros capos caían uno tras otro, él logró mantenerse fuera del radar de las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses. Esa imagen alimentó la percepción de un líder cauteloso, obsesionado con mantener un perfil bajo, dejando las luces del espectáculo a figuras más mediáticas como “El Chapo”.

Este mito se rompió en 2024, cuando fue capturado y llevado a Estados Unidos, en una operación rodeada de nebulosas y relatos contradictorios. Poco después de su traslado, Zambada se declaró culpable en una corte federal, admitiendo el tráfico de cientos de toneladas de cocaína y el pago sistemático de sobornos a funcionarios y políticos en México para resguardar las rutas y los almacenes.

Antes de la sentencia definitiva, la Fiscalía estadounidense presentó un documento que describía un entramado criminal de medio siglo, con redes que cruzaban la frontera, combinando violencia, corrupción y logística avanzada, y conectando Sinaloa con puertos, laboratorios y mercados a lo largo del continente. El mensaje era claro: se juzgaba al arquitecto de una de las estructuras de narcotráfico más grandes de la historia reciente.

Qué cambia para el cartel de Sinaloa y para la guerra contra el narco

La condena de “El Mayo” trasciende la figura de un solo individuo: afecta el equilibrio interno del cartel de Sinaloa y la estrategia de Estados Unidos frente al tráfico de fentanilo y cocaína. Por un lado, el último fundador histórico que permanecía libre queda fuera de juego; por el otro, el poder se desplaza hacia las nuevas generaciones, conocidas como “los Chapitos”, y a los mandos regionales.

Desde un punto de vista operativo, la experiencia ha demostrado que la caída de grandes capos no es suficiente para desmantelar las organizaciones:

El cartel de Sinaloa continuó activo tras la captura de “El Chapo” y varios de sus lugartenientes.

El negocio se reconfiguró, pero no se ha observado una reducción clara en el tráfico de drogas.

La sentencia refuerza la estrategia estadounidense que se basa en:

Procesar en cortes federales a los líderes de redes transnacionales. Aplicar castigos severos y confiscaciones millonarias para disuadir a futuros líderes. Aprovechar la cooperación judicial con México para obtener información sobre estructuras y rutas.

Sin embargo, las cifras de incautaciones de fentanilo y cocaína indican que el mercado persiste, con ajustes en los proveedores y rutas, pero sin una disminución visible en la oferta. Se ha sancionado al cerebro histórico, pero la demanda, las ganancias y la capacidad de sustitución de mandos continúan intactas.