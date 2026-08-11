Impactantes imágenes del potente terremoto que sacudió Colombia

La tierra vuelve a temblar en el Caribe.

Este lunes, Colombia sufría un terremoto de magnitud 7,4 sobre la escala de Richter, que ha dejado importantes destrozos en la zona occidental del país.

La cifra de fallecidos en todo el país es ya de más de un centenar y sigue creciendo.

A las 07:34 hora local (12:34 GMT) del lunes 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 se estremeció el centro y occidente de Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó el epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y reportó que el sismo tenía sentido en más de 900 centros poblados, además de percibirse en Panamá y Venezuela.

El análisis técnico indicó una duración de ruptura media de 12,5 segundos y una intensidad máxima reportada de VII (muy fuerte) en la escala de Mercalli modificada, con daños severos en varias ciudades. Desde el sismo principal hasta el mediodía, se registraron al menos 18 réplicas, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, localizadas en San José del Palmar y Sipí (Chocó).

Balance humano: 132 muertos, cientos de heridos y millas en la incertidumbre

Según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas a causa del terremoto. Esta cifra solo recoge datos de las capitales, por lo que no incluye víctimas en pueblos y localidades aledañas, donde también hubo colapsos y afectaciones en infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

En Risaralda, las autoridades locales reportaron 40 fallecidos, la mayoría en Pereira y Dosquebradas; en Valle del Cauca, 27; en Chocó, 9; en Caldas, 2; y una persona de 73 años en Antioquia. Se desconoce el desfile de 32 víctimas adicionales, y diversos medios hablan de millas de desaparecidos tras el sismo.

Pereira, el rostro más duro de la tragedia

Pereira, capital de Risaralda y ciudad limítrofe con San José del Palmar, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos. En la ciudad hay 16 personas atrapadas en el Megacable (teleférico público), dos edificios colapsados ​​y 15 puntos críticos donde continúan las labores de rescate. El aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta, lo que ha complicado la logística de ayuda y evacuación.

Ciudades en alerta roja e infraestructura colapsada

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños. En conjunto, estas urbes reportan al menos 86 edificios colapsados ​​y seis aeropuertos con operaciones suspendidas. En Manizales se registraron afectaciones en la Catedral y desprendimientos de fachadas; en Quibdó hubo heridos y daños en edificaciones; y en Cali se reportaron graves afectaciones estructurales.

San José del Palmar: epicentro con daños masivos, pero sin muertos confirmados

Aunque el epicentro estuvo en San José del Palmar, el alcalde León Fabio Marín Moncada reportó preliminarmente unas 400 viviendas afectadas y alrededor de 20 estructuras completamente colapsadas, sin fallecidos confirmados en el municipio al momento del primer balance. Otras fuentes indican al menos 10 viviendas colapsadas por completo y más de 500 casas con algún tipo de afectación, entre grietas y daños estructurales. La vía que comunica a San José del Palmar con Cartago quedó bloqueada por derrumbes, dificultando el ingreso de ayuda por tierra.

Respuesta del Estado y ayuda internacional

El Gobierno de Colombia declaró la situación de desastre nacional debido a las consecuencias del terremoto. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el aumento drástico de la cifra de fallecidos y activó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Varios países americanos han ofrecido ayuda de emergencia a Colombia tras el sismo.

Por qué se sintió “una eternidad”

El Servicio Geológico explicó que la duración percibida del temblor se debió a la magnitud de momento (Mw) de 7,4 ya una ruptura media de 12,5 segundos, con una profundidad que moderó el impacto en superficie en comparación con sismos superficiales de similar magnitud. Aún así, la intensidad máxima reportada alcanzó niveles de daño severo en varias zonas del occidente colombiano.