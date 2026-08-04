Más de 6.000 muertos y un país en escombros: el nuevo balance del terremoto que sacude a Venezuela

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este lunes que el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio ha alcanzado los 6.125, tras sumar 579 nuevas víctimas respecto al último reporte oficial, que databa del 24 de julio. Rodríguez, quien también es hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, precisó que 60.992 personas han recibido atención médica en hospitales desde el inicio de la emergencia.

Este nuevo boletín, denominado “informativo semanal” y correspondiente a la llamada “etapa de reconstrucción”, marca un cambio de enfoque respecto a los anteriores. A diferencia de los informes previos, esta vez se excluyen cifras como la de heridos, damnificados y edificios colapsados, y se incluyen otros datos, como el número de viviendas entregadas, que asciende a 287.

Viviendas bajo la lupa: el nuevo foco del informe

El informe detalla que se han evaluado 43.679 viviendas afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte del país. De un total de 41.624 propiedades analizadas, 9.866 se encuentran “restringidas” y 6.433 en “alto riesgo”, según Rodríguez. En contraste, el funcionario aseguró que 25.325 de las viviendas afectadas siguen siendo habitables.

Además, el balance revela que se han recogido 346.755 toneladas de escombros como parte de las labores de limpieza y recuperación en las zonas devastadas.

La sombra de los desaparecidos: ONG y ciudadanos exigen respuestas

Mientras el Gobierno actualiza la cifra de muertos, la ONG venezolana Provea exigió este lunes que se actualice también la cifra de desaparecidos, la cual permanece congelada desde el 25 de junio, cuando las autoridades informaron de 157 personas sin localizar. Iniciativas ciudadanas como ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ han denunciado que más de 29.000 personas están en paradero desconocido, aunque Provea señala que no existe “un registro público que respalde” estas cifras.

Diálogo político y reconstrucción: la encrucijada de Venezuela

En medio de la crisis humanitaria, el Gobierno y un grupo opositor, que iniciaron el sábado un proceso de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición, se comprometieron a abordar esta semana en una reunión en Caracas la atención a las víctimas de los sismos, así como temas relacionados con la democracia y las garantías políticas.

El Banco Mundial estima que los daños físicos directos provocados por los terremotos ascienden a 19.600 millones de dólares, y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década. Según la evaluación del organismo, el 47% de los daños corresponde a viviendas, con pérdidas valoradas en 9.300 millones de dólares, mientras que la infraestructura y los edificios no residenciales sufrieron daños por 5.200 millones y 5.000 millones, respectivamente.