Tragedia en Nazca: mueren el piloto, una guía turística y 11 pasajeros extranjeros entre los que hay 7 italianos, 2 alemanes y 3 españoles

La estampa de las avionetas despegando desde Pisco en dirección a las misteriosas Líneas de Nazca se ha vuelto un ícono dentro del paisaje turístico del sur de Perú.

Sin embargo, este sábado, ese trayecto habitual se tornó en tragedia. Una aeronave de la compañía Aerodiana colisionó en la zona de Pueblo Viejo, resultando en la muerte de los 13 pasajeros a bordo,

Este vuelo era uno de los favoritos para aquellos que anhelan contemplar desde el aire los geoglifos precolombinos que decoran el desierto de Nazca, un recorrido que se ha establecido como una opción turística económica en la región de Ica.

Lo que estaba planeado como una experiencia de media hora se convirtió en una amarga realidad: los restos del fuselaje quedaron desperdigados por un terreno agrícola y las familias de varias naciones, europeas y peruanas, viven un doloroso golpe al recibir la trágica noticia.

Datos sobre el accidente

Las informaciones iniciales sobre el siniestro coinciden en varios detalles clave:

Aeronave: avioneta turística de la firma Aerodiana .

. Trayecto: despegó del aeródromo de Pisco , situado a unos 240 kilómetros al sur de Lima, con rumbo a las Líneas de Nazca.

, situado a unos 240 kilómetros al sur de Lima, con rumbo a las Líneas de Nazca. Punto de impacto: área agrícola de Pueblo Viejo , a escasos kilómetros de la ciudad de Nazca, en la región de Ica.

, a escasos kilómetros de la ciudad de Nazca, en la región de Ica. Hora aproximada: entre las 12:55 y las 13:00 horas locales, según indicaron la policía y autoridades locales.

Ocupantes: 11 turistas y 2 miembros de la tripulación, sin ningún superviviente.

La municipalidad de Nazca emitió un comunicado donde mostró su “profundo pesar” por el trágico suceso y especificó que la avioneta había partido de Pisco para realizar un sobrevuelo turístico regular sobre los geoglifos. La aeronave se estrelló en un terreno agrícola y quedó destrozada por completo; varios vídeos e imágenes compartidos por medios locales muestran trozos del avión desperdigados en el lugar del impacto.

El personal de la Policía Nacional y equipos de rescate han acordonado el área mientras esperan la llegada de la Fiscalía y las autoridades aeronáuticas encargadas de la investigación técnica. La Autoridad de Aviación Civil peruana se encargará de analizar las causas, prestando especial atención a la situación de la aeronave, las condiciones climáticas y los registros de vuelo.

Nacionalidad de las víctimas y reacción oficial

Según las últimas confirmaciones proporcionadas por medios europeos y la policía peruana, la lista de víctimas se compone de:

7 turistas italianos

2 turistas españoles

2 turistas alemanes

2 ciudadanos peruanos (piloto y copiloto)

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, lamentó públicamente el incidente y aseguró que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya trabaja coordinadamente en la investigación. Al mismo tiempo, la Cancillería ha comenzado a comunicarse con los consulados de los países de origen de los fallecidos. Desde el lugar del siniestro, el comandante de policía Jorge Andrade confirmó que “no hay supervivientes”, y que ahora el esfuerzo se centra en la recuperación e identificación de los cuerpos.

La identificación de los turistas se lleva a cabo en conjunto con los consulados de España, Italia y Alemania, que han activado protocolos para atender a las familias y verificar los documentos necesarios. La presencia de dos ciudadanos españoles añade relevancia al caso en nuestro país, donde se ha confirmado que ambos viajaban como turistas y formaban parte de un grupo europeo que había contratado el vuelo completo.

El negocio de los vuelos turísticos sobre Nazca

Este accidente impacta severamente a un nicho específico del turismo peruano: los vuelos en avioneta sobre las Líneas de Nazca, uno de los atractivos más destacados del sur del país. La operación de estos servicios es bastante similar entre las distintas compañías:

Duración típica del vuelo: entre 30 y 40 minutos sobre las figuras más emblemáticas (Mono, Araña, Colibrí, Cóndor…).

Tipo de aeronave: avionetas pequeñas, mayoritariamente modelos Cessna , que pueden transportar entre 6 y 10 pasajeros, además de dos tripulantes.

