El régimen de Ortega congela la reforma que borraba a la oposición y fija su aprobación para septiembre

El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió postergar hasta los primeros días de septiembre la votación de la reforma constitucional que pretendía inhabilitar a los partidos opositores en las próximas elecciones. El anuncio, hecho este lunes por la copresidenta, marca un cambio respecto al calendario inicial, que apuntaba a principios de agosto.

Murillo indicó que, una vez cerrada la fase de consultas, la comisión especial redactará el dictamen para llevarlo al plenario legislativo con miras a su aprobación en septiembre. Según su versión, el texto ya fue presentado al cuerpo diplomático acreditado en Managua en un encuentro descrito como “respetuoso y amistoso”.

La coreografía oficial

Medios afines al régimen difundieron imágenes de la reunión entre representantes de embajadas y organismos internacionales con altos funcionarios: el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras; varios ministros; y Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial y asesor de inversiones y comercio.

El proceso de consultas, según Murillo, continuará con la Corte Suprema, el Ejército, la Policía, gremios empresariales y bancarios, iglesias y representantes de pueblos indígenas, entre otros sectores.

El rechazo que no se detiene

La propuesta de vetar a los partidos opositores ha desatado críticas desde múltiples frentes. La congresista estadounidense María Elvira Salazar denunció el encuentro con diplomáticos como una “farsa del régimen” y pidió no legitimar una dictadura.

Estados Unidos advirtió que no se quedará de “brazos cruzados” ante lo que califica de dictadura, mientras la Unión Europea exigió que cualquier convocatoria electoral se ajuste a estándares internacionales. Desde Managua, el gobierno tildó esas críticas de “injerencistas e imperialistas” y respondió a la UE que “no somos vasallos de nadie”.

En la región, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones con Nicaragua y Cuba al asumir el 7 de agosto, afirmando que no mantendrá vínculos con “tiranías”.

La posición de México

Frente a la propuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la “autodeterminación” de cada país para organizar su sistema político. “Hay otros presidentes que se han reelegido y que quieren reelegirse más veces (…) Europa tiene primeros ministros que se pueden reelegir, reelegir y reelegir, pues cada país decide”, aseguró.

Trasfondo: un poder sin contrapesos

Nicaragua tenía previstas elecciones generales en noviembre, pero una profunda reforma constitucional aprobada hace un año y medio extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, desplazando los comicios a noviembre de 2027.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, consolidaron un control absoluto sobre el Estado, especialmente después de la represión de las protestas de 2018, que dejó más de 300 muertos según la ONU. El oficialismo describe aquellas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos