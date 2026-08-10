Un terremoto de 7,4 sacude Colombia, deja más de 110 muertos, centenares de heridos y edificios colapsados

El movimiento tuvo su origen en San José del Palmar, Chocó, y se sintió en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y otras ciudades. Ecuador y Panamá también registraron fuertes vibraciones.

Un potente terremoto de magnitud 7,4 estremeció este lunes amplias zonas de Colombia y provocó daños en distintas ciudades, de acuerdo con el primer reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento se registró a las 07:34 hora local —12:34 GMT—, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El organismo señaló que el sismo se originó a 82 kilómetros de profundidad, en una zona próxima a la costa del Pacífico. La intensidad del temblor obligó a numerosos ciudadanos a abandonar sus viviendas y edificios como medida preventiva.

La situación más grave se reportó en Quibdó, capital del Chocó. La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, informó de varias personas heridas y de graves afectaciones en diferentes construcciones.

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones”, manifestó la gobernadora en un mensaje publicado en la red social X.

Daños en varias ciudades

El terremoto también se sintió con fuerza en Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Popayán, Medellín y Bogotá. En Cali y Manizales se desprendieron elementos de las fachadas de varios edificios, mientras que una de las torres de la catedral de Manizales sufrió daños.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que numerosos inmuebles presentaban grietas. Hasta el momento de sus declaraciones, sin embargo, no se había confirmado la existencia de víctimas en la ciudad.

En Pereira, capital de Risaralda, varias edificaciones registraron daños importantes en sus estructuras. El aeropuerto se encontraba entre los inmuebles afectados y algunas construcciones sufrieron derrumbes parciales.

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán indicó que no se habían detectado daños estructurales de consideración. Según el balance inicial, únicamente se habían observado grietas en algunos edificios.

El temblor alcanzó Ecuador y Panamá

Las ondas sísmicas también fueron percibidas en varias provincias de Ecuador, incluida Pichincha, donde se encuentra Quito. En los edificios altos de la capital el movimiento se sintió con especial intensidad, mientras que en sectores de la provincia de Imbabura, cercana a la frontera colombiana, muchas personas salieron de sus casas por precaución.

Panamá también registró el terremoto en zonas del este del país, especialmente en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, ambas fronterizas con Colombia. De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, las vibraciones se prolongaron entre 40 segundos y un minuto.

En Ciudad de Panamá y localidades cercanas fueron evacuados de manera preventiva varios edificios, entre ellos centros sanitarios como la policlínica Santiago Barraza, en La Chorrera. Los organismos de emergencia recomendaron mantener la calma y regresar a los inmuebles únicamente después de comprobar que no presentaban daños.

Cerca de una hora después del sismo, las autoridades panameñas no habían informado de víctimas ni de daños materiales relacionados con el movimiento telúrico.