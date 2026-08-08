Anuncian la libertad completa de María Lourdes Afiuni tras 16 años de caso y castigo político

La familia de María Lourdes Afiuni comunicó este viernes la liberación total de la jueza, con el cierre definitivo del proceso que la mantuvo en un largo proceso legal durante más de 16 años, según informó **BBC News Mundo**.

Este caso reitera la situación de la justicia en Venezuela. Afiuni se consolidó como un símbolo de la intervención política en los tribunales, desde el momento en que Hugo Chávez ordenó su arresto en 2009 tras una decisión judicial que el entonces presidente despreciaba en pantalla.

Un caso que impactó la justicia venezolana

La noticia llega después de un prolongado limbo legal que mantuvo a Afiuni bajo medidas restrictivas, a pesar de ya no estar encarcelada. BBC News Mundo destaca que su familia informó sobre el cierre “definitivo” del expediente y la restauración total de su libertad.

Su nombre se asocia al efecto Afiuni: la idea de que un juez pudiera enfrentar consecuencias por aplicar la ley en conflicto con el poder. El País subraya que su situación se transformó en un emblemático indicativo de la quiebra de la independencia judicial en el país. El proceso fue veloz y agresivo: detención en diciembre de 2009, presión pública por parte de Chávez, años de demoras procesales y una condena tardía en 2019.

¿Qué ha cambiado ahora?

Lo novedoso en esta decisión es que, por primera vez, parece que el cierre del caso es completo. Según BBC News Mundo, la familia confirmó que la justicia ha dado por finalizado el proceso y Afiuni recupera plenamente su estatus jurídico. NTN24 también confirmó la libertad total y ubicó el archivo del expediente como el cierre de una persecución que se prolongó durante 16 años.

Este aspecto es relevante, pues hasta ahora, Afiuni aún enfrentaba restricciones. Infobae había señalado en mayo que seguía con limitaciones para viajar, expresarse públicamente y trabajar, a pesar de haber cumplido con creces la pena dictada. El giro de este viernes no solo corrige una situación personal; también reaviva el debate sobre cómo el sistema judicial venezolano ha manejado a lo largo de los años los casos que incomodan al poder.

El trasfondo: la intersección entre poder político y justicia

El origen del conflicto persiste inalterado. Afiuni dictó la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño, en un proceso que fue cuestionado por organismos internacionales por violaciones al debido proceso. Poco tiempo después, Chávez hizo una reacción pública demandando el castigo máximo para la jueza.

Desde entonces, su caso se ha convertido en un referente internacional sobre la persecución judicial. El País describe que sufrió tortura, fue violada y forzada a abortar durante su reclusión, mientras que El Debate sostiene que su historia resume la barbarie y el abuso del poder contra una magistrada que actuó conforme a la ley. Sin embargo, en el plano estrictamente político, el dato más significativo radica en que su arresto evidenció que la independencia judicial en Venezuela podía estar sometida a una orden presidencial.

¿Qué podemos esperar ahora?

La libertad plena no elimina el sufrimiento acumulado. Infobae recuerda que Afiuni pasó años sin poder salir del país, renovar su pasaporte o ejercer con normalidad, y que incluso tras la condena aún existían restricciones administrativas y políticas. Con el archivo definitivo, la pregunta que surge es si esta decisión marcará el inicio de una corrección más amplia o si quedará como un gesto aislado en un sistema que continúa bajo intenso escrutinio internacional.

Además, hay una dimensión de salud y desgaste personal que justifica la urgencia del desenlace. En los materiales difundidos este viernes, su familia y círculo cercano enfatizaron que el cierre del caso llega tras años de sufrimiento tanto físico como psicológico y judicial. El alivio de la familia revela que esta resolución no es solamente jurídica, sino también profundamente humana.

El caso Afiuni se erigió como uno de los primeros símbolos del deterioro judicial bajo el régimen chavista.

Su arresto se produjeron tras una orden pública de Chávez, sin la salvaguarda que se requiere en un Estado de derecho.

La causa sobrevivió a transformaciones procesales, arresto domiciliario, libertad condicional y aplazamientos continuos.

Su cierre definitivo puede interpretarse como un gesto de reparación, aunque sea tardío y limitado.

En medio de la gravedad de su historia, hay un matiz que Venezuela no ha podido borrar: Afiuni pasó de ser jueza a convertirse en una advertencia para toda una generación de magistrados. Y este aspecto quizás sea el más incómodo de todos.