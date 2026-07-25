El Rey acudirá sin ministro a la toma de posesión de Keiko Fujimori, porque la nueva presidenta de Perú ‘es de derechas’

El Rey asistirá a la toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú acompañado solo de la secretaria de Estado Eva Granados, mientras el ministro Albares permanece en Madrid y Feijóo coincide con el monarca en Lima, en un gesto que vuelve a mezclar protocolo y lectura política

La escena, para quien sigue de cerca la agenda de la Casa Real, empieza a resultar familiar: el Rey Felipe VI vuela solo —sin ministro— a la toma de posesión de un presidente conservador en Latinoamérica. Esta vez el escenario es Lima, y la protagonista, Keiko Fujimori, la nueva presidenta de Perú. Según ha revelado El Debate en su relato sobre la agenda de la Casa del Rey, Felipe VI viajará a la capital peruana acompañado únicamente de la secretaria de Estado de Cooperación, Eva Granados, en una decisión que vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate entre protocolo, pragmatismo diplomático y lectura ideológica de los viajes reales.

Un Rey sin ministro en Lima

El Ministerio de Exteriores ha confirmado la decisión mediante un breve comunicado: «El Rey viajará a Perú con motivo de la ceremonia de transmisión del mando presidencial a la presidenta electa de la República de Perú, Keiko Fujimori», programada para el 28 de julio. Según el ministerio, será Eva Granados quien acompañe al monarca en sustitución del titular de Exteriores, José Manuel Albares, que debe participar ese mismo día en un Consejo de Ministros en Madrid con varios asuntos pendientes en el orden del día.

No es la primera vez que ocurre. Felipe VI ya ha acudido en otras ocasiones sin compañía ministerial a tomas de posesión en América Latina, generando cada vez un debate político similar en España. En esta ocasión, además, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también estará presente en la ceremonia, mientras la representación oficial del Estado —como jefe del Estado— recae en el propio Rey. El formato refuerza la figura del monarca como símbolo constante de la presencia española en Iberoamérica, incluso cuando el Gobierno mantiene cierta distancia política respecto al nuevo socio limeño.

Perú vira a la derecha, y observa a Madrid

El Gobierno peruano ha confirmado la asistencia de ocho presidentes latinoamericanos, además del Rey de España, a la toma de posesión de Fujimori, a quien la propia cancillería peruana reconoce abiertamente como líder conservadora. El canciller Carlos Pareja presentó públicamente la lista de dignatarios: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras) y Daniel Noboa (Ecuador).

A ese grupo se suma Felipe VI, en un acto que simboliza un giro político hacia la derecha en buena parte de la región. Fujimori, heredera del legado familiar fujimorista, asume el poder tras una campaña polarizada y con el compromiso de estabilizar la economía y adoptar mano dura frente al crimen organizado, un discurso que resuena con el de otros liderazgos conservadores del continente.

Lo que se juega España

El nuevo escenario obliga a Madrid a moverse en dos planos a la vez. En el plano económico, resulta esencial mantener la relación con Perú, socio relevante en inversión, energía y minería, sin romper lazos con gobiernos conservadores que pueden jugar un papel clave en la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid, prevista para noviembre, y en las negociaciones comerciales con la región.

En el plano de la imagen, el Gobierno necesita gestionar su política exterior en un momento en que la oposición cuestiona su coherencia al relacionarse con administraciones de signo ideológico distinto; el viaje del Rey funciona, en ese sentido, como prueba de que la estructura institucional española sigue dialogando con América Latina al margen de los vaivenes políticos de cada capital.

La coincidencia de Felipe VI y Feijóo en Lima subraya esa doble lectura: España envía a su jefe de Estado y a su principal líder opositor, mientras el ministro de Exteriores permanece en Madrid. Una combinación poco habitual, y cargada de significado.

Antecedentes: protocolo, política y ausencias

El debate no se entiende sin mirar al pasado reciente. Tanto la Casa del Rey como el Gobierno han manejado con cautela la asistencia a tomas de posesión en Iberoamérica: tradicionalmente es el Rey quien representa a España en la investidura de mandatarios latinoamericanos, pero la presencia o ausencia de un ministro ha fluctuado según la coyuntura política, la agenda interna y la postura ideológica de cada Ejecutivo. Algunos viajes se han interpretado como respaldo a gobiernos afines; otros, como el mínimo gesto necesario para evitar un vacío diplomático.

Esta vez la lectura resulta bastante nítida: un Gobierno de izquierdas mantiene el patrón de enviar al Rey a la investidura de un líder de derechas, pero rebaja el peso político de su delegación sustituyendo al ministro por una secretaria de Estado. Es, en el fondo, una doble estrategia: continuidad institucional, para no ceder terreno en la esfera iberoamericana, y gestión de la imagen interna, evitando aparecer junto a un liderazgo conservador controvertido sin necesidad política apremiante. Estos equilibrios no son ninguna novedad en la diplomacia europea hacia América Latina, pero resultan especialmente llamativos justo cuando España aspira a liderar la agenda regional desde la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

Curiosidades en torno al viaje real

Más allá de la lectura geopolítica, el viaje de Felipe VI a Lima deja algunos detalles interesantes: la ceremonia coincide con una de las semanas más intensas de la agenda política en Madrid, lo que explica el interés del Gobierno en que Albares permanezca en la capital; la nómina de mandatarios convierte la investidura en una suerte de cumbre informal de la derecha latinoamericana, con el Rey como invitado europeo singular; y la figura de Fujimori, que sigue dividiendo a la sociedad peruana, se transforma —gracias precisamente a esa lista de asistentes— en un termómetro del nuevo clima político de la región.

En la fotografía final, España aspira a presentarse como un socio fiable y pragmático, capaz de dialogar con todos y de leer los cambios en América Latina sin descuidar sus propias tensiones internas. Pero la escena que se repite —el Rey solo, sin ministro, ante otro giro a la derecha en Latinoamérica— deja flotando una pregunta: hasta cuándo puede la Casa Real seguir haciendo este tipo de equilibrios sin que, en Madrid, alguien deje de leerlos como pura casualidad.