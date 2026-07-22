Daniel Ortega dinamita la vía electoral y desata una ola de condenas internacionales

La decisión del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de cerrar la puerta a futuras elecciones ha provocado una reacción inmediata fuera de sus fronteras. Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó una advertencia contundente: ni Estados Unidos ni sus aliados permanecerán pasivos ante lo que consideran una intensificación de la represión en el país centroamericano.

El mensaje, difundido en la red X, surge tras un discurso pronunciado por Ortega durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Sandinista en Managua. En ese acto, el mandatario fue tajante al afirmar que los comicios ya no formarán parte del escenario político nicaragüense, justificando su postura como una forma de impedir que la oposición alcance el poder.

A sus 80 años, Ortega gobierna junto a Rosario Murillo, su esposa y copresidenta, en un sistema cada vez más cuestionado. Durante su intervención, también adelantó nuevas medidas legislativas destinadas a bloquear a lo que calificó como “golpistas” y actores financiados desde el exterior.

Desde la diplomacia estadounidense, Rubio interpretó estas declaraciones como una señal clara de temor al voto ciudadano. En un comunicado oficial, el Departamento de Estado sostuvo que el gobierno nicaragüense ha dejado atrás incluso la apariencia de legitimidad democrática, evidenciando —según Washington— su carácter autoritario.

Las críticas no se limitaron a EE.UU. Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos coincidieron en que la postura del Ejecutivo nicaragüense vulnera principios básicos de la democracia representativa. Ambas instaron a la comunidad internacional a presionar para garantizar elecciones libres.

En el ámbito interno, voces opositoras consideran que el anuncio confirma una situación que, según denuncian, lleva años gestándose. Dirigentes exiliados y partidos disidentes sostienen que el sistema político en Nicaragua dejó de funcionar como una democracia mucho antes de esta declaración, y que ahora el gobierno simplemente ha hecho explícita esa realidad.

El historial reciente refuerza estas críticas. Las elecciones de 2021 estuvieron marcadas por detenciones de candidatos opositores y fuertes cuestionamientos internacionales. A pesar de ello, el oficialismo proclamó una victoria abrumadora, en un proceso que varios gobiernos calificaron de carente de legitimidad.

Desde su retorno al poder en 2007, Ortega ha consolidado su control mediante reformas legales y cambios constitucionales que han debilitado los contrapesos institucionales. La modificación más reciente, impulsada en 2025, amplió el mandato presidencial y formalizó la figura de la copresidencia, reforzando aún más el control del Ejecutivo.

Con este nuevo giro, Nicaragua entra en una fase de mayor aislamiento político, mientras crece la presión internacional y se profundiza el debate sobre el futuro democrático del país.