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Tras 39 años sin recibir a un pontífice, el país se prepara para una visita apostólica de tres días en noviembre

Milei celebra la visita “histórica” del papa León XIV que reaviva el vínculo con la Santa Sede

El Vaticano confirmó que el Papa estará del 8 al 11 de noviembre en Buenos Aires, Luján y Córdoba, en el marco de una gira por Uruguay, Argentina y Perú

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León XIV PD.
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La Casa Rosada recibió con entusiasmo la confirmación vaticana y la convirtió en mensaje de Estado: Javier Milei publicó en X que fue “oficialmente notificado” de la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, quien aceptó la invitación que le extendieron a principios de año.

Para el mandatario, la presencia del pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre es un hecho de “enorme trascendencia espiritual e institucional” y una oportunidad para que el país viva un momento de “alegría y esperanza”.

El anuncio llega después de meses de idas y vueltas y de una gestión diplomática que tuvo al canciller Pablo Quirno como protagonista: en febrero viajó al Vaticano para entregar la carta de invitación firmada por Milei y ahora asegura que seguirán coordinando con la Santa Sede todos los detalles logísticos y protocolares.argentina.

Itinerario y contexto regional

Según el portavoz vaticano, Matteo Bruni, el sexto viaje internacional de León XIV abarcará del 6 al 17 de noviembre y pondrá al Papa en tres países: Uruguay (6–8), Argentina (8–11) y Perú (11–17). En su paso por Argentina, el pontífice tiene previsto estar en Buenos Aires, en el santuario de Luján —donde se venera a la patrona del país— y en Córdoba, aunque el programa minuto a minuto se dará a conocer más adelante.

Esta gira marca el regreso de un papa a una región clave para el catolicismo, donde reside una parte muy importante de sus fieles, y cierra un ciclo de casi cuatro décadas sin visitas papales a la Argentina: la última fue la de Juan Pablo II en 1987, cuando recorrió diez ciudades.

Logística y mensaje oficial

La Presidencia aclaró que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto trabaja de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para definir la agenda, la seguridad y los actos públicos. En paralelo, fuentes cercanas al Gobierno anticipan que está prevista una reunión entre Milei y León XIV en la Casa Rosada, aunque el calendario oficial aún no se ha difundido.

El tono del comunicado presidencial es claro: Argentina está lista para recibir al pontífice y se compromete a que la visita deje una huella de unidad y esperanza en la sociedad.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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