Keiko Fujimori promete un Estado al servicio del ciudadano

En medio del bullicio del “Pasacalle por el Perú”, la presidenta Keiko Fujimori aseguró que su administración mantendrá un estilo de gestión cercano a la población y con presencia directa en la calle. La frase, repetida en sus declaraciones a TV Perú, resume la impronta que quiere dar a su gobierno: “siempre en la cancha”.

Un mensaje entre danzas y fuegos artificiales.

Desde el balcón derecho del Palacio de Gobierno, Fujimori observó el desfile de agrupaciones culturales que llenaron la Plaza de Armas de Lima con música, trajes típicos y coreografías tradicionales, mientras millas de limeños y turistas seguían el espectáculo. El cierre estuvo a carga de un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el centro histórico, en el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias.

Antes del pasacalle, la jefa de Estado recibió el saludo de autoridades locales y delegaciones diplomáticas que llegaron al país para presenciar la ceremonia de cambio de mando.

Agradecimiento y sentido de responsabilidad

La mandataria aprovechó para agradecer a las delegaciones extranjeras que viajaron al Perú para acompañar la toma de posesión. “Agradezco la oportunidad que nos están dando de gobernar cinco años, 1826 días en los que vamos a poner el Estado nuevamente al servicio del ciudadano”, dijo, visiblemente emocionada.

Gabinete “con peso propio”

Fujimori destacó la conformación de su equipo de ministros, encabezado por el primer ministro Luis Galarreta. Lo definió como un “excelente Gabinete”, integrado por profesionales conocedores de sus sectores y políticos con trayectoria y autonomía. Con ese equipo, afirmó estar “optimista” por el trabajo que se realizará en los próximos años.

Un saludo al alcalde ya la ciudad

Durante sus declaraciones, la presidenta también felicitó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por la organización del pasacalle en homenaje al aniversario nacional. El evento, impulsado por la Municipalidad de Lima, buscó reforzar el sentido de identidad y celebración colectiva en estas Fiestas Patrias.