, que pueden transportar entre 6 y 10 pasajeros, además de dos tripulantes. Precio: la mayoría de las ofertas se encuentran entre los 70 y 100 euros por pasajero, a veces menos de 100 euros en la conversión actual, más tasas aeroportuarias adicionales.

Origen: vuelos que salen del aeródromo de Nazca y de Pisco, integrados en circuitos turísticos de un día que incluyen paradas en Ica, Paracas o Lima.

Este tipo de actividad combina el interés arqueológico con la experiencia aérea, y suele formar parte de paquetes organizados que incluyen traslados, guías y certificados de vuelo. La zona mantiene un volumen constante de vuelos diarios, concentrándose entre media mañana y las primeras horas de la tarde, cuando las condiciones de visibilidad son más favorables.

La propia naturaleza del sector —avionetas pequeñas, maniobras de giro para mostrar las figuras en ambos lados, recorridos muy repetidos— ha dejado un historial de incidentes en las últimas décadas, con accidentes reportados también en 2022 y años anteriores, como indican las crónicas internacionales. Cada nuevo siniestro reaviva el debate sobre los estándares de seguridad, el mantenimiento de las flotas y la supervisión de las operaciones turísticas en la región.

Perfil de la compañía y del piloto

La aeronave pertenecía a Aerodiana, una empresa privada que ofrece vuelos turísticos y servicios chárter en la costa sur peruana, con rutas regulares que conectan Pisco y las Líneas de Nazca. La compañía ha logrado posicionarse como uno de los operadores más influyentes en esta ruta, compitiendo con otras firmas locales que ofrecen similares trayectos.

Los medios peruanos han identificado al piloto como Américo Salazar y a la copiloto como Irenca del Carpio, ambos con experiencia en vuelos turísticos en la región. La investigación tendrá que averiguar si hubo algún fallo técnico inesperado, algún inconveniente mecánico previo o factores externos que pudieran haber impactado en el control de la aeronave al volar a altitudes moderadas, favoreciendo la visualización de los geoglifos.

Mientras la compañía se mantiene en silencio respecto a su comunicación pública más allá de lo formal dirigido a las autoridades y aseguradoras, el foco de atención mediática se ha centrado en su trayectoria operativa, el estado de su flota y la adecuación a los protocolos de mantenimiento, el peso máximo permitido en cada vuelo y la gestión de rutas en condiciones meteorológicas cambiantes. El hecho de que el siniestro ocurrió un día después de una tormenta de arena en la zona, como lo señalan medios locales, añade un ángulo que los expertos deberán examinar.

Las Líneas de Nazca y la atracción que se convirtió en tragedia

Los geoglifos de Nazca, trazados hace más de 1.500 años por la cultura que lleva su nombre, se han establecido como una de las imágenes más icónicas del turismo arqueológico a nivel mundial. Figuras como el Mono, la Araña, el Colibrí o el llamado Astronauta solo pueden ser apreciadas en su totalidad desde el aire, lo cual explica la creciente popularidad de los vuelos en avioneta sobre el desierto.

Algunas curiosidades sobre esta experiencia aérea ayudan a comprender por qué numerosos turistas europeos eligen estos vuelos:

Los vuelos están diseñados de tal manera que cada pasajero goza de una ventanilla, lo que exige limitar la capacidad y utilizar aeronaves pequeñas.

Durante el trayecto, el piloto narra dónde se encuentra cada figura, mientras realiza giros controlados para que los geoglifos se aprecien desde ambos lados.

Muchos operadores entregan un pequeño certificado de vuelo al finalizar el recorrido, que se ha convertido en un recuerdo habitual en esta oferta.

A pesar de la fama de “misterio arqueológico”, estos vuelos son promocionados como actividades accesibles, sin requisitos especiales y aptas incluso para familias con niños.

Los precios competitivos —en ocasiones por debajo de los 100 euros por persona— han elevado la demanda entre mochileros y viajeros que recorren la costa sur de Perú.

Esa combinación de atractivo arqueológico, adrenalina contenida y precios accesibles explica por qué la avioneta siniestrada transportaba a once turistas de tres naciones europeas. El mismo interés que cada día lleva a los pasajeros a volar sobre el desierto de Nazca ha quedado empañado por un impacto devastador: trece vidas truncadas en un vuelo que no debería haber sido noticia.