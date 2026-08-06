Milei celebra la visita “histórica” del papa León XIV que reaviva el vínculo con la Santa Sede

La Casa Rosada recibió con entusiasmo la confirmación vaticana y la convirtió en mensaje de Estado: Javier Milei publicó en X que fue “oficialmente notificado” de la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, quien aceptó la invitación que le extendieron a principios de año.

Para el mandatario, la presencia del pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre es un hecho de “enorme trascendencia espiritual e institucional” y una oportunidad para que el país viva un momento de “alegría y esperanza”.

El anuncio llega después de meses de idas y vueltas y de una gestión diplomática que tuvo al canciller Pablo Quirno como protagonista: en febrero viajó al Vaticano para entregar la carta de invitación firmada por Milei y ahora asegura que seguirán coordinando con la Santa Sede todos los detalles logísticos y protocolares.argentina.

Itinerario y contexto regional

Según el portavoz vaticano, Matteo Bruni, el sexto viaje internacional de León XIV abarcará del 6 al 17 de noviembre y pondrá al Papa en tres países: Uruguay (6–8), Argentina (8–11) y Perú (11–17). En su paso por Argentina, el pontífice tiene previsto estar en Buenos Aires, en el santuario de Luján —donde se venera a la patrona del país— y en Córdoba, aunque el programa minuto a minuto se dará a conocer más adelante.

Esta gira marca el regreso de un papa a una región clave para el catolicismo, donde reside una parte muy importante de sus fieles, y cierra un ciclo de casi cuatro décadas sin visitas papales a la Argentina: la última fue la de Juan Pablo II en 1987, cuando recorrió diez ciudades.

Logística y mensaje oficial

La Presidencia aclaró que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto trabaja de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para definir la agenda, la seguridad y los actos públicos. En paralelo, fuentes cercanas al Gobierno anticipan que está prevista una reunión entre Milei y León XIV en la Casa Rosada, aunque el calendario oficial aún no se ha difundido.

El tono del comunicado presidencial es claro: Argentina está lista para recibir al pontífice y se compromete a que la visita deje una huella de unidad y esperanza en la sociedad.