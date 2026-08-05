Brasil expulsa al embajador argentino y congela la relación con Buenos Aires

Brasil tomó este martes la medida más dura de los últimos años contra Argentina: ordenó la expulsión inmediata del embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y anunció que no enviará de vuelta a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, mientras el presidente Javier Milei continúe con sus ataques personales contra Luiz Inácio Lula da Silva.

La relación bilateral, que suele ser el eje del Mercosur, queda reducida formalmente al rango de “encargados de negocios”, una figura reservada para crisis profundas en las que resulta inconveniente mantener embajadores de pleno derecho.

El detonante: un mitin en São Paulo

El conflicto se disparó tras un acto político en São Paulo, donde Milei, en territorio brasileño, lanzó una batería de insultos contra Lula y el establishment judicial del país vecino.

Calificó a Lula de “presidiario” y “ladrón”, y acusó a su Gobierno de “socialistas ladrones” que “despilfarran” el dinero público.

Apoyó sin reservas a Flávio Bolsonaro, presentándolo como el único capaz de “parar a la basura socialista” en las urnas de octubre.

En el mismo discurso, atacó al juez del Supremo Alexandre de Moraes, instructor del caso por golpismo contra Jair Bolsonaro, llamándolo “basura calva”.

Desde entonces, el mandatario argentino ha reiterado esos dichos en entrevistas y en redes sociales, lo que Brasilia interpretó como una “afrenta directa” que no admitía una respuesta menor.

La respuesta de Lula y del Gobierno brasileño

Cuando la prensa le preguntó por las ofensas, Lula evitó entrar al juego y se limitó a responder con una frase cortante: “¿quién es ese tipo?”.

Sin embargo, por detrás, el Gobierno brasileño movió todas las piezas:

Primero llamó a consultas a Bitelli, su embajador en Buenos Aires, como señal de protesta.cnnespanol.

Convocó a Raimondi para transmitirle la “repulsa” oficial y exigir explicaciones.

Y este martes consumó el endurecimiento: expulsión del embajador argentino y rebaja del vínculo al nivel de encargado de negocios.

Fuentes del Itamaraty señalaron que el regreso de Bitelli a Argentina queda condicionado a un cambio de tono en Buenos Aires, y advirtieron que, si los insultos persisten, podrían evaluar declararlo “persona no grata”, un paso previo a una ruptura diplomática más grave.

La postura argentina: “diferencias ideológicas”

Desde el lado argentino, el episodio se minimizó como una consecuencia natural de las “diferencias políticas e ideológicas” entre ambos presidentes.

El canciller Pablo Quirno, en una entrevista radial, no ofreció disculpas y ratificó que Milei “evidentemente apoya a la familia Bolsonaro”, lo que en Brasilia se leyó como una confirmación de que no hay intención de rectificar el discurso.

Qué significa quedar en “encargados de negocios”

El nivel de encargado de negocios es el rango diplomático más bajo reconocido por la Convención de Viena.

Se usa de manera excepcional cuando las disputas entre dos países hacen indeseable o imposible mantener embajadores.

En la práctica, las cancillerías siguen operando, pero la capacidad de diálogo político de alto nivel se reduce y cualquier nuevo incidente puede escalar con mayor rapidez.

Para el Mercosur y para la región, la medida marca un punto de inflexión: las dos mayores economías sudamericanas atraviesan su peor momento diplomático en años, con la sombra de una ruptura abierta si los agravios personales no se detienen.