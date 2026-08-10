Ecuador imputa al exministro de Interior y a seis personas más en el asesinto de Villavicencio

La Fiscalía de Ecuador ha formalizado la imputación contra el exministro José Serrano y seis individuos más por su supuesta participación en el asesinato de Fernando Villavicencio, un adelanto que fue informado por BBC Mundo. Esta acusación reubica en el centro de la investigación una compleja red que entrelaza poder político y estructuras criminales, complicando a lo largo de dos años la búsqueda de culpables claros.

Este movimiento judicial llega en un momento en que la nación se esfuerza por cerrar una de las indagaciones más delicadas de su historia reciente. Villavicencio, quien se perfilaba como candidato presidencial y se había erigido en un referente contundente contra la corrupción, fue asesinado el 9 de agosto de 2023 en Quito, justo al salir de un evento de campaña. Desde ese día, la causa ha estado marcada por arrestos, asesinatos de sospechosos en prisión y una prolongada lucha por determinar quién diseñó el crimen y quién lo llevó a cabo.

Qué ha cambiado ahora

La Fiscalía sostiene que Serrano, quien fue ministro del Interior durante el mandato de Rafael Correa, podría haber sido uno de los autores intelectuales. Además, se le acusa de haber compartido información sobre los movimientos de Villavicencio con la organización criminal Los Lobos, según señala BBC Mundo. Junto a él, se encuentran otras seis personas, varias de las cuales tienen conexiones directas o indirectas con redes del crimen organizado.

Entre los nombrados destaca Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, uno de los jefes de Los Lobos, quien fue detenido en España tras simular su propia muerte. También se encuentra Luis Arboleda, otro de los altos mandos de esa organización, según se informa en el caso. La Fiscalía asigna a varios de los imputados rol de colaboradores, coordinadores o facilitadores dentro de una trama que, según su postura, no se restringió a los autores materiales.

El acusado Serrano no es un exministro cualquiera: su figura fue clave en el correísmo y ocupó un puesto fundamental en la seguridad del Estado. Por tanto, su imputación posee una enorme carga simbólica y revitaliza el debate sobre la interacción entre el poder político y el crimen organizado en torno al caso Villavicencio.

Un caso marcado por silencios y muertes

La investigación está marcada por una serie de acontecimientos que han debilitado muchas pistas. Según la Fiscalía General del Estado de Ecuador, seis personas fueron detenidas y procesadas tras el atentado, y otras siete fueron vinculadas posteriormente. Sin embargo, los seis arrestados el día del crimen fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y uno de los vinculados fue asesinado en la cárcel de El Inca, en Quito.

Este patrón ha fortalecido la sospecha de que el caso no se limita a un asesinato político, sino que también es un intento de eliminar pruebas. La investigación oficial sostiene, desde hace tiempo, que el crimen fue planificado y contó con la participación de individuos experimentados en redes ilegales, un enfoque que también es apoyado por otros medios que siguen el proceso.

Los antecedentes judiciales ya apuntaban hacia una estructura más amplia. En 2024, varios autores materiales fueron condenados por su rol en el atentado, mientras la Fiscalía incorporó nuevas evidencias al expediente, destacando posibles conexiones entre la delincuencia organizada, la corrupción y figuras políticas. La novedad en esta fase es que se intenta probar la autoría intelectual con nombres concretos, capaces de resistir un escrutinio en los tribunales.

Lo que viene en la causa

La situación procesal sigue abierta y el próximo paso dependerá de si un juez estima que la Fiscalía ha conseguido reunir pruebas suficientes para juzgar a los siete imputados. El expediente ya ha incluido audiencias preliminares y nuevas medidas cautelares, lo cual sugiere que la causa se mantiene activa y podría presentar nuevas expansiones.

La evolución del caso también tendrá repercusiones más allá del ámbito judicial. Para Ecuador, el magnicidio de Villavicencio no es solo una herida en el plano político: representa un desafío ante la capacidad del Estado para investigar delitos que entrelazan sicariato, corrupción y estructuras criminales. Si la Fiscalía logra sostener su teoría, este proceso podría convertirse en el primer gran verdict sobre la posible colisión entre el poder político y el crimen organizado durante la campaña de 2023. Por el contrario, si no lo logra, el caso podría quedar como otro expediente marcado por la fragmentación de pruebas y diversas versiones contradictorias.

Mientras tanto, la figura de Villavicencio continúa teniendo un significativo peso político. Su asesinato convulsionó la campaña electoral, tensó la relación entre la seguridad y la democracia, y dejó en el aire una pregunta que persiste: ¿quién deseaba eliminarlo y por qué?

Un dato poco conocido es que la investigación ha atravesado tantos giros que incluso algunos de los principales sospechosos han terminado fuera del país, en prisión o incluso muertos, lo que refleja la violenta realidad que rodea este expediente. A la par, sorprende que la causa haya avanzado con tanta lentitud en un país donde los casos de alto perfil suelen verse atrapados entre filtraciones, amenazas y cambios en los escenarios judiciales.