El encuentro del Rey Felipe VI con el argentino Milei en Colombia: «¡Su Majestad, qué placer verlo!»

Es un detalle menor, una anécdota de protocolo, pero da la medida del personaje: mientras Felipe VI entraba a saludar a Javier Milei disculpándose por el retraso —«somos los culpables de la espera»—, el ministro de Exteriores socialista, José Manuel Albares, se había rezagado por el camino y dejó al monarca teniendo que girarse para comprobar dónde diablos se había metido.

Superado ese tropiezo con aire de Torrente en gira institucional, el resto de la jornada en Cali sí funcionó como estaba escrito: un Milei efusivo, un «Su Majestad, qué placer verlo» de manual y una investidura pensada para exhibir apoyos internacionales al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Ni Torrente, como dices, Bertrand Ndongo https://t.co/ZHbXMRm67m — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) August 8, 2026

El patinazo de Albares antes de la foto

Antes de entrar en la escena principal, conviene detenerse en el detalle que abrió la jornada, porque explica bastante del personaje que la Casa Real tiene que arrastrar en sus viajes. Según relata OKDIARIO, Felipe VI llegó a la sala de la Casa de la Cultura de Cali disculpándose ante Milei por el retraso: «Somos los culpables de la espera», dijo el Rey a modo de cortesía. Lo llamativo es lo que vino después: el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que en teoría acompañaba al monarca en todo momento, se había demorado por el camino, hasta el punto de que Felipe VI tuvo que darse la vuelta para localizarlo antes de que el ministro pudiera, por fin, entrar en la sala a saludar al presidente argentino. Un despiste protocolario menor, sí, pero de esos que en cualquier gira diplomática seria no deberían producirse: dejar al Jefe del Estado buscando con la mirada a su propio ministro de Exteriores no es precisamente la estampa de solvencia que Moncloa querría proyectar en un acto pensado, precisamente, para exhibir peso institucional español en la región.

«Su Majestad, qué placer verlo»: el saludo que sí salió según el guion

Superado el tropiezo, el resto del encuentro transcurrió exactamente como la diplomacia española esperaba. En los instantes previos a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, Felipe VI y Javier Milei protagonizaron en Cali un saludo breve y cordial, tal como recoge un vídeo difundido por la Presidencia de Colombia. El presidente argentino recibió al monarca con un efusivo «¡Su Majestad! Por favor, qué placer verlo, qué gusto verlo», mientras ambos se daban un apretón de manos. Junto a Milei, también saludó al Rey su hermana y jefa de Gabinete, Karina Milei, conocida en el entorno presidencial argentino como «la jefa». No fue una escena improvisada: Milei ha exhibido en cada uno de sus encuentros previos una simpatía muy marcada hacia la figura de Felipe VI, y el vídeo, difundido oficialmente, amplificó de inmediato su eco político y mediático.

Este gesto no fue menor. En una ceremonia diseñada para demostrar apoyos internacionales al nuevo presidente colombiano, la imagen de Felipe VI y Milei fortaleció la noción de una alianza entre líderes conservadores y liberal-conservadores de la región. Además, dejó otra clave de lectura: España quería cuidar su representación institucional —más allá del incidente inicial con Albares—, mientras que Argentina buscó, una vez más, acercarse a un bloque político que anhela tener más peso en América Latina.

La investidura de De la Espriella como telón de fondo

La ceremonia, celebrada en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, marcó un hito en la historia política colombiana al romper con la tradición de celebrar la toma de posesión en Bogotá. Abelardo de la Espriella juró el cargo ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, con la fórmula «juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia», mientras el Ejército disparaba los tradicionales 21 cañonazos de salva desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá. El nuevo mandatario tomó también juramento a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, y contó como invitado de honor con el empresario Luis Felipe Yagüé, de 74 años, en un gesto de apoyo a los pequeños empresarios colombianos. Elegir Cali, una de las ciudades más golpeadas por la violencia, respondió a una voluntad explícita: escenificar que la seguridad será la prioridad del nuevo Gobierno, antes incluso de que De la Espriella se trasladara al Cantón Militar Pichincha para pronunciar su primer discurso como jefe de Estado ante la cúpula militar.

