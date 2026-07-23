Nueva comparecencia de Nicolás Maduro ante un tribunal de Nueva York

El exj dictador Nicolás Maduro acudió este miércoles a una nueva cita judicial en Nueva York, en lo que supone su tercera comparecencia desde que fue arrestado por fuerzas estadounidenses a comienzos de año.

Maduro, de 63 años, permanece recluido junto a su esposa, Cilia Flores, en una prisión de Brooklyn desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero. Ambos esperan el inicio de un proceso judicial en el que se enfrentan a varios cargos relacionados con narcotráfico y armamento.

La operación que puso fin a su mandato se ejecutó mediante un despliegue coordinado de unidades militares estadounidenses por aire, mar y tierra, culminando con su detención en la capital venezolana tras más de una década en el poder.

Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la jefatura del país de forma interina, en un contexto marcado por una creciente influencia de Washington sobre la economía venezolana. Estados Unidos controla actualmente los ingresos derivados del petróleo del país, canalizados a través de mecanismos supervisados por sus autoridades.

La vista judicial prevista para esta semana se centrará en aspectos procesales del caso, en un momento en que la defensa de Maduro ha cobrado un nuevo impulso. En abril, y tras tensiones diplomáticas, se autorizó que los fondos venezolanos pudieran destinarse al pago de sus abogados, una posibilidad previamente bloqueada por las sanciones estadounidenses.

Los abogados del exmandatario habían argumentado que esa restricción vulneraba su derecho constitucional a elegir libremente defensa legal, recogido en la legislación estadounidense.

Por su parte, Maduro insiste en considerarse un “prisionero de guerra” y ha rechazado todas las acusaciones. Entre los delitos que se le imputan figuran conspiración para narcoterrorismo, introducción de cocaína en territorio estadounidense y posesión de armamento de guerra, incluidos dispositivos destructivos.