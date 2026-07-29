Felipe VI y Keiko Fujimori reafirman la histórica amistad y los lazos de cooperación entre España y Perú

Lima vivió este 28 y 29 de julio de 2026 uno de sus días más trascendentales de la última década. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, juró finalmente como presidenta del Perú tras tres intentos fallidos, convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar el Sillón de Pizarro.

Arribo real y primeras reuniones

El Rey Felipe VI llegó a la Base Aérea del Callao el lunes 27 de julio al frente de una comitiva española que incluía a la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados. En la pista lo esperaba el canciller peruano, Carlos Pareja, junto al embajador de España en Lima, Alejandro Abellán. Tras pasar revista al Cordón de Honor, Don Felipe se dirigió a la Residencia del embajador, donde sostuvo un encuentro con la comunidad española residente en el país.

La agenda del primer día continuó con un doble encuentro de alto nivel. En el Palacio de Gobierno, el monarca fue recibido por el presidente saliente, José María Balcázar, con quien mantuvo una reunión bilateral en el Salón de Embajadores. Más tarde, en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, tuvo lugar el primer cara a cara entre Felipe VI y Keiko Fujimori, aún como presidenta electa. La jornada cerró con una cena oficial ofrecida por Balcázar en honor de los jefes de Estado y de Gobierno asistentes.

Día de la jura: protocolaria y multitudinaria

La segunda jornada comenzó con una reunión bilateral entre el Rey y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en Torre Tagle. Después, los mandatarios invitados se congregaron en el Museo del Congreso antes de dirigirse en comitiva a pie hacia el Palacio del Congreso, donde se desarrollaría la ceremonia de investidura.pressdigital

En el hemiciclo, con Miguel Torres como presidente del Legislativo, Keiko Fujimori prestó juramento, escuchó el himno nacional y asistió a la jura de sus dos vicepresidentes: Luis Fernando Galarreta y Miguel Ángel Torres. El Rey Felipe VI ocupó un lugar destacado entre los invitados, flanqueado por los presidentes de Paraguay y Chile.

Mensaje a la nación y relevo generacional

Tras la jura, la nueva mandataria pronunció su primer mensaje a la nación, en el que advirtió que heredaba un Estado “debilitado por la corrupción” y anunció un cronómetro “irreversible” de 1.826 días de gestión. Fujimori, de 51 años, llegó al poder con una ventaja de apenas 49.641 votos sobre su rival izquierdista Roberto Sánchez, en unas elecciones marcadas por la polarización.

El acto protocolario continuó en el Palacio Nacional, donde Keiko Fujimori, acompañada de sus hijas Kyara y Kaori Marcela Villanella, saludó a los invitados y ofreció un almuerzo de Estado.

Partida y legado de la visita

Concluidos los actos, el Rey Felipe VI regresó a la Base Aérea del Callao, donde fue despedido por el general jefe de la base, el director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Félix Rubio, y el embajador Abellán, antes de emprender vuelo de regreso a España.

La investidura de Fujimori no solo marca el regreso del fujimorismo al poder 26 años después de la renuncia de Alberto Fujimori, sino también el fin de una década de inestabilidad que vio nueve cambios de gobierno. Con la presencia de mandatarios como Javier Milei y Felipe VI, Lima se convirtió por dos días en la capital política de las Américas.