De la Espriella sucede así al comunista Gustavo Petro, tras imponerse en la segunda vuelta de junio al senador Iván Cepeda por casi cuatro puntos. Petro, cuyo mandato quedó marcado por una orden judicial inédita de suspensión hasta las elecciones, deja el poder en un clima de división: el propio Cepeda ha reiterado que no reconoce la legitimidad del nuevo presidente y ha advertido de que su programa —reducir el tamaño del Estado hasta en un 40%, reactivar el sector del petróleo y el gas y romper con la política de negociación con grupos armados heredada de Petro— supone, en sus palabras, «una amenaza real para los fundamentos de la democracia».

Este contexto ayuda a entender por qué el saludo entre el Rey español y el presidente argentino tuvo tanta difusión: no fue un gesto aislado, sino parte de una estrategia política más amplia y de un cartel de asistentes de peso. Además de Felipe VI y Milei, acudieron a Cali el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; el de República Dominicana, Luis Abinader; el de Chile, José Antonio Kast, y el de Honduras, Nasry Asfura. Un mapa de mandatarios mayoritariamente de perfil conservador que refuerza la lectura de la ceremonia como un escaparate ideológico, además de institucional.

Lo que hizo Albares una vez recuperado el paso

Ya reincorporado al grupo, Albares mantuvo junto al Rey un encuentro bilateral con De la Espriella antes de la toma de posesión, en el que el ministro subrayó la voluntad de España de reforzar la relación bilateral con Colombia y destacó el espíritu de «fraternidad iberoamericana» entre ambos países. Después de la ceremonia, Albares mantuvo además reuniones separadas con sus homólogos de Bolivia, Chile, Perú y Colombia para avanzar detalles de la próxima Cumbre Iberoamericana, que Madrid acogerá los días 4 y 5 de noviembre. Es decir: al margen del tropiezo inicial, el ministro sí cumplió con la agenda diplomática prevista, aunque la imagen que primero corrió por redes sociales fue la de un Rey mirando hacia atrás para ver si su ministro llegaba a tiempo.

Qué dice este gesto sobre España, Argentina y Colombia

La imagen entre Felipe VI y Milei permite leer al menos tres dimensiones, más allá del incidente protocolario. Primero, la institucional: España sigue siendo un interlocutor estable en América Latina, incluso en un contexto donde las posturas del anfitrión suscitan debates, y pese a que su propio equipo diplomático no estuvo a la altura del guion en los primeros minutos. En segundo lugar, la bilateral: Buenos Aires y Madrid evitan visibilizar fricciones en el ámbito protocolario, a pesar de las diferencias ideológicas que separan a ambos gobiernos. Y, en tercer lugar, la regional: la presencia de Milei en Cali —parte de una gira que ya incluyó Ecuador— subraya su deseo de posicionarse como referente dentro de la derecha latinoamericana, una búsqueda de centralidad que explica tanto la gira como la necesidad de mostrar cercanía con Felipe VI, una figura que brinda legitimidad institucional y proyección internacional.

Felipe VI asistió como jefe de Estado en representación de España, acompañado por José Manuel Albares, que llegó tarde a la sala de saludos.

Javier Milei se desplazó a Cali para fortalecer su red de aliados regionales, con Karina Milei acompañándole en el saludo al monarca español.

La investidura de Abelardo de la Espriella rompió la tradición de celebrarse en Bogotá y reunió a siete jefes de Estado, la mayoría de perfil conservador.

Albares aprovechó el viaje para preparar con sus homólogos latinoamericanos la Cumbre Iberoamericana de Madrid, prevista para el 4 y 5 de noviembre.

Si la imagen de Cali se consolida en los próximos días como símbolo de entendimiento, este episodio podría ayudar a suavizar tensiones y abrir paso a una relación más pragmática entre Argentina, España y el nuevo Gobierno colombiano. Y también podría permitir a De la Espriella reivindicar que su mandato arranca respaldado por apoyos internacionales significativos, aunque eso no disipa las incertidumbres sobre la diversidad ideológica de sus invitados ni sobre la dirección política de su presidencia. Mientras tanto, lo que queda son dos imágenes, no una: la de un Rey que tuvo que buscar con la mirada a su propio ministro, y la de un presidente argentino que, segundos después, le recibió con los brazos abiertos. En diplomacia, a veces el mensaje que perdura no es el que estaba en el guion, sino el que se cuela por accidente antes de que empiece la función.