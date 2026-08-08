Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia con una promesa de “orden y libertad”

Abelardo de la Espriella ya dirige Colombia. El abogado y empresario, de 48 años, tomó posesión este viernes como nuevo presidente de la República en una ceremonia celebrada en Cali, lejos del tradicional escenario de Bogotá, y prometió encabezar un Gobierno para todos los ciudadanos, al margen de sus preferencias políticas.

“Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”, proclamó en su primer discurso como jefe de Estado. De la Espriella, que nunca había ocupado un cargo público antes de llegar a la Casa de Nariño, aseguró que gobernará con “convicciones claras” y un programa destinado a transformar el país.

La investidura marca el relevo del izquierdista Gustavo Petro y abre un ciclo presidencial de cuatro años en el que el nuevo mandatario pretende aplicar su proyecto de la llamada “Patria Milagro”. Su llegada al poder se produjo tras imponerse en unas elecciones muy ajustadas a Iván Cepeda, quien obtuvo algo más de 12,7 millones de votos y ya anunció que ejercerá una oposición de resistencia.

Seguridad como prioridad

La seguridad ocupó el centro de la intervención presidencial. De la Espriella ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía intensificar la ofensiva contra las organizaciones criminales, el narcotráfico y las redes de delincuencia transnacional.

El mandatario advirtió a los grupos armados ilegales de que solo tendrán dos opciones: someterse a la justicia o enfrentarse a la respuesta del Estado. En línea con sus promesas electorales, descartó nuevos diálogos de paz con las estructuras armadas, planteó la erradicación de los cultivos ilícitos y defendió la construcción de grandes complejos penitenciarios.

Su programa también contempla una reorganización del Estado, medidas para contener el déficit fiscal y una estrategia destinada a estimular la inversión privada. Entre sus propuestas figura, además, ampliar la matriz energética del país, incluido el denominado “fracking responsable”, y preparar medidas preventivas frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

Antes de asumir el cargo, el nuevo presidente había defendido una política exterior más próxima a Estados Unidos y una mayor descentralización del poder ejecutivo. Su proyecto ha sido descrito como un giro hacia la derecha en un país que durante los últimos años estuvo gobernado por una coalición progresista.

Una ceremonia inédita en Cali

El acto de posesión comenzó en el auditorio Arena de la Universidad Santiago de Cali. Posteriormente, De la Espriella se trasladó al Cantón Militar Pichincha para pronunciar su mensaje a la nación, en una puesta en escena marcada por los símbolos militares y la reivindicación de la autoridad.

Algunos de los mandatarios y representantes extranjeros invitados siguieron el discurso a través de pantallas instaladas en el recinto universitario. A la ceremonia acudieron dirigentes de Argentina, Ecuador, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Panamá y República Dominicana, además del rey de España y delegaciones de Estados Unidos y varios países europeos.

Con su investidura, De la Espriella se convierte en el presidente número 48 de Colombia y en uno de los mandatarios más votados de la historia del país, aunque su ventaja sobre Cepeda fue de apenas unos cientos de miles de votos.

La nueva primera dama

Junto al presidente llega a la vida institucional colombiana Ana Lucía Pineda, administradora de empresas y empresaria de 38 años. Nacida en Montería, fue allí donde conoció a De la Espriella cuando ambos eran niños. La pareja lleva más de 17 años casada y tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Pineda ha señalado que prefiere no quedar limitada a la etiqueta protocolaria de primera dama y que aspira a desarrollar una labor social activa. Sus prioridades serán las mujeres, la infancia y los adultos mayores, según ha explicado en diferentes intervenciones públicas.

El nuevo Gobierno comienza así con una promesa ambiciosa y un discurso de confrontación directa contra el crimen. De la Espriella sostiene que cuatro años bastarán para ejecutar su programa. La oposición, sin embargo, se prepara para examinar cada una de sus decisiones en un país dividido y con grandes expectativas sobre el rumbo que tomará la nueva Colombia.