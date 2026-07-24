Cuba acusa a EE.UU. de “asfixia económica” tras nuevas sanciones a sectores clave

El Gobierno de Cuba reaccionó con dureza ante el nuevo paquete de sanciones anunciado por Estados Unidos contra varias entidades y funcionarios de la isla, al considerar que se trata de una estrategia para intensificar la presión económica y agravar la situación interna del país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó las medidas como una acción hostil y sostuvo que forman parte de un intento deliberado de perjudicar a la ciudadanía. Según expresó, Washington busca imponer lo que describió como un “castigo colectivo” sobre el pueblo cubano.

Señalamientos de mayor presión económica

Desde sus canales oficiales, el canciller cubano afirmó que las sanciones refuerzan el impacto del embargo vigente y evidencian, a su juicio, la intención de Estados Unidos de profundizar las dificultades económicas en la isla.

Rodríguez criticó que el Gobierno estadounidense niegue la existencia de un bloqueo económico, mientras continúa adoptando medidas que, según La Habana, limitan el desarrollo del país y afectan directamente a la vida cotidiana de la población.

La respuesta cubana llegó después de que Washington anunciara restricciones dirigidas a organizaciones vinculadas a sectores considerados estratégicos, como salud, energía, transporte y servicios financieros.

El foco en las misiones médicas

Una parte central de las sanciones se dirige al sistema de cooperación médica internacional de Cuba, ampliamente extendido en decenas de países. Estados Unidos sostiene que este modelo implica prácticas de explotación laboral y acusa al Gobierno cubano de quedarse con una parte significativa de los ingresos generados por los profesionales enviados al exterior.

Entre las entidades sancionadas figuran la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM). También fueron incluidos en la lista la directora de la UCCM, Gretza Sánchez Padrón, y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.

Desde La Habana, las autoridades rechazaron estas acusaciones y defendieron el programa médico como una herramienta de cooperación internacional. Rodríguez advirtió que las sanciones podrían afectar el acceso a servicios sanitarios en distintos países que dependen de estas brigadas.

El peso del sector sanitario

El Gobierno cubano subraya que las misiones médicas constituyen uno de sus principales instrumentos de proyección internacional. Datos oficiales indican que más de 600.000 profesionales han participado en programas de salud en 165 países durante las últimas décadas.

En la actualidad, cerca de 24.000 trabajadores del sector sanitario cubano prestan servicios en 56 naciones. Además, las exportaciones de servicios profesionales han representado una parte relevante de los ingresos del país, superando el 40% del total en algunos años recientes.

Nuevos objetivos: energía, puertos y finanzas

El paquete de sanciones también incluye empresas vinculadas a áreas clave de la economía cubana. Entre ellas destacan el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), la Empresa de Energía S.A. (ENERSA), EINARBO S.A., la Terminal de Contenedores de Mariel y la firma CEIBA Investments Limited.

Asimismo, fue incorporada ORBIT S.A., relacionada con el procesamiento de remesas. En el caso del puerto de Mariel, Washington argumenta vínculos con el conglomerado empresarial militar GAESA, previamente sancionado.

Contexto político y presión regional

Estas medidas se enmarcan en una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, que prevé sanciones contra actores que apoyen económica o tecnológicamente al Gobierno cubano en sectores estratégicos.

En paralelo, varios países de América Latina y el Caribe han revisado o reducido sus acuerdos de cooperación médica con Cuba en los últimos meses, en medio de presiones diplomáticas estadounidenses.

El desacuerdo entre ambos gobiernos se mantiene sin cambios: mientras Washington defiende las sanciones como una herramienta de presión política, La Habana insiste en que sus efectos recaen principalmente sobre la población y contribuyen a deteriorar aún más la economía nacional.