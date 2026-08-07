Cali bajo máxima alerta: la investidura que rompe la historia y teme un baño de sangre

Por primera vez en décadas, el Capitolio Nacional de Bogotá quedará vacío el 7 de agosto. En su lugar, la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en el suroeste colombiano, será el escenario donde Abelardo de la Espriella, de 48 años, jure como presidente para el periodo 2026-2030. La decisión, avalada por el Senado y la Cámara con amplias mayorías, rompe con la tradición de realizar la ceremonia en la capital y responde a una estrategia de descentralización y seguridad, según el mandatario electo.

Pero bajo el discurso de inclusión regional late una amenaza concreta: el gobierno saliente de Gustavo Petro advirtió este miércoles sobre “actos de terrorismo” durante la investidura, en una Cali que ha sido testigo reciente de atentados guerrilleros. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló de una amenaza “latente” el día del acto, al que se espera asistan una decena de jefes de Estado, entre ellos el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay.

El dispositivo de seguridad: 11.000 uniformados y un escudo antidrones

Las autoridades han desplegado un operativo sin precedentes: más de 11.000 efectivos de las Fuerzas Militares y la Policía rodearán la ciudad, con controles en los principales accesos, vigilancia aérea y sistemas antidrones con un radio de 20 kilómetros, el mismo usado durante la COP16 en Cali. El sobrevuelo de drones está prohibido en Cali y municipios cercanos como Yumbo, Palmira y Jamundí, tras confirmarse que estos aparatos son empleados por guerrillas para lanzar explosivos.

La tensión se disparó el martes, cuando la policía interceptó en el departamento del Cauca un vehículo con 400 kilos de explosivos artesanales. Las autoridades sospechan que el cargamento iba a ser trasladado a Cali, en una zona donde opera una disidencia de las FARC comandada por alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país. Inicialmente, De la Espriella pretendía realizar su juramentación en el Cauca, pero cambió de decisión alegando malas condiciones climáticas.

La sombra de 2002: cuando Uribe fue blanco de explosivos

El fantasma de agosto de 2002 planea sobre la ceremonia. Entonces, la investidura del presidente de derecha Álvaro Uribe fue blanco de ataques con explosivos lanzados desde un barrio cercano al palacio presidencial en Bogotá. La guerrilla marxista FARC, que dejó las armas tras un acuerdo de paz en 2017, fue responsabilizada por esos hechos. Los artefactos no alcanzaron el lugar de la juramentación, pero dejaron una lección que hoy las autoridades no quieren repetir.

Cali, la tercera ciudad más importante del país, está bajo la influencia de grupos del narcotráfico y es la principal urbe cercana a regiones montañosas del suroeste sembradas con hoja de coca, el principal componente de la cocaína. Disidencias de las antiguas FARC, el ELN y organizaciones criminales operan en la región, lo que convierte la seguridad en uno de los principales desafíos del evento.

La izquierda se planta: Cepeda convoca a protestas

El bloque legislativo de la izquierda, liderado por el senador Iván Cepeda, perdedor del balotaje con De la Espriella, anunció que no asistirá al evento del viernes y convocó a protestas en Cali, Bogotá y Barranquilla. La derecha teme un estallido social como el que respaldó Petro contra su antecesor Iván Duque. Las manifestaciones dejaron casi medio centenar de muertos entre 2019 y 2021, según Naciones Unidas.

El ministro Sánchez no descartó el despliegue de equipos antimotines de la policía el viernes en caso de disturbios y bloqueos. Petro, por su parte, desconoce el triunfo del presidente electo, alegando un supuesto fraude en el balotaje, denuncia que ninguna autoridad ha respaldado.

Un plan militar para golpear a ilegales

De la Espriella, que ganó las elecciones en junio con la promesa de bombardear, con el apoyo de Estados Unidos, a las organizaciones ilegales que operan en el país, propone un plan militar para golpear a guerrillas, paramilitares y narcos que, según expertos, se fortalecieron en medio de los fallidos intentos de negociar la paz del gobierno saliente.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aclaró que no existe evidencia concreta de la presencia de explosivos en Cali ni en municipios vecinos, pero destacó que los dispositivos de seguridad están plenamente coordinados. “Hay una seguridad ya muy establecida, muy planeada, y esperamos que todo transcurra normalmente”, sostuvo.

La ceremonia, que será 50% más económica que la de hace cuatro años, espera la llegada de aproximadamente 6.000 visitantes nacionales e internacionales, entre ellos jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios y medios de comunicación. De la Espriella defendió la decisión de trasladar la investidura fuera de Bogotá como parte de su estrategia de descentralización del Estado.

Pero mientras los mandatarios aterricen en Cali, la ciudad estará blindada, las calles vigiladas y las protestas convocadas. La historia de Colombia, una vez más, se escribirá bajo la sombra de la violencia y la incertidumbre.