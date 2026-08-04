La prensa mundial informa atónita de que Sánchez se va de vacaciones mientras «España se hunde en el caos»

Devastador.

El británico ‘The Times’ se pregunta en su titular “¿Sin sensibilidad?”.

‘The Bild’, el periódico alemán más vendido, titula un artículo diciendo “España se hunde en el caos, Sánchez está de vacaciones” .

‘The Telegraph’, titula su pieza sobre el asunto: “Pedro Sánchez se marcha de vacaciones mientras los inmigrantes se niegan a abandonar Ceuta”.

Y así… uno tras otro

La imagen es familiar: el presidente pone rumbo a Lanzarote, la residencia oficial de La Mareta se blinda y el país se sumerge en el ambiente somnoliento de agosto.

Esta vez, sin embargo, el contexto es distinto, y también lo son las reacciones que llegan desde fuera.

La impresión que se ha formado fuera de España es prácticamente unánime: un presidente que se marcha de vacaciones mientras el país que gobierna se hunde en el caos.

Cabeceras de referencia en Reino Unido, Alemania e Italia han convertido la escapada del presidente y su comunicación estival —incluida su lista de música— en un símbolo de desconexión política en plena crisis migratoria sin resolver.

Mohamed VI, Sánchez, Marlaska y Albares

De la visita relámpago a Ceuta al blindaje de La Mareta

La secuencia de los hechos no ayuda a matizar esa lectura. Sánchez viajó a Ceuta para una visita que la propia prensa española ha calificado de «relámpago», centrada en revisar el dispositivo desplegado tras la entrada irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos, antes de volar directamente a Lanzarote a bordo de un Falcon del Ejército del Aire para iniciar unas vacaciones que se prolongarán, según las propias fuentes gubernamentales, del 28 de julio al 30 de agosto: casi cinco semanas, la estancia estival más larga de toda su etapa en Moncloa y superior, con holgura, a la de la mayoría de sus homólogos europeos.

Es, además, su séptimo verano consecutivo en La Mareta desde 2020. Capitanía Marítima ha establecido, por motivos de seguridad, una zona de exclusión de navegación frente a la costa de Costa Teguise vigente del 1 al 24 de agosto, mientras un dispositivo de en torno a sesenta agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, un barco y helicópteros custodian el complejo. Según figura en el Portal de Transparencia, el presidente se desplaza además con siete asistentes de servicio, un detalle logístico que la prensa más crítica ha convertido en símbolo del «todo incluido» presidencial.

Lo que dice —y lo que no puede hacer— la prensa que pide expulsar a España de Schengen

El respaldo internacional a la gestión española de la frontera sur está lejos de ser unánime, y aquí conviene ser precisos. La ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen, declaró que «España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la inmigración irregular» y que «los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen», mientras que en Italia la primera ministra Giorgia Meloni ha planteado una propuesta en la misma línea. Ahora bien: ni Finlandia ni Italia tienen capacidad real para expulsar a España del espacio Schengen —el código de fronteras no contempla la expulsión de ningún Estado miembro—, aunque sí existe un mecanismo de emergencia que permitiría a ambos países reinstaurar controles fronterizos internos con España si consideran que no protege adecuadamente la frontera exterior de la Unión. La amenaza, por tanto, es política y diplomática antes que jurídica, pero no por ello resulta menos dañina para la posición de España dentro de la UE.

De «Pedro el Guapo» a «Tricky Peter»: una imagen que se degrada con los años

Lo que amplifica la repercusión no es solo el viaje, sino la evolución del personaje que la prensa anglosajona ha construido en torno a Sánchez. El presidente que en 2018, tras protagonizar la primera moción de censura exitosa de la democracia española, fue bautizado por la prensa internacional como «Mr. Handsome» o «Pedro el Guapo», ha ido derivando, según ha documentado ya la prensa española citando a medios extranjeros, hacia el apodo bastante menos amable de «Tricky Peter» —«Pedro el tramposo» o «el escurridizo»—, una transformación que no nace esta semana, pero que la crisis de Ceuta y sus vacaciones han venido a reforzar como ejemplo de manual.

Una lista de 31 canciones, en medio del incendio

Días antes de instalarse en Lanzarote, Sánchez compartió en redes sociales su «banda sonora del verano»: una lista de 31 temas, de menos de dos horas de duración, que combina pop, rock indie y música urbana, con Madonna, The Rolling Stones, Gorillaz o Placebo conviviendo con artistas españoles. El propio presidente destacó tres canciones como imprescindibles: «El Baifo», de Quevedo; «SS26», de Charli XCX, y «Tantas cosas», de Melani. El detalle no habría trascendido de no ser por el contraste: el vídeo, grabado en La Moncloa, se difundió mientras Ceuta seguía gestionando la llegada y el realojo de decenas de miles de personas que se resistían a abandonar la ciudad y mientras España combatía incendios activos en Madrid, Ávila, Toledo, Castellón y León. Medios europeos han señalado ese vídeo como el ejemplo perfecto de un líder que proyecta relajación estival justo cuando su propio país afronta, de forma simultánea, una crisis de seguridad fronteriza y una emergencia por fuego forestal.

Ceuta, los incendios y una Unión Europea que observa con lupa

El contexto interno no juega a favor del relato oficial. La primera semana de agosto ha combinado la avalancha migratoria en Ceuta —con más de 50.000 cruces en pocos días y miles de personas que aún permanecen en la ciudad—, los incendios forestales que han obligado a movilizar recursos de emergencia en varias provincias, y una Unión Europea tensionada por las advertencias de Helsinki y Roma. Ante todo ello, el Gobierno de Sánchez sostiene que la crisis de Ceuta está «prácticamente cerrada» y subraya la cooperación con Rabat, evitando cualquier gesto que pueda tensar la relación con Marruecos; la oposición, y buena parte de la prensa nacional e internacional, insiste en que el presidente ha optado por mantener intacto tanto su descanso estival como su estrategia de comunicación amable, pese a la magnitud simultánea de las emergencias. Da igual qué versión se prefiera creer: la fotografía que ha viajado más allá de nuestras fronteras es la de un país que arde y se desborda mientras su presidente presenta su lista de reproducción del verano, y esa fotografía, guste o no en Moncloa, ya forma parte del relato que Europa se está haciendo de